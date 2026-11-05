Neom SC empfängt Al-Taawoun am Donnerstag, 26. November 2026, im King Khalid Sport City Stadium in Tabuk.

Beim jüngsten Ligaduell im März 2026 trennten sich die beiden Teams im King Khalid Sport City Stadium nach einem unterhaltsamen Spiel 2:2. Dabei gelang Al-Taawoun spät ein dramatisches Comeback: Mohammed Al Kuwaykibi erzielte kurz vor Schluss den Ausgleich und sicherte seinem Team einen Punkt.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Neom SC gegen Al-Taawoun wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Saudi-Pro-League-Spiel Neom SC gegen Al-Taawoun?

Das Spiel zwischen Neom SC und Al-Taawoun beginnt am Donnerstag, 26. November 2026, im King Khalid Sport City Stadium in Tabuk.

1. Liga - Spielwoche 15 26. Nov. 2026 - 12:00 King Khalid Sport City Stadium

Wie kann man Tickets für Neom SC gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League kaufen?

Nach den Ticketinformationen für das bevorstehende Spiel gibt es folgende Möglichkeiten, Eintrittskarten für Neom SC gegen Al-Taawoun zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets werden in erster Linie über die offiziellen Ticketplattformen oder Vorverkaufsstellen des Heimvereins Neom SC vertrieben.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Spiele der Saudi Pro League kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Neom SC gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League?

Für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Neom SC und Al-Taawoun gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardplätze / reguläre Eintrittskarten: 30 bis 100 SAR.

30 bis 100 SAR. Premiumplätze und Plätze an der Seitenlinie: 250 bis 600 SAR.

250 bis 600 SAR. VIP- und Hospitality-Pakete: ab 1.200 SAR.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets über den Erstverkauf des Vereins ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Wiederverkauf: Oberrang hinter dem Tor: Etwa 1.800 bis 2.400+ SAR .

Etwa . Wiederverkauf: Unterrang hinter dem Tor: Etwa 2.300 bis 2.800+ SAR .

Etwa . Wiederverkauf: Plätze an der Längsseite und Premiumplätze: ab 3.000 SAR.

Neom SC gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League: Alles Wissenswerte

Neom SC gegen Al-Taawoun: Die Form

Neom holte in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege und ein Unentschieden bei zwei Niederlagen. Dabei erzielte das Team acht Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Zuletzt gewann Neom in der Saudi Pro League zu Hause mit 2:0 gegen Abha und beendete damit eine Serie von zwei Niederlagen in Folge. Zuvor hatte das Team gegen Al Nassr und Al-Ettifaq jeweils mit 0:1 verloren. Der 4:2-Sieg gegen Al Fateh im September zeigte allerdings, wozu Neom an einem guten Tag offensiv in der Lage ist. Die Mannschaft von Galtier hat bewiesen, dass sie viele Tore erzielen kann, präsentierte sich defensiv aber wechselhaft.

Al-Taawouns Bilanz der letzten fünf Spiele fällt düsterer aus: ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen bei sieben Gegentoren. Zuletzt verlor das Team mit 1:2 gegen Al Riyadh, nachdem es in der Vorwoche Al Qadsiah mit 0:1 unterlegen war. Der einzige Lichtblick war ein 2:1-Sieg gegen Al-Rayyan in der AFC Champions League Two, der angesichts der Probleme in der heimischen Liga allerdings wenig Trost bot. Die Mannschaft von Rasovic erzielte in diesen fünf Partien nur fünf Tore und hat die defensive Stabilität, die sie zum Stoppen ihrer Negativserie braucht, noch nicht gefunden.

Neom SC gegen Al-Taawoun: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine endete im März 2026 im King Khalid Sport City Stadium mit einem 2:2. Das Ergebnis zeigte, wie umkämpft diese Begegnung trotz des derzeitigen Abstands zwischen den Teams sein kann. Davor trennten sich die Mannschaften im November 2025 bei Al-Taawoun mit 1:1. In den beiden jüngsten dokumentierten Begegnungen konnte keines der Teams gewinnen; die vier Tore verteilten sich gleichmäßig auf beide Seiten.