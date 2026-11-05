Die UEFA Nations League geht weiter: Norwegen empfängt Wales im Ullevaal Stadion in Oslo. Beide europäischen Nationen gehen mit dem Ziel in die Partie, wichtige Punkte für ihre Platzierung in der Gruppe zu holen.

GOAL liefert alle offiziellen Informationen zur Begegnung, Details zu den Ticketpreisen und eine Anleitung zur Buchung von Plätzen.

Wann beginnt Norwegen gegen Wales in Liga A der UEFA Nations League?

Norwegen gegen Wales findet im Ullevaal Stadion in Oslo statt. Die genaue Anstoßzeit wird noch von Ihrem regionalen TV-Sender bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 12:00 Ullevaal

Wo kann man Tickets für Norwegen gegen Wales kaufen?

Offizielle Einzeltickets werden hauptsächlich über Ticketmaster Norway vertrieben, den offiziellen Ticketpartner des norwegischen Fußballverbands. Die Plattform wickelt den regulären Vorverkauf für Heimspiele in Oslo ab. Fans sollten sich auf dem Portal registrieren und frühzeitig Tickets kaufen, sobald die Kontingente für den freien Verkauf freigegeben werden.

Wenn die Tickets im regulären Vorverkauf ausverkauft oder auf der offiziellen Plattform keine Standardplätze mehr verfügbar sind, kommen Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub infrage.

Wie viel kosten Tickets für Norwegen gegen Wales?

Reguläre Einzeltickets auf dem offiziellen Ticketportal kosten für Plätze hinter den Toren im Ullevaal Stadion ab etwa 40 bis 50 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise bei etwa 161 Euro, wenn die regulären Ticketkontingente ausverkauft sind.

Norwegen gegen Wales in Liga A der UEFA Nations League: Alles Wissenswerte

Die Form von Norwegen und Wales

Norwegen geht mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Dabei erzielte die Mannschaft acht Tore und kassierte neun Gegentreffer. Zuletzt verlor sie im WM-Viertelfinale mit 1:2 gegen England. Zuvor hatte Norwegen zwei K.-o.-Spiele in Folge gewonnen, jeweils mit 2:1 gegen Brasilien und die Elfenbeinküste. Davor stand eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Frankreich in der Gruppenphase. Den Auftakt dieser Serie von fünf Spielen bildete ein 3:2-Sieg gegen Senegal.

Wales holte in den letzten fünf Spielen einen Sieg und zwei Unentschieden bei zwei Niederlagen. Die Mannschaft erzielte elf Tore und kassierte acht Gegentreffer. Zuletzt verlor sie im Juni ein Freundschaftsspiel gegen Rumänien mit 1:2. Davor spielte Wales sowohl gegen Ghana als auch gegen Nordirland 1:1 und unterlag Bosnien und Herzegowina in der WM-Qualifikation im Gesamtergebnis. Der einzige Sieg in dieser Serie war ein 7:1 gegen Nordmazedonien im November 2025.

Norwegen gegen Wales: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im November 2011 statt. Wales gewann das Freundschaftsspiel im Cardiff City Stadium mit 4:1. Von den letzten fünf erfassten Begegnungen gewann Wales zwei, Norwegen eine, und zwei endeten unentschieden. Die Bilanz ist damit knapp. In den letzten vier Duellen konnte Norwegen Wales nicht besiegen.