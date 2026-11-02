Newcastle United empfängt Arsenal am Samstag, dem 21. November 2026, im St James' Park in Newcastle upon Tyne.

Im jüngsten Ligaduell am 25. April 2026 setzte sich Arsenal im Emirates Stadium knapp mit 1:0 durch. Auch insgesamt hatte Arsenal zuletzt meist die Oberhand und gewann vier der vergangenen sechs Pflichtspiele gegen Newcastle United.

Bei GOAL erfahren Sie alles, was Sie über Tickets für Newcastle United gegen Arsenal wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann wird Newcastle United gegen Arsenal in der Premier League angepfiffen?

Newcastle United gegen Arsenal findet am Samstag, dem 21. November 2026, im St James' Park in Newcastle upon Tyne statt.

Premier League - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 12:30 St James' Park

Wie kann man Tickets für Newcastle United gegen Arsenal in der Premier League kaufen?

Für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Newcastle United und Arsenal im St James' Park gibt es mehrere Möglichkeiten, Tickets zu kaufen. Welche infrage kommen, hängt von Ihrer Mitgliedschaft und Ihren Präferenzen ab:

1. Offizielle Vereinskanäle

Mitglieder und Dauerkarteninhaber von Newcastle United: Heimtickets können direkt über das offizielle Online-Ticketportal von Newcastle United, telefonisch oder an der Stadionkasse des St James' Park gekauft werden. Der Verkauf erfolgt üblicherweise in Vorverkaufsphasen mit unterschiedlichen Vorrechten je nach Mitgliedschaftsstufe.

Heimtickets können direkt über das offizielle Online-Ticketportal von Newcastle United, telefonisch oder an der Stadionkasse des St James' Park gekauft werden. Der Verkauf erfolgt üblicherweise in Vorverkaufsphasen mit unterschiedlichen Vorrechten je nach Mitgliedschaftsstufe. Auswärtskontingent von Arsenal: Arsenal-Fans können sich über die offizielle Website des Vereins um Tickets bewerben. Die Auswärtstickets werden anhand der für eine Bewerbung erforderlichen Auswärtspunkte und der Mitgliedschaftsstufe, etwa Silver oder Red, an Mitglieder vergeben. Erfolgreiche Bewerber erhalten Plätze auf der Leazes-Tribüne.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Newcastle United gegen Arsenal in der Premier League?

Die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Newcastle United und Arsenal unterscheiden sich je nachdem, ob Sie über offizielle Vereinskanäle oder auf Zweitmarkt-Plattformen kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Erwachsenentickets: Die regulären Preise für Spitzenspiele der Kategorie A im St James' Park liegen je nach Sitzplatz im Stadion üblicherweise bei etwa 39 bis 75 £ .

Die regulären Preise für Spitzenspiele der Kategorie A im St James' Park liegen je nach Sitzplatz im Stadion üblicherweise bei etwa . Ermäßigte Tickets für Kinder, Jugendliche und Senioren: Ermäßigte Tickets sind für Kinder, Jugendliche und Senioren erhältlich. Je nach Altersgruppe und Sitzplatzblock kosten sie in der Regel zwischen 21 und 58 £ .

Ermäßigte Tickets sind für Kinder, Jugendliche und Senioren erhältlich. Je nach Altersgruppe und Sitzplatzblock kosten sie in der Regel zwischen . Hospitality-Pakete: Die offiziellen Hospitality-Angebote des Vereins liegen in höheren Preisklassen und bieten Zugang zu Premium-Lounges sowie gepolsterte Sitzplätze.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Einstiegspreise: Für Plätze im Oberrang hinter dem Tor beginnen sie bei etwa 93 £ .

Für Plätze im Oberrang hinter dem Tor beginnen sie bei etwa . Durchschnittlicher Marktpreis: Je nach aktuellem Angebot und aktueller Nachfrage liegen die Preise im Durchschnitt bei etwa 332 bis 373 £ .

Je nach aktuellem Angebot und aktueller Nachfrage liegen die Preise im Durchschnitt bei etwa . Wiederverkauf von VIP- und Hospitality-Paketen: Auf dem Zweitmarkt sind VIP- und Hospitality-Pakete ab 283 £ erhältlich.

Newcastle United gegen Arsenal in der Premier League: Alles Wissenswerte

Newcastle United gegen Arsenal: Die Form

Newcastle hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei gewonnen und drei verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Aston Villa in der Premier League. In diesem Zeitraum kassierte Newcastle zudem sowohl gegen Coventry City als auch gegen Leeds United eine deutliche 1:4-Niederlage. Die beiden Siege gelangen gegen Hull City mit 2:1 in der Premier League und gegen Millwall mit 1:0 im Carabao Cup. In den fünf Spielen erzielte Newcastle acht Tore und kassierte acht Gegentreffer. Das spiegelt die schwankenden Leistungen in Offensive und Defensive wider.

Arsenal hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen drei gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gelang ein 1:0-Sieg in der Premier League bei Nottingham Forest, nachdem Arsenal zuvor Lille in der Champions League mit 3:0 besiegt hatte. In diesem Zeitraum gab es eine 0:3-Niederlage gegen Brighton in der Premier League. Hinzu kamen Siege gegen Leeds United mit 2:1 und gegen Ipswich Town mit 4:2 im Carabao Cup. Arsenal erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore.

Newcastle United gegen Arsenal: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften am 25. April 2026 in der Premier League aufeinander. Arsenal empfing Newcastle United und gewann mit 1:0. In den letzten fünf erfassten Begegnungen siegte Arsenal dreimal, Newcastle einmal: im Februar 2025 mit 2:0 im Carabao Cup im St James' Park. Die andere Partie endete im September 2025 im St James' Park mit 2:1 für Arsenal.