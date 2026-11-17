NK Celje empfängt Olympiacos am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Stadion Z'dezele in Celje.

NK Celje und Olympiacos sind bislang noch nie in einem Pflichtspiel aufeinandergetroffen. Die anstehende Begegnung in der Ligaphase ist damit für beide Klubs ein neues europäisches Duell. Der slowenische Klub Celje will vor den eigenen Fans seinen Heimvorteil nutzen und gegen den europäisch erfahrenen Gegner ein Ausrufezeichen setzen.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für NK Celje gegen Olympiacos wissen müsst, einschließlich der Kaufmöglichkeiten und Preise.

Wann beginnt NK Celje gegen Olympiacos in der Europa League?

NK Celje gegen Olympiacos findet am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Stadion Z'dezele in Celje statt.

Europa League - Spielwoche 6 10. Dez. 2026 - 15:00 Stadion Z'dezele

Wie kauft Ihr Europa-League-Tickets für NK Celje gegen Olympiacos?

Für das anstehende Europa-League-Spiel zwischen NK Celje und Olympiacos gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets für Heimfans und Plätze in den regulären Bereichen des Stadions Z'dežele können direkt über das offizielle Ticketportal und die Geschäftsstelle von NK Celje gekauft werden.

Tickets für Heimfans und Plätze in den regulären Bereichen des Stadions Z'dežele können direkt über das offizielle Ticketportal und die Geschäftsstelle von NK Celje gekauft werden. Offizieller Gästebereich: Fans von Olympiacos können Tickets aus dem offiziellen Gästekontingent über das Ticketsystem von Olympiacos erwerben. Dabei gelten die UEFA-Vorschriften für Gästefans.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, finden sich Tickets für reguläre Plätze häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Europa-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Was kosten Europa-League-Tickets für NK Celje gegen Olympiacos?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das Europa-League-Spiel zwischen NK Celje und Olympiacos:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Plätze / Standardkategorie: Ab etwa 86 €.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Einfacher Weiterverkauf (Hintertor- / Längstribüne): Üblicherweise zwischen 105 € und 118 € .

Üblicherweise zwischen . Premium-Angebote / Angebote bei hoher Nachfrage: Die Preise können bis auf 243 € steigen.

NK Celje gegen Olympiacos in der Europa League: Alles Wissenswerte

Die Form von NK Celje und Olympiacos

NK Celje war zuletzt gut in Form und verbuchte in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Im jüngsten Spiel gewann Celje in der Prva Liga mit 2:1 bei Radomlje, nachdem zuvor in der Europa League ein 3:2-Sieg gegen Sturm Graz gelungen war. Davor spielte Celje in Europa 2:2 gegen Salzburg und schlug Nafta in der Liga mit 4:0. In diesen fünf Spielen erzielte Celje zehn Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Olympiacos ist seit fünf Spielen ungeschlagen und verbuchte dabei drei Siege und zwei Unentschieden. Zuletzt spielte Olympiacos in der Super League 1:1 gegen PAOK Thessaloniki. Davor erkämpfte sich der Klub in der Europa League ein 0:0 gegen Rennes. Die vorherigen Siege gegen Kifisia, GS Marko und Kalamata zeigen das Selbstvertrauen des Teams in nationalen Wettbewerben. In den fünf Spielen erzielte Olympiacos acht Tore und kassierte einen Gegentreffer.

NK Celje gegen Olympiacos: Bisherige Duelle

Zu früheren Begegnungen zwischen NK Celje und Olympiacos liegen keine Daten vor.