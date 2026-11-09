Die UEFA Nations League ist zurück: Österreich empfängt die Republik Irland in der Raiffeisen Arena in Linz. Beide europäischen Teams kämpfen in einer umkämpften Gruppenphase um wichtige Punkte für den Aufstieg.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zum Spieltermin, zu den Ticketpreiskategorien und zur Buchung von Sitzplätzen.

Wann beginnt Österreich gegen Irland in der UEFA Nations League B?

Österreich trifft in der Raiffeisen Arena in Linz auf Irland. Die offizielle Anstoßzeit entnehmt Ihr bitte den Angaben für Eure Region, sobald sie bestätigt ist.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

Wo gibt es Tickets für Österreich gegen Irland?

Offizielle Tickets für das Spiel werden über OETicket, den offiziellen Ticketpartner des Österreichischen Fußball-Bundes, vertrieben. Dort läuft der reguläre öffentliche Verkauf für Heimländerspiele. Fans sollten sich frühzeitig auf dem Portal registrieren, um sich Sitzplätze sichern zu können, sobald der öffentliche Verkauf beginnt.

Sollte das offizielle Kontingent vollständig ausverkauft sein oder sollten bestimmte Sitzplatzbereiche auf der offiziellen Website nicht mehr verfügbar sein, können Fans auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach Tickets suchen.

Wie viel kosten Tickets für Österreich gegen Irland?

Reguläre Einzeltickets auf dem offiziellen Ticketportal kosten für Standard-Sitzplätze in der Raiffeisen Arena ab 48 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise bei etwa 269 Euro, wenn das reguläre Kontingent ausverkauft ist.

Österreich gegen Irland in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Die Form von Österreich und Irland

Österreich geht mit einer wechselhaften Bilanz in diese Partie: Von den letzten fünf Spielen gewann die Mannschaft zwei, spielte einmal unentschieden und verlor zweimal. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Spanien bei der Weltmeisterschaft. In der Gruppenphase verlor Österreich zudem mit 0:2 gegen Argentinien. Der Höhepunkt dieser Serie war ein 3:1-Sieg gegen Jordanien. Beim 3:3 gegen Algerien bewies die Mannschaft Widerstandskraft. Die Partie mit sechs Toren zeigte sowohl ihre offensive Stärke als auch ihre defensive Anfälligkeit.

Irlands letzte fünf Spiele zeigen ein konstanteres Bild. Hallgrimssons Mannschaft verbuchte in diesem Zeitraum zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt spielte sie in einem Freundschaftsspiel vor dem Turnier 1:1 gegen Kanada. Ein 5:0 gegen Grenada ragt als deutlichster Sieg heraus. Ein torloses Unentschieden gegen Nordmazedonien und ein knapper 1:0-Sieg gegen Katar zeigen zudem, dass die Mannschaft schwer zu überwinden sein kann.

Österreich gegen Irland: Die jüngsten direkten Duelle

Die jüngsten direkten Duelle der beiden Mannschaften waren ausgeglichen. Ihr letztes Aufeinandertreffen in der WM-Qualifikation im Juni 2017 endete in Dublin 1:1 und spiegelte den umkämpften Charakter dieses Duells wider. In den letzten vier Begegnungen dominierte keine der beiden Mannschaften: Österreich und Irland gewannen jeweils einmal, zwei Partien endeten unentschieden. Auch die Tore verteilten sich in diesen Spielen recht gleichmäßig. Das unterstreicht, dass es bei diesem Duell selten einen deutlichen Abstand gibt.