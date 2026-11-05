Nizza empfängt Troyes am Samstag, 28. November 2026, in der Allianz Riviera in Nizza.

Das letzte Pflichtspiel der beiden Teams fand im April 2023 statt. Damals gewann Nizza im Stade de l'Aube knapp mit 1:0. Zuvor lieferten sich die beiden Mannschaften im Oktober 2022 ein Duell mit fünf Toren, das Nizza in der Allianz Riviera mit 3:2 für sich entschied.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Nizza gegen Troyes wissen müssen, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann beginnt das Ligue-1-Spiel Nizza gegen Troyes?

Das Spiel zwischen Nizza und Troyes beginnt am Samstag, 28. November 2026, in der Allianz Riviera in Nizza.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 12 28. Nov. 2026 - 14:45 Allianz Riviera

Wie kann man Tickets für das Ligue-1-Spiel Nizza gegen Troyes kaufen?

Für den Ticketkauf zum bevorstehenden Ligue-1-Spiel zwischen Nizza und Troyes gibt es vor allem folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Auf der offiziellen Ticket-Website von OGC Nizza (billetterie.ogcnice.com) können Sie sich vor dem Spiel über den Direktverkauf, den Vorverkauf für Vereinsmitglieder und reguläre Einzeltickets informieren.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für das Ligue-1-Spiel Nizza gegen Troyes?

Für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Nizza und Troyes gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardplätze / obere Kategorien: Einfachere Kategorien beginnen bei etwa 40 Euro ; je nach genauem Sitzplatzblock steigen die Preise.

Einfachere Kategorien beginnen bei etwa ; je nach genauem Sitzplatzblock steigen die Preise. Mittlere Kategorien: Je nach Sicht und Nähe zum Spielfeld liegen die Preise in der Regel zwischen 45 und 75 Euro .

Je nach Sicht und Nähe zum Spielfeld liegen die Preise in der Regel zwischen . Premium- und Hospitality-Kategorien: Die Preise reichen von ungefähr 70 Euro bis zu mehr als 95 Euro pro Ticket.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets im offiziellen Erstverkauf des Vereins ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstigere Zweitmarkt-Tickets: Beginnen je nach Angebot und Nachfrage bei etwa 25 bis 35 Euro .

Beginnen je nach Angebot und Nachfrage bei etwa . Mittleres Preissegment auf dem Zweitmarkt: Die Preise liegen in der Regel zwischen 40 und 80 Euro .

Die Preise liegen in der Regel zwischen und . Premium-Tickets auf dem Zweitmarkt: Kosten je nach Verfügbarkeit üblicherweise zwischen 90 und mehr als 150 Euro.

Nizza gegen Troyes in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Nizza gegen Troyes: Die Form

Nizza verbuchte in seinen letzten fünf Ligue-1-Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gewann das Team am 23. Oktober auswärts in Brest mit 2:1. In diesem Zeitraum besiegte es außerdem Straßburg und Lille jeweils mit 2:1. Die eine Niederlage gab es gegen Lyon, das mit 2:1 gewann. Hinzu kommt eine Niederlage gegen Auxerre Anfang September, die den Fünf-Spiele-Zeitraum abrundet.

Troyes holte aus seinen letzten fünf Pflichtspielen nur einen Sieg, spielte einmal unentschieden und verlor dreimal. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen Toulouse am 25. Oktober. Zuvor verlor Troyes mit 1:3 gegen Lens und mit 0:2 in Marseille. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 2:2-Unentschieden gegen Dijon in einem Freundschaftsspiel. Im September unterlag Troyes in der Ligue 1 außerdem Angers mit 0:2. In jedem seiner letzten vier Ligaspiele kassierte Troyes mindestens ein Gegentor.

Nizza gegen Troyes: Die letzten direkten Duelle

Das letzte Duell der beiden Vereine fand im April 2023 statt, als Nizza in der Ligue 1 auswärts bei Troyes mit 1:0 gewann. In den letzten fünf direkten Duellen stehen drei Siege für Nizza und zwei für Troyes zu Buche; Unentschieden gab es keine. Nizza gewann im Oktober 2022 zu Hause mit 3:2 und im April 2022 mit 1:0, während Troyes im Oktober 2021 und im April 2018 siegte.