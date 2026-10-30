Die UEFA Nations League geht weiter: Norwegen empfängt Wales im Ullevaal Stadion in Oslo. Beide europäischen Nationen wollen in dieser Partie wichtige Punkte sammeln, um ihre Position in der Gruppe zu verbessern.

GOAL liefert alle offiziellen Informationen zur Begegnung, Details zu den Ticketpreisen und eine Anleitung zur Buchung von Plätzen.

Wann beginnt Norwegen gegen Wales in der UEFA Nations League A?

Norwegen gegen Wales findet im Ullevaal Stadion in Oslo statt. Die genaue Anstoßzeit wird noch von Ihrem regionalen TV-Sender bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 12:00 Ullevaal

Wo gibt es Tickets für Norwegen gegen Wales?

Offizielle Einzeltickets werden hauptsächlich über Ticketmaster Norway vertrieben, den offiziellen Ticketpartner des norwegischen Fußballverbands. Die Plattform wickelt den regulären Vorverkauf für Heimspiele in Oslo ab. Fans sollten sich dort registrieren und ihre Tickets frühzeitig kaufen, sobald der allgemeine Verkauf beginnt.

Wenn die Tickets im regulären Verkauf ausverkauft oder auf der offiziellen Plattform keine Standardplätze mehr verfügbar sind, können Sie auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach Angeboten suchen.

Wie viel kosten Tickets für Norwegen gegen Wales?

Reguläre Einzeltickets für Plätze hinter den Toren im Ullevaal Stadion kosten im offiziellen Ticketportal ab etwa 40 bis 50 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise bei rund 161 Euro, wenn die regulären Tickets im Erstverkauf ausverkauft sind.

Norwegen gegen Wales in der UEFA Nations League A: Alles Wissenswerte

Die Form von Norwegen und Wales

Norwegen geht mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Dabei erzielte das Team acht Tore und kassierte neun Gegentreffer. Zuletzt verlor Norwegen im WM-Viertelfinale mit 1:2 gegen England. Zuvor hatte das Team zwei K.-o.-Spiele in Folge gewonnen, jeweils mit 2:1 gegen Brasilien und die Elfenbeinküste. Davor hatte es in der Gruppenphase eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Frankreich gegeben. Den Auftakt dieser Serie von fünf Spielen bildete ein 3:2-Sieg gegen Senegal.

Wales hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht, dabei elf Tore erzielt und acht kassiert. Im jüngsten Spiel unterlag das Team im Juni in einem Freundschaftsspiel Rumänien mit 1:2. Zuvor spielte Wales sowohl gegen Ghana als auch gegen Nordirland 1:1 und verlor in der WM-Qualifikation gegen Bosnien und Herzegowina nach Hin- und Rückspiel. Der einzige Sieg in dieser Serie war ein 7:1 gegen Nordmazedonien im November 2025.

Norwegen gegen Wales: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Teams im November 2011 aufeinander. Damals gewann Wales ein Freundschaftsspiel im Cardiff City Stadium mit 4:1. In den letzten fünf erfassten Begegnungen siegte Wales zweimal und Norwegen einmal, zwei Spiele endeten unentschieden. Die Bilanz ist damit ausgeglichen, wobei Norwegen keines der letzten vier Duelle gegen Wales gewonnen hat.