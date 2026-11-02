Newcastle United empfängt Arsenal am Samstag, dem 21. November 2026, im St James' Park in Newcastle upon Tyne.

Im bislang letzten Ligaduell am 25. April 2026 setzte sich Arsenal im Emirates Stadium knapp mit 1:0 durch. Auch insgesamt hatte Arsenal in den jüngsten Begegnungen meist die Oberhand und gewann wettbewerbsübergreifend vier der letzten sechs Spiele gegen Newcastle United.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Newcastle United gegen Arsenal wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß beim Premier-League-Spiel Newcastle United gegen Arsenal?

Newcastle United gegen Arsenal findet am Samstag, dem 21. November 2026, im St James' Park in Newcastle upon Tyne statt.

Premier League - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 12:30 St James' Park

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Newcastle United gegen Arsenal kaufen?

Wer Tickets für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Newcastle United und Arsenal im St James' Park kaufen möchte, hat je nach Mitgliedsstatus und persönlichen Vorlieben mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Mitglieder und Dauerkarteninhaber von Newcastle United: Heimtickets können direkt über das offizielle Online-Ticketportal von Newcastle United, telefonisch oder an der Kasse des St James' Park gekauft werden. Der Verkauf erfolgt üblicherweise in nach Mitgliedschaftsstufe gestaffelten Vorverkaufsphasen.

Heimtickets können direkt über das offizielle Online-Ticketportal von Newcastle United, telefonisch oder an der Kasse des St James' Park gekauft werden. Der Verkauf erfolgt üblicherweise in nach Mitgliedschaftsstufe gestaffelten Vorverkaufsphasen. Gästeticketkontingent von Arsenal: Arsenal-Fans können über die offizielle Website des Vereins Tickets beantragen. Gästetickets werden anhand der für Auswärtsspiele gesammelten Punkte und der Mitgliedschaftsstufe, etwa Silver oder Red, an Mitglieder vergeben. Erfolgreiche Bewerber erhalten Plätze auf der Leazes-Tribüne.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel Newcastle United gegen Arsenal?

Die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Newcastle United und Arsenal unterscheiden sich je nachdem, ob Sie über offizielle Vereinskanäle oder auf dem Zweitmarkt kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets für Erwachsene: Die regulären Preise für Spitzenspiele der Kategorie A im St James' Park liegen je nach Sitzplatz im Stadion üblicherweise bei etwa 39 bis 75 £ .

Die regulären Preise für Spitzenspiele der Kategorie A im St James' Park liegen je nach Sitzplatz im Stadion üblicherweise bei etwa . Ermäßigte Tickets für Kinder und Jugendliche sowie Senioren: Ermäßigte Tickets sind für Kinder und Jugendliche sowie Senioren erhältlich und kosten je nach Altersgruppe und Sitzplatzblock im Allgemeinen zwischen 21 und 58 £ .

Ermäßigte Tickets sind für Kinder und Jugendliche sowie Senioren erhältlich und kosten je nach Altersgruppe und Sitzplatzblock im Allgemeinen zwischen . Hospitality-Pakete: Die offiziellen Hospitality-Angebote des Vereins beginnen in höheren Preisklassen und umfassen Zugang zu Premium-Lounges sowie gepolsterte Sitzplätze.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Einstiegspreise: Sie beginnen bei etwa 93 £ für Plätze im Oberrang hinter dem Tor.

Sie beginnen bei etwa für Plätze im Oberrang hinter dem Tor. Durchschnittlicher Marktpreis: Er liegt je nach aktuellem Angebot und aktueller Nachfrage bei etwa 332 bis 373 £ .

Er liegt je nach aktuellem Angebot und aktueller Nachfrage bei etwa . Weiterverkauf von VIP- und Hospitality-Paketen: VIP- und Hospitality-Pakete sind auf dem Zweitmarkt ab 283 £ erhältlich.

Newcastle United gegen Arsenal in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Newcastle United und Arsenal

Newcastle hat wettbewerbsübergreifend zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und drei verloren. Zuletzt gab es in der Premier League eine 0:1-Niederlage gegen Aston Villa. In diesem Zeitraum kassierte Newcastle zudem sowohl gegen Coventry City als auch gegen Leeds United eine deutliche 1:4-Niederlage. Die beiden Siege gelangen gegen Hull City mit 2:1 in der Premier League und gegen Millwall mit 1:0 im Carabao Cup. In den fünf Spielen erzielte Newcastle acht Tore und kassierte acht Gegentreffer, was die wechselhaften Leistungen in Offensive und Defensive widerspiegelt.

Arsenal hat wettbewerbsübergreifend drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg in der Premier League bei Nottingham Forest, nachdem Arsenal zuvor Lille in der Champions League mit 3:0 besiegt hatte. In diesem Zeitraum gab es eine 0:3-Niederlage gegen Brighton in der Premier League. Hinzu kommen Siege gegen Leeds United mit 2:1 und Ipswich Town mit 4:2 im Carabao Cup. Arsenal erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore.

Newcastle United gegen Arsenal: Die jüngsten direkten Duelle

Die bislang letzte Begegnung der beiden Teams fand am 25. April 2026 in der Premier League statt. Arsenal empfing Newcastle United und gewann mit 1:0. Von den letzten fünf erfassten Duellen gewann Arsenal drei, Newcastle eines: ein 2:0 im Carabao Cup im St James' Park im Februar 2025. Die andere Partie endete im September 2025 im St James' Park mit 2:1 für Arsenal.