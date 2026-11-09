Die UEFA Nations League geht weiter: Norwegen empfängt Wales im Ullevaal Stadion in Oslo. Beide europäischen Nationen wollen in dieser Partie wichtige Punkte holen, um ihre Position in der Gruppe zu verbessern.

GOAL liefert alle offiziellen Informationen zur Partie, Details zu den Ticketpreisen und eine Anleitung zur Buchung der Plätze.

Wann ist Anstoß bei Norwegen gegen Wales in der UEFA Nations League A?

Norwegen gegen Wales findet im Ullevaal Stadion in Oslo statt. Die genaue Anstoßzeit wird noch von Ihrem regionalen Sender bekannt gegeben.

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 12:00 Ullevaal

Wo gibt es Tickets für Norwegen gegen Wales?

Offizielle Einzeltickets werden hauptsächlich über Ticketmaster Norway vertrieben, den offiziellen Ticketpartner des norwegischen Fußballverbands. Die Plattform wickelt den regulären Vorverkauf für Heimspiele in Oslo ab. Fans sollten sich dort registrieren und frühzeitig kaufen, sobald die Tickets für den allgemeinen Verkauf freigegeben werden.

Sind die Tickets im regulären Verkauf ausverkauft oder auf der offiziellen Plattform keine Standardplätze mehr verfügbar, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine Alternative.

Wie viel kosten Tickets für Norwegen gegen Wales?

Reguläre Einzeltickets auf dem offiziellen Ticketportal kosten für Plätze hinter den Toren im Ullevaal Stadion ab etwa 40 bis 50 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise bei etwa 161 Euro, wenn die regulären Ticketkontingente ausverkauft sind.

Norwegen gegen Wales in der UEFA Nations League A: Alles Wissenswerte

Die Form von Norwegen und Wales

Norwegen geht mit drei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Dabei erzielte das Team acht Tore und kassierte neun Gegentreffer. Zuletzt verlor Norwegen im WM-Viertelfinale mit 1:2 gegen England. Davor hatte das Team zwei K.-o.-Spiele in Folge gewonnen: jeweils mit 2:1 gegen Brasilien und die Elfenbeinküste. Zuvor hatte es in der Gruppenphase eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Frankreich gegeben. Begonnen hatte diese Serie von fünf Spielen mit einem 3:2-Sieg gegen Senegal.

Wales verbuchte in den letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen, erzielte elf Tore und kassierte acht Gegentreffer. Zuletzt verlor das Team im Juni ein Freundschaftsspiel gegen Rumänien mit 1:2. Zuvor spielte Wales sowohl gegen Ghana als auch gegen Nordirland 1:1 und unterlag Bosnien und Herzegowina in der WM-Qualifikation nach Hin- und Rückspiel. Der einzige Sieg in dieser Serie war ein 7:1 gegen Nordmazedonien im November 2025.

Norwegen gegen Wales: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand im November 2011 statt. Damals gewann Wales ein Freundschaftsspiel im Cardiff City Stadium mit 4:1. Von den letzten fünf erfassten Duellen gewann Wales zwei, Norwegen eines, und zwei Partien endeten unentschieden. Die Bilanz ist damit knapp. In den letzten vier Begegnungen konnte Norwegen Wales nicht besiegen.