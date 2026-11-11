Newcastle United empfängt Sunderland am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im St James' Park in Newcastle upon Tyne.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen in der Premier League am 22. März 2026 feierte Sunderland im St James' Park einen dramatischen 2:1-Auswärtssieg. Damit setzte Sunderland seine jüngste Erfolgsserie in diesem Duell fort, nachdem die Mannschaft bereits zuvor in der Saison 2025–26 knapp mit 1:0 gegen Newcastle gewonnen hatte.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Newcastle United gegen Sunderland wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Newcastle United gegen Sunderland in der Premier League?

Newcastle United gegen Sunderland wird am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im St James' Park in Newcastle upon Tyne angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 14 6. Dez. 2026 - 09:00 St James' Park

Wie kann man Tickets für Newcastle United gegen Sunderland in der Premier League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Leeds United und Ipswich Town gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets werden in erster Linie direkt über das offizielle Ticketportal von Newcastle United für Heimfans und die offiziellen Kanäle des AFC Sunderland für Gästefans vertrieben.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Newcastle United gegen Sunderland in der Premier League?

Hier sind die Ticketpreise für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Newcastle United und Sunderland:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Sie kosten in der Regel etwa 45 bis 85 Pfund .

Sie kosten in der Regel etwa . Offizielle Hospitality-Pakete: Sie beginnen im Allgemeinen bei 200 bis über 400 Pfund.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets im Erstverkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Sitzplätze: Sie kosten in der Regel ab etwa 150 bis 280 Pfund .

Sie kosten in der Regel ab etwa . Sitzplätze an der Längsseite oder im Oberrang: Sie kosten im Allgemeinen zwischen 325 und 545 Pfund.

Newcastle United gegen Sunderland in der Premier League: Alles Wissenswerte

Newcastle United gegen Sunderland: Die Form

Newcastle hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen eines gewonnen, keines unentschieden gespielt und vier verloren. Zuletzt gab es in der Premier League eine 0:1-Heimniederlage gegen Everton, nachdem Newcastle bereits im Carabao Cup mit 1:3 gegen denselben Gegner verloren hatte. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 0:2 bei Crystal Palace. In den fünf Spielen erzielte Newcastle nur vier Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Die Niederlagen in Folge zeigen, dass es der Mannschaft sowohl offensiv als auch defensiv an Konstanz mangelt.

Sunderland hat von seinen letzten fünf Spielen eines gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Zuletzt gab es in der Europa League eine 0:2-Niederlage gegen Dinamo Zagreb, nachdem die Mannschaft zuvor in der Premier League bei Coventry City mit 1:3 verloren hatte. Der 3:2-Sieg gegen Brentford im Carabao Cup war der einzige Erfolg in diesem Zeitraum. Sunderland erzielte in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte acht Gegentreffer. Nur beim torlosen Unentschieden gegen Leeds United blieb die Mannschaft ohne Gegentor.

Newcastle United gegen Sunderland: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand am 22. März 2026 in der Premier League statt. Sunderland gewann im St James' Park mit 1:2. Zuvor hatte Sunderland im Dezember 2025 einen 1:0-Heimsieg gegen Newcastle gefeiert. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen weist Sunderland mit zwei Siegen gegenüber einem Sieg von Newcastle bei einem Unentschieden die bessere Bilanz auf. Zu diesen Begegnungen zählt allerdings auch ein 0:3-Sieg von Newcastle in einem FA-Cup-Spiel im Januar 2024.