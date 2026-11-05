So bekommt ihr Tickets für Nordirland gegen die Ukraine: Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr zur UEFA Nations League B

In der UEFA Nations League steht ein spannendes Länderspiel an: Nordirland trifft im Windsor Park in Belfast auf die Ukraine. Beide europäischen Teams wollen in dieser wichtigen Partie entscheidende Punkte für ihre Gruppe holen.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zum Spiel, zu den Ticketpreisen und dazu, wie Ihr Euch Plätze sichern könnt.

Wann findet das Spiel Nordirland gegen die Ukraine in der UEFA Nations League B statt?

Nordirland gegen die Ukraine findet am 28. September 2026 im Windsor Park in Belfast statt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 14:45 Windsor Park

Wo gibt es Tickets für Nordirland gegen die Ukraine?

Offizielle Tickets werden über das Ticketportal der Irish Football Association verkauft, über das reguläre Eintrittskarten für Heimländerspiele im Windsor Park erhältlich sind. Fans sollten sich frühzeitig auf der offiziellen Plattform registrieren, um sich reguläre Tickets zu sichern.

Wenn das offizielle Kontingent ausverkauft ist oder auf der offiziellen Website keine regulären Plätze mehr verfügbar sind, kommen Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub infrage.

Wie viel kosten Tickets für Nordirland gegen die Ukraine?

Reguläre Einzeltickets auf dem offiziellen Ticketportal kosten für die allgemeinen Sitzplatzbereiche im Windsor Park ab etwa 35 bis 45 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise bei rund 345 Euro, wenn die regulären Kontingente der offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind.

Nordirland gegen die Ukraine in der UEFA Nations League B: Alles, was Ihr wissen müsst

Nordirland gegen die Ukraine: Die Form

Nordirland hat in seinen letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht, dabei vier Tore erzielt und sieben kassiert. Zuletzt gab es im Juni 2026 eine 1:3-Niederlage gegen Frankreich. Zuvor spielte Nordirland 1:1 gegen Wales und gewann 1:0 gegen Guinea. In der WM-Qualifikation verlor das Team zudem 0:2 gegen Italien. Der einzige Lichtblick in dieser Serie war ein 1:0-Sieg gegen Luxemburg im November 2025.

Die Ukraine hat drei ihrer letzten fünf Spiele gewonnen und die beiden anderen verloren. Dabei erzielte sie fünf Tore und kassierte vier. Zuletzt gewann sie im Mai 2026 mit 2:0 gegen Polen. In diesem Zeitraum schlug sie außerdem Albanien mit 1:0 und Island mit 2:0. Die Niederlagen gegen Schweden und Frankreich, wobei die Ukraine gegen Frankreich in der WM-Qualifikation mit 0:4 verlor, waren die Tiefpunkte dieser fünf Spiele.

Nordirland gegen die Ukraine: Die jüngsten direkten Duelle

Den verfügbaren Aufzeichnungen zufolge sind die beiden Teams viermal aufeinandergetroffen. Die Ukraine gewann einmal, Nordirland ebenfalls einmal, zwei Partien endeten unentschieden. Das jüngste Duell war ein Freundschaftsspiel im Juni 2021, das die Ukraine mit 1:0 gewann. Die Begegnungen waren eng und torarm: In drei der vier Spiele fiel insgesamt höchstens ein Tor. Nordirlands bemerkenswertestes Ergebnis war ein 2:0-Sieg gegen die Ukraine bei der EM 2016.