In der UEFA Nations League steht ein spannendes Länderspiel an: Nordirland trifft im Windsor Park in Belfast auf die Ukraine. Beide europäischen Teams wollen in dieser wichtigen Partie entscheidende Punkte für ihre Gruppe holen.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zum Spiel, zu den Ticketpreisen und dazu, wie Ihr Euch Plätze sichern könnt.

Wann beginnt Nordirland gegen die Ukraine in der UEFA Nations League B?

Nordirland gegen die Ukraine findet am 28. September 2026 im Windsor Park in Belfast statt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 14:45 Windsor Park

Wo gibt es Tickets für Nordirland gegen die Ukraine?

Offizielle Tickets für das Spiel werden über das Ticketportal des irischen Fußballverbands verkauft. Dort sind regulär Karten für Heimländerspiele im Windsor Park erhältlich. Fans sollten sich frühzeitig auf der offiziellen Plattform registrieren, um reguläre Tickets zu bekommen.

Sollte das offizielle Kontingent ausverkauft sein oder sollten auf der offiziellen Website keine regulären Plätze mehr verfügbar sein, könnt Ihr auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo nach Tickets suchen.





Wie viel kosten Tickets für Nordirland gegen die Ukraine?

Reguläre Einzeltickets auf dem offiziellen Ticketportal kosten für Plätze im Windsor Park ab etwa 35 bis 45 €.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo beginnen die Preise bei rund 345 €, wenn die regulären Kontingente bei den offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind.

Nordirland gegen die Ukraine in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Die Form von Nordirland und der Ukraine

Nordirland hat in seinen letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Dabei erzielte die Mannschaft vier Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Zuletzt verlor Nordirland im Juni 2026 mit 1:3 gegen Frankreich. Zu den vorherigen Ergebnissen zählen ein 1:1 gegen Wales und ein 1:0-Sieg gegen Guinea. Zudem gab es in der WM-Qualifikation eine 0:2-Niederlage gegen Italien. Der einzige Lichtblick in dieser Serie war ein 1:0-Sieg gegen Luxemburg im November 2025.

Die Ukraine hat drei ihrer letzten fünf Spiele gewonnen und die anderen beiden verloren. Dabei erzielte sie fünf Tore und kassierte vier Gegentreffer. Zuletzt gewann die Ukraine im Mai 2026 mit 2:0 gegen Polen. In diesem Zeitraum besiegte sie außerdem Albanien mit 1:0 und Island mit 2:0. Die Tiefpunkte dieser fünf Spiele waren die Niederlagen gegen Schweden und Frankreich, wobei die Partie gegen Frankreich in der WM-Qualifikation mit 0:4 endete.

Nordirland gegen die Ukraine: Die jüngsten direkten Duelle

Laut den verfügbaren Daten sind die beiden Mannschaften viermal aufeinandergetroffen. Die Ukraine gewann einmal, Nordirland ebenfalls einmal, und zwei Spiele endeten unentschieden. Das jüngste Duell war ein Freundschaftsspiel im Juni 2021, das die Ukraine mit 1:0 gewann. Die Begegnungen waren meist eng und torarm: In drei der vier Spiele fiel insgesamt höchstens ein Tor. Nordirlands bemerkenswertestes Ergebnis war ein 2:0-Sieg gegen die Ukraine bei der EM 2016.



