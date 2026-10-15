Die UEFA Nations League geht weiter: Norwegen empfängt Wales im Ullevaal-Stadion in Oslo. Beide Nationen wollen wichtige Punkte holen, um ihre Position in der Gruppe zu verbessern.

GOAL liefert alle offiziellen Informationen zur Partie, Details zu den Ticketpreisen und eine Anleitung zur Buchung von Plätzen.

Wann beginnt Norwegen gegen Wales in der Liga A der UEFA Nations League?

Norwegen gegen Wales findet im Ullevaal-Stadion in Oslo statt. Die genaue Anstoßzeit wird noch über den jeweiligen regionalen Fernsehsender bekannt gegeben.

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 12:00 Ullevaal

Wo kann man Tickets für Norwegen gegen Wales kaufen?

Offizielle Einzeltickets werden hauptsächlich über Ticketmaster Norway vertrieben, den offiziellen Ticketpartner des norwegischen Fußballverbands. Die Plattform wickelt den regulären öffentlichen Verkauf für Heimspiele in Oslo ab. Fans sollten sich dort registrieren und frühzeitig kaufen, sobald die Kontingente für den allgemeinen Verkauf freigegeben werden.

Sind die Tickets im Erstverkauf ausverkauft oder auf der offiziellen Plattform keine regulären Plätze mehr verfügbar, bietet sich eine Zweitmarkt-Plattform wie StubHub an.

Wie viel kosten Tickets für Norwegen gegen Wales?

Reguläre Einzeltickets auf dem offiziellen Ticketportal kosten für Plätze hinter den Toren im Ullevaal-Stadion ab etwa 40 bis 50 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise bei etwa 161 Euro, wenn die regulären Kontingente im Erstverkauf ausverkauft sind.

Norwegen gegen Wales in der Liga A der UEFA Nations League: Alles Wissenswerte

Die Form von Norwegen und Wales

Norwegen geht mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in die Partie. Dabei erzielte die Mannschaft acht Tore und kassierte neun Gegentreffer. Zuletzt verlor Norwegen im WM-Viertelfinale mit 1:2 gegen England. Zuvor hatte die Mannschaft zwei K.-o.-Spiele in Folge gewonnen: jeweils mit 2:1 gegen Brasilien und die Elfenbeinküste. Davor stand eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Frankreich in der Gruppenphase. Den Auftakt dieser Serie von fünf Spielen bildete ein 3:2-Sieg gegen Senegal.

Wales holte in den letzten fünf Spielen einen Sieg und zwei Unentschieden bei zwei Niederlagen, erzielte elf Tore und kassierte acht Gegentreffer. Zuletzt verlor die Mannschaft im Juni ein Freundschaftsspiel gegen Rumänien mit 1:2. Zuvor spielte Wales sowohl gegen Ghana als auch gegen Nordirland 1:1 und unterlag Bosnien und Herzegowina in der WM-Qualifikation im Gesamtergebnis. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 7:1 gegen Nordmazedonien im November 2025.

Norwegen gegen Wales: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand im November 2011 statt. Damals gewann Wales ein Freundschaftsspiel im Cardiff City Stadium mit 4:1. Von den letzten fünf erfassten Duellen gewann Wales zwei und Norwegen eines; zwei Partien endeten unentschieden. Die Bilanz ist ausgeglichen, und Norwegen hat keines der letzten vier Duelle gegen Wales gewonnen.



