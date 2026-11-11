Nottingham Forest empfängt Brighton & Hove Albion am Samstag, dem 5. Desember 2026, im City Ground in Nottingham.

Im jüngsten Premier-League-Duell am 1. März 2026 setzte sich Brighton im American Express Stadium dank Toren von Diego Gómez und Danny Welbeck knapp mit 2:1 durch. Auch zuvor verliefen die Begegnungen der beiden Klubs oft dramatisch. Besonders in Erinnerung blieb Nottingham Forests überraschender 7:0-Kantersieg gegen Brighton im City Ground im Februar 2025.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Nottingham Forest gegen Brighton & Hove Albion wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Nottingham Forest gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League?

Nottingham Forest gegen Brighton & Hove Albion wird am Samstag, dem 5. Desember 2026, im City Ground in Nottingham angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 14 5. Dez. 2026 - 12:30 City Ground, Nottingham

Wie kann man Tickets für Nottingham Forest gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Nottingham Forest und Brighton & Hove Albion gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins:Für den direkten Kauf über das offizielle Online-Ticketportal von Nottingham Forest ist eine kostenpflichtige MyForest-Mitgliedschaft erforderlich, etwa in den Kategorien Core, International Reds, Young Adult oder Junior.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Nottingham Forest gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League?

Hier sind die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Nottingham Forest und Brighton & Hove Albion:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Kosten in der Regel zwischen 45 und 70 Pfund.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die offiziellen Tickets über den Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Weiterverkauf regulärer Eintrittskarten: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 202 Pfund .

Die Preise beginnen in der Regel bei etwa . Stark nachgefragte und Premium-Sitzplätze: Die Preise reichen von 400 bis über 1.066 Pfund.

Nottingham Forest gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League: Alles Wissenswerte

Nottingham Forest gegen Brighton & Hove Albion: Die Form

Nottingham Forest holte aus den letzten fünf Premier-League-Spielen nur ein Unentschieden bei vier Niederlagen. Mit einer Bilanz von null Siegen, einem Remis und vier Niederlagen gehört der Klub zu den formschwächsten Mannschaften der Liga. Zuletzt verlor Forest mit 0:2 gegen Brentford. Auch gegen Arsenal und Crystal Palace gab es in diesem Zeitraum Niederlagen. In den fünf Spielen trennte sich Forest 1:1 von Ipswich Town und unterlag Coventry City mit 0:1. Dabei erzielte die Mannschaft nur zwei Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Brighton kommt in den letzten fünf Pflichtspielen in der Premier League und im Europapokal auf drei Siege, ein Remis und eine Niederlage. Zuletzt gewann der Klub in der Conference League mit 1:0 gegen Getafe, nachdem er in der Premier League bereits mit 1:0 bei Manchester City gesiegt hatte. In diesem Zeitraum spielte Brighton außerdem 0:0 gegen Jablonec und verlor 0:2 gegen Liverpool. In den fünf Partien erzielte Brighton drei Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Nottingham Forest gegen Brighton & Hove Albion: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Klubs im März 2026 aufeinander, als Brighton Nottingham Forest im Amex Stadium in der Premier League mit 2:1 besiegte. Davor empfing Forest Brighton im November 2025 und verlor mit 0:2. In den letzten fünf direkten Duellen hat Brighton mit drei Siegen gegenüber einem Sieg von Forest bei einem Unentschieden klar die Nase vorn. Das auffälligste Ergebnis in den vorliegenden Daten ist Forests 7:0-Heimsieg gegen Brighton im Februar 2025. Er bleibt ein Ausreißer in einer ansonsten ausgeglichenen Serie der jüngsten Duelle.