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So bekommt Ihr Tickets für Newcastle United gegen Manchester United: Premier-League-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Premier League

Newcastle United trifft in der Premier League auf Manchester United. So sichert Ihr Euch Tickets für das Spiel.

Newcastle United empfängt Manchester United am Mittwoch, dem 2. Dezember 2026, im St James' Park in Newcastle upon Tyne.

Im bislang letzten Ligaduell im März 2026 erkämpfte sich Newcastle zu Hause einen 2:1-Sieg gegen Manchester United. Davor hatte Manchester United im Dezember 2025 im Old Trafford knapp mit 1:0 gewonnen.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Newcastle United gegen Manchester United wissen müsst, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann ist Anstoß beim Premier-League-Spiel Newcastle United gegen Manchester United?

Das Spiel zwischen Newcastle United und Manchester United wird am Mittwoch, dem 2. Dezember 2026, im St James' Park in Newcastle upon Tyne angepfiffen.

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Premier League - Spielwoche 13
St James' Park

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Newcastle United gegen Manchester United kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Newcastle United und Manchester United gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets können direkt über die offiziellen Ticketportale von Newcastle United oder Manchester United gekauft werden. In der Regel haben Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber zuerst Zugriff.

2. Zweitmarkt für Tickets

  • Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel Newcastle United gegen Manchester United?

Die Ticketpreise für das Premier-League-Spiel zwischen Newcastle United und Manchester United im Überblick:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Tickets für Erwachsene: In der Regel zwischen 45 und 80 Pfund.
  • Ermäßigte Tickets und Tickets für Kinder und Jugendliche: Beginnen üblicherweise bei etwa 20 bis 35 Pfund.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Verkauf der Vereine ausverkauft sind, richten sich die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Marktnachfrage:

  • Reguläre Tickets im Weiterverkauf: Plätze im Oberrang beginnen bei etwa 100 bis 150 Pfund .
  • Premium- und Längsseitenplätze: Kosten zwischen 200 Pfund und mehr als 400 Pfund.

Newcastle United gegen Manchester United in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Newcastle United und Manchester United

Newcastle hat von seinen letzten fünf Premier-League-Spielen zwei gewonnen, zwei verloren und eines unentschieden gespielt. Dabei erzielte das Team sieben Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Zuletzt gewann Newcastle bei Crystal Palace mit 2:0 und hatte zuvor in dieser Serie auch Hull City mit 2:1 besiegt. Zwei Niederlagen in Folge gegen Leeds United und Aston Villa waren ein Rückschlag, doch Jaissles Mannschaft reagierte mit einem positiven Ergebnis.

Manchester United hat wettbewerbsübergreifend drei seiner letzten fünf Spiele verloren und zweimal unentschieden gespielt. Ein Sieg gelang dabei nicht. Zuletzt gab es zu Hause eine 0:3-Niederlage gegen Bournemouth. Zudem verlor Manchester United in der Champions League mit 1:4 gegen Como und mit 0:2 gegen Atletico Madrid. Die beiden Premier-League-Spiele gegen Leeds United und Tottenham endeten unentschieden. In diesen fünf Partien erzielte United nur zwei Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

NEW

NEW - Form

AVL
N0-1
CRY
S0-2
EVE
N3-1
EVE
N0-1
FUL
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
4/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
MUN

MUN - Form

COM
N4-1
BOU
N0-3
CHE
N2-0
ROM
S3-2
AVL
U4-4
Tor erzielt (kassiert)
8/15
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Newcastle United gegen Manchester United: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand im März 2026 statt, als Newcastle im St James' Park mit 2:1 gewann. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Newcastle zwei und Manchester United ebenfalls zwei; eine Partie endete unentschieden. Newcastle erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore, Manchester United neun. Die jüngsten Duelle verliefen damit ausgeglichen.

Head to Head

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Manchester United
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END
10Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

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