OGC Nizza empfängt Stade Rennes am Samstag, 31. Oktober 2026, in der Allianz Riviera in Nizza.

Beim jüngsten Ligaduell am 8. März 2026 feierte Rennes genau an diesem Spielort einen deutlichen 4:0-Auswärtssieg. Das dürfte dem Team in den jüngsten direkten Duellen einen psychologischen Vorteil verschaffen. Von den vergangenen fünf Pflichtspielen gegeneinander gewann Rennes drei, Nizza zwei.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Nizza gegen Rennes wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Ligue-1-Spiel Nizza gegen Rennes?

Nizza gegen Rennes findet am Samstag, 31. Oktober 2026, in der Allianz Riviera in Nizza statt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 9 31. Okt. 2026 - 12:15 Allianz Riviera

Wie kann man Tickets für Nizza gegen Rennes in der Ligue 1 kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das anstehende Ligue-1-Spiel zwischen OGC Nizza und Stade Rennais gibt es vor allem diese Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf von OGC Nizza: Wer im Heimbereich der Allianz Riviera sitzen möchte, kauft Tickets zum Originalpreis am sichersten und direktesten über die offizielle Website des Vereins.

Offizielle Website von Stade Rennais: Für Gästefans stellt Rennes gelegentlich Tickets für den Gästebereich bereit und verkauft sie über das eigene offizielle Ticketportal.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle restlos ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Nizza gegen Rennes in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen OGC Nizza und Stade Rennais (Rennes) unterscheiden sich in der Regel je nach Sitzplatzkategorie und Verkaufsstelle:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Plätze auf den oberen Rängen oder hinter dem Tor kosten üblicherweise ab etwa 20 Euro bis 25 Euro .

Plätze auf der zentralen Tribüne und in Kategorie 1 kosten in der Regel zwischen 45 Euro und 90 Euro oder mehr.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie TicomboTickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Einfache Eintrittskarten kosten üblicherweise ab etwa 30 Euro bis 40 Euro .

Plätze mit besonders guter Sicht oder hoher Nachfrage sind je nach Verfügbarkeit deutlich teurer.

Nizza gegen Rennes in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Die Form von Nizza und Rennes

Nizza hat in den vergangenen fünf Ligue-1-Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gewann das Team am 20. September mit 2:1 gegen Lille, nachdem es zuvor mit 0:1 gegen Auxerre verloren hatte. Davor unterlag Nizza Paris FC mit 0:3 und spielte 1:1 gegen Le Mans. Ein 0:0 gegen Lorient vervollständigt die Bilanz der fünf Spiele.

Rennes hat wettbewerbsübergreifend drei seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Zuletzt setzte es am 19. September in der Ligue 1 eine 0:4-Niederlage gegen Lyon. Zuvor hatte Rennes in der Liga Marseille mit 1:0 und Angers mit 2:1 besiegt. Ein 0:0 gegen Sturm Graz in der Europa League und ein 3:2-Sieg gegen Le Mans runden eine Serie ab, die zeigt, dass Rennes auch gegen starke Gegner Ergebnisse erzielen kann.

Nizza gegen Rennes: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Teams fand am 8. März 2026 statt. Rennes gewann die Ligue-1-Partie in der Allianz Riviera mit 4:0. Von den vergangenen fünf direkten Duellen gewann Rennes drei und Nizza zwei. Insgesamt fielen in diesen Begegnungen 16 Tore. Nizzas einziger Sieg in dieser Serie war ein 3:2-Heimerfolg im Januar 2025, während Rennes im Oktober 2025 zu Hause auch mit 2:0 gewann.