In der UEFA Nations League steht ein spannendes Länderspiel an: Nordirland empfängt die Ukraine im Windsor Park in Belfast. Beide Teams wollen in dieser wichtigen Partie entscheidende Punkte für ihre Gruppe holen.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zum Spiel, zu den Ticketpreisen und dazu, wie Ihr Euch Plätze sichern könnt.

Wann ist Anstoß bei Nordirland gegen die Ukraine in der Liga B der UEFA Nations League?

Nordirland gegen die Ukraine findet am 28. September 2026 im Windsor Park in Belfast statt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 14:45 Windsor Park

Wo kann man Tickets für Nordirland gegen die Ukraine kaufen?

Offizielle Tickets für das Spiel werden über das Ticketportal der Irish Football Association vertrieben. Dort werden reguläre Eintrittskarten für Heimländerspiele im Windsor Park verkauft. Fans sollten sich frühzeitig auf der offiziellen Plattform registrieren, um sich reguläre Tickets zu sichern.

Wenn die offiziellen Ticketkontingente ausverkauft oder reguläre Plätze auf der offiziellen Website nicht mehr verfügbar sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo eine weitere Möglichkeit, Tickets zu kaufen.

Wie viel kosten Tickets für Nordirland gegen die Ukraine?

Reguläre Einzeltickets für die allgemein zugänglichen Sitzplatzbereiche im Windsor Park kosten auf dem offiziellen Ticketportal ab etwa 35 bis 45 Euro.

Auf dem Zweitmarkt beginnen die Ticketpreise bei Plattformen wie Ticombo bei rund 345 Euro, wenn die regulären Kontingente bei den offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind.

Nordirland gegen die Ukraine in der Liga B der UEFA Nations League: Alles Wissenswerte

Die Form von Nordirland und der Ukraine

Nordirland hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Dabei erzielte das Team vier Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Zuletzt verlor Nordirland im Juni 2026 mit 1:3 gegen Frankreich. Zuvor gab es ein 1:1 gegen Wales und einen 1:0-Sieg gegen Guinea. In der WM-Qualifikation unterlag Nordirland zudem Italien mit 0:2. Ein Lichtblick in dieser Serie war der 1:0-Erfolg gegen Luxemburg im November 2025.

Die Ukraine hat drei ihrer vergangenen fünf Spiele gewonnen und die beiden anderen verloren. Dabei erzielte sie fünf Tore und kassierte vier Gegentreffer. Zuletzt gewann die Ukraine im Mai 2026 mit 2:0 gegen Polen. In diesem Zeitraum besiegte sie auch Albanien mit 1:0 und Island mit 2:0. Die Tiefpunkte dieser fünf Spiele waren die Niederlagen gegen Schweden und Frankreich. Gegen Frankreich verlor die Ukraine in der WM-Qualifikation mit 0:4.

Nordirland gegen die Ukraine: Die jüngsten direkten Duelle

Laut den vorliegenden Daten sind die beiden Teams viermal aufeinandergetroffen. Beide gewannen jeweils einmal, zwei Partien endeten unentschieden. Das jüngste Duell war ein Freundschaftsspiel im Juni 2021, das die Ukraine mit 1:0 gewann. Die Begegnungen waren eng und torarm: In drei der vier Spiele fiel insgesamt höchstens ein Tor. Nordirlands bemerkenswertestes Ergebnis war ein 2:0-Sieg gegen die Ukraine bei der EM 2016.