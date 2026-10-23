Im letzten Premier-League-Duell im Februar 2026 setzte sich Everton in einer packenden Partie auswärts im St. James' Park knapp mit 3:2 durch. Noch später trafen die beiden Teams im August 2026 in einem Testspiel der Saisonvorbereitung aufeinander. Dank Toren von Thierno Barry, Iliman Ndiaye und Tyrique George gewann Everton auch diese Begegnung mit 3:2.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Newcastle United gegen Everton wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß bei Newcastle United gegen Everton in der Premier League?

Newcastle United gegen Everton findet am Montag, dem 2. November 2026, im St James' Park in Newcastle upon Tyne statt.

Premier League - Spielwoche 9 2. Nov. 2026 - 15:00 St James' Park

Wie kauft man Premier-League-Tickets für Aston Villa gegen Fulham?

Für Tickets zu einem Premier-League-Spiel zwischen Aston Villa und Fulham gibt es vor allem die offiziellen Verkaufswege der Klubs. Welche Möglichkeiten bestehen, hängt davon ab, ob die Partie im Villa Park oder im Craven Cottage ausgetragen wird:

Offizielle Vereinsmitgliedschaft und bevorzugter Vorverkauf: Sowohl Aston Villa als auch Fulham bieten Tickets zunächst Dauerkarteninhabern an. Danach sind offizielle Vereinsmitglieder an der Reihe, abhängig von den jeweiligen Vorverkaufsphasen oder ihrer bisherigen Buchungshistorie. Bei stark nachgefragten Premier-League-Spielen gibt es nur selten einen freien Verkauf, sofern nicht noch Restkontingente verfügbar werden.

Telefonischer Kauf und Kauf an der Stadionkasse: Tickets lassen sich in der Regel telefonisch über die jeweiligen Ticketstellen der Klubs bestellen oder während der üblichen Öffnungszeiten unter der Woche direkt an den Stadionkassen kaufen.

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Ticketkontingente der Klubs vollständig ausverkauft sind, finden sich Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub.

Was kosten Premier-League-Tickets für Aston Villa gegen Fulham?

Die Ticketpreise für ein Premier-League-Spiel zwischen Aston Villa und Fulham unterscheiden sich je nachdem, ob Ihr über die offiziellen Verkaufswege der Klubs zum Originalpreis oder auf dem Zweitmarkt kauft.

1. Offizielle Verkaufswege der Klubs

Reguläre Eintrittskarten für Erwachsene: Kosten im Allgemeinen etwa 45 bis 95 Pfund pro Ticket.

Ermäßigte Tickets für Senioren und junge Erwachsene: Für Senioren über 66 Jahren und junge Erwachsene unter 21 Jahren kosten ermäßigte Tickets an den offiziellen Verkaufsstellen der Klubs in der Regel etwa 30 bis 75 Pfund .

Tickets für Jugendliche unter 18 beziehungsweise unter 14 Jahren: Offizielle Ticketkontingente für Jugendliche und Kinder sind günstiger und kosten je nach Sitzplatzbereich im Allgemeinen zwischen 15 und 38 Pfund .

Hospitality-Pakete: Offizielle VIP-Spieltagserlebnisse und Pakete mit Zugang zu Lounges, die direkt über die Klubs angeboten werden, beginnen bei etwa 200 bis über 350 Pfund pro Person.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets im offiziellen Verkauf der Klubs ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Tickets im Weiterverkauf: Eintrittskarten für Plätze im Oberrang oder mit eingeschränkter Sicht beginnen bei normaler Nachfrage in der Regel bei etwa 60 bis 85 Pfund .

Durchschnittliche Weiterverkaufspreise: Die angebotenen Tickets kosten häufig etwa 100 bis 250 Pfund pro Stück.

VIP- und Premium-Pakete im Weiterverkauf: Premium-Hospitality-Angebote oder besonders begehrte Plätze im Unterrang kosten häufig 130 bis über 500 Pfund pro Ticket.

Newcastle United gegen Everton in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Newcastle United und Everton

Newcastle hat wettbewerbsübergreifend drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gab es einen 2:1-Sieg gegen Hull City in der Premier League. In diesem Zeitraum gelang Newcastle zudem ein 0:2-Sieg bei Tottenham Hotspur. In den fünf Partien erzielte Newcastle zehn Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Die einzige Niederlage war ein 1:4 gegen Leeds United.

Everton hat aus den letzten fünf Spielen sieben Punkte geholt, bei zwei Siegen, drei Unentschieden und keiner Niederlage. Zuletzt gewann Everton in der Premier League mit 1:0 gegen Ipswich Town. Zuvor gab es in dieser Serie auch ein 2:2 gegen Manchester United. In den fünf Partien erzielte Everton fünf Tore und kassierte zwei Gegentreffer. Drei Spiele ohne Gegentor sprechen für eine stabile Defensive in diesem Zeitraum.

Newcastle United gegen Everton: Die jüngsten direkten Duelle

Die jüngsten Begegnungen der beiden Teams waren umkämpft. Newcastle gewann das letzte Premier-League-Duell im Februar 2026 im St James' Park mit 2:3, während Everton am selben Ort im Mai 2025 einen 1:0-Sieg feierte. In den letzten fünf erfassten Begegnungen in allen Wettbewerben stehen für Everton und Newcastle jeweils zwei Siege sowie ein Unentschieden zu Buche. Aus den direkten Duellen lässt sich vor dieser Partie kaum ein klarer Favorit ableiten.