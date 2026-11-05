Nottingham Forest empfängt Chelsea am Freitag, dem 27. November 2026, im City Ground in Nottingham.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen an der Stamford Bridge im Mai 2026 feierte Nottingham Forest einen beeindruckenden 3:1-Sieg gegen Chelsea. Zuvor hatte Chelsea im Oktober 2025 auswärts im City Ground mit 3:0 gegen Forest gewonnen.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Nottingham Forest gegen Chelsea wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann wird Nottingham Forest gegen Chelsea in der Premier League angepfiffen?

Das Spiel zwischen Nottingham Forest und Chelsea findet am Freitag, dem 27. November 2026, im City Ground in Nottingham statt.

Premier League - Spielwoche 12 27. Nov. 2026 - 15:00 City Ground, Nottingham

Wie kann man Tickets für Nottingham Forest gegen Chelsea in der Premier League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Nottingham Forest und Chelsea gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Vereinsmitgliedschaft und offizielle Ticketkanäle: Der direkteste offizielle Weg führt über die Ticketportale der jeweiligen Vereine: Nottingham Forest für Heimfans und Chelsea für Gästefans. Für offizielle Tickets ist in der Regel eine Vereinsmitgliedschaft erforderlich. Zudem hängt der Kauf von der Verfügbarkeit, Treuepunkten und den Auswahlkriterien für das Spiel ab.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Tickets der Vereine vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten oft noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub erhältlich. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Nottingham Forest gegen Chelsea in der Premier League?

Hier finden Sie eine Übersicht der Ticketpreise für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Nottingham Forest und Chelsea:

1. Offizielle Vereinskanäle

Plätze auf den unteren Rängen: Beginnen in der Regel bei etwa 35 bis 55 £ .

Beginnen in der Regel bei etwa . Plätze auf den oberen Rängen: Beginnen in der Regel bei etwa 30 bis 45 £ .

Beginnen in der Regel bei etwa . Plätze auf der Haupttribüne oder entlang der Seitenlinie: Kosten zwischen 45 und 65 £ .

Kosten zwischen . Plätze auf den Hintertortribünen: Reguläre Eintrittskarten kosten etwa 30 bis 50 £ .

Reguläre Eintrittskarten kosten etwa . Hospitality- und Premiumplätze: Beginnen üblicherweise bei 150 bis über 400 £.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die offiziellen Tickets über die Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Wiederverkaufte Plätze auf den unteren Rängen: Kosten üblicherweise 120 bis über 300 £ , abhängig von der Nähe der Reihe zum Spielfeld und der allgemeinen Nachfrage nach dem Spiel.

Kosten üblicherweise , abhängig von der Nähe der Reihe zum Spielfeld und der allgemeinen Nachfrage nach dem Spiel. Wiederverkaufte Plätze auf den oberen Rängen: Beginnen in der Regel bei etwa 80 bis 140 £ .

Beginnen in der Regel bei etwa . Wiederverkaufte VIP- und Hospitality-Pakete: Beginnen üblicherweise bei 250 bis über 450 £ pro Person.

Nottingham Forest gegen Chelsea in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Nottingham Forest und Chelsea

Nottingham Forest geht in schwacher Form in diese Partie und hat nur eines der letzten fünf Premier-League-Spiele gewonnen. Der einzige Sieg in dieser Phase war ein 2:1-Auswärtserfolg gegen Aston Villa. Seitdem verlor Forest gegen Crystal Palace, Arsenal und Coventry City und spielte zuletzt 1:1 gegen Ipswich Town. In vier dieser fünf Spiele kassierte Forest Gegentore und wirkt sowohl in der Defensive als auch in der Offensive anfällig.

Chelseas jüngste Form ist wechselhaft. Von den letzten fünf Premier-League-Spielen gewann Chelsea zwei: auswärts mit 2:0 gegen Everton und mit 5:1 gegen Bournemouth. Niederlagen gegen Tottenham und Brentford sowie ein Unentschieden gegen Hull City zeigen jedoch die Unbeständigkeit, an der Alonso arbeitet. Die jüngste 0:2-Heimniederlage gegen Tottenham war dabei das schmerzlichste Ergebnis. In den drei Niederlagen dieser Phase erzielte Chelsea insgesamt nur zwei Tore.

Nottingham Forest gegen Chelsea: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete im Mai 2026 an der Stamford Bridge mit einem 3:1-Sieg für Nottingham Forest. Dieses Ergebnis dürfte Glasners Spielern vor der Partie Zuversicht geben. In der jüngeren Vergangenheit hatte Chelsea allerdings meist die Oberhand und gewann drei der letzten fünf Duelle. In diesen fünf Spielen erzielte Chelsea elf Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Zu Forests Heimbilanz in dieser Serie gehört eine 0:3-Niederlage im City Ground im Oktober 2025, die an Chelseas Stärke in Auswärtsspielen erinnert.