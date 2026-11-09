Newcastle United empfängt Arsenal am Samstag, dem 21. November 2026, im St James' Park in Newcastle upon Tyne.

Im jüngsten Ligaduell am 25. April 2026 sicherte sich Arsenal im Emirates Stadium einen knappen 1:0-Sieg. Auch in den jüngsten Begegnungen hatte Arsenal meist die Oberhand und gewann wettbewerbsübergreifend vier der letzten sechs Spiele gegen Newcastle United.

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Wann ist Anstoß bei Newcastle United gegen Arsenal in der Premier League?

Newcastle United gegen Arsenal findet am Samstag, dem 21. November 2026, im St James' Park in Newcastle upon Tyne statt.

Premier League - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 12:30 St James' Park

Wie kann man Tickets für Newcastle United gegen Arsenal in der Premier League kaufen?

Wer Tickets für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Newcastle United und Arsenal im St James' Park kaufen möchte, hat je nach Mitgliedschaft und Vorlieben mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Mitglieder und Dauerkarteninhaber von Newcastle United: Heimtickets können direkt über das offizielle Online-Ticketportal von Newcastle United, telefonisch oder an der Stadionkasse des St James' Park gekauft werden. Der Verkauf erfolgt in der Regel in gestaffelten Vorverkaufsphasen nach Mitgliedschaftsstufe.

Heimtickets können direkt über das offizielle Online-Ticketportal von Newcastle United, telefonisch oder an der Stadionkasse des St James' Park gekauft werden. Der Verkauf erfolgt in der Regel in gestaffelten Vorverkaufsphasen nach Mitgliedschaftsstufe. Gästeticketkontingent von Arsenal: Arsenal-Fans können sich über die offizielle Website des Vereins um Tickets bewerben. Gästetickets werden anhand der erforderlichen Punkte für Auswärtsspiele und der Mitgliedschaftsstufe, etwa Silver oder Red, an Mitglieder vergeben. Erfolgreiche Bewerber erhalten Plätze im Leazes Stand.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Newcastle United gegen Arsenal in der Premier League?

Die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Newcastle United und Arsenal unterscheiden sich je nachdem, ob Ihr über offizielle Vereinskanäle oder auf dem Zweitmarkt kauft:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Erwachsenentickets: Der reguläre Preis für Spitzenspiele der Kategorie A im St James' Park liegt je nach Sitzplatz im Stadion üblicherweise zwischen etwa 39 und 75 Pfund .

Der reguläre Preis für Spitzenspiele der Kategorie A im St James' Park liegt je nach Sitzplatz im Stadion üblicherweise zwischen etwa . Ermäßigungen für Kinder und Senioren: Für Kinder und Senioren gibt es ermäßigte Tickets, die je nach Altersgruppe und Sitzplatzblock in der Regel zwischen 21 und 58 Pfund kosten.

Für Kinder und Senioren gibt es ermäßigte Tickets, die je nach Altersgruppe und Sitzplatzblock in der Regel zwischen kosten. Hospitality-Pakete: Die offiziellen Hospitality-Angebote des Vereins beginnen in höheren Preiskategorien und bieten Zugang zu einer Premium-Lounge sowie gepolsterte Sitzplätze.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Einstiegspreise: Sitzplätze auf den oberen Rängen hinter dem Tor kosten ab etwa 93 Pfund .

Sitzplätze auf den oberen Rängen hinter dem Tor kosten ab etwa . Durchschnittlicher Marktpreis: Er liegt je nach aktuellem Angebot und aktueller Nachfrage bei etwa 332 bis 373 Pfund .

Er liegt je nach aktuellem Angebot und aktueller Nachfrage bei etwa . VIP- und Hospitality-Angebote aus dem Weiterverkauf: Auf dem Zweitmarkt sind VIP- und Hospitality-Pakete ab 283 Pfund erhältlich.

Newcastle United gegen Arsenal in der Premier League: Alles Wissenswerte

Newcastle United gegen Arsenal: Die Form

Newcastle hat wettbewerbsübergreifend zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und drei verloren. Im jüngsten Spiel gab es eine 0:1-Niederlage gegen Aston Villa in der Premier League. In diesem Zeitraum unterlag Newcastle außerdem sowohl Coventry City als auch Leeds United deutlich mit 1:4. Die beiden Siege gelangen mit 2:1 gegen Hull City in der Premier League und mit 1:0 gegen Millwall im Carabao Cup. In den fünf Partien erzielte Newcastle acht Tore und kassierte acht Gegentreffer. Das zeigt die wechselhaften Leistungen sowohl in der Offensive als auch in der Defensive.

Arsenal hat wettbewerbsübergreifend drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gelang ein 1:0-Sieg in der Premier League bei Nottingham Forest, nachdem Arsenal Lille in der Champions League mit 3:0 besiegt hatte. Die Niederlage in diesem Zeitraum gab es mit 0:3 gegen Brighton in der Premier League. Hinzu kommen Siege gegen Leeds United (2:1) und Ipswich Town (4:2 im Carabao Cup). Arsenal erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore.

Newcastle United gegen Arsenal: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand am 25. April 2026 in der Premier League statt. Arsenal empfing Newcastle United und gewann mit 1:0. Von den letzten fünf erfassten Begegnungen gewann Arsenal drei, Newcastle holte einen Sieg: ein 2:0 im Carabao Cup im St James' Park im Februar 2025. Die andere Partie endete im September 2025 im St James' Park mit 2:1 für Arsenal.