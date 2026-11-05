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So bekommt Ihr Tickets für Neom SC gegen Al-Taawoun: Preise, Spielinfos, Last-Minute-Ticketverkäufe und mehr zur Saudi Pro League

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Neom SC trifft in der Saudi Pro League auf Al-Taawoun. So sichert ihr euch eure Tickets.

Neom SC empfängt Al-Taawoun am Donnerstag, 26. November 2026, im King Khalid Sport City Stadium in Tabuk.

Beim jüngsten Ligaduell im März 2026 trennten sich die beiden Teams im King Khalid Sport City Stadium nach einem unterhaltsamen Spiel 2:2. Dabei gelang Al-Taawoun spät ein dramatisches Comeback: Mohammed Al Kuwaykibi erzielte kurz vor Schluss den Ausgleich und sicherte seinem Team einen Punkt.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Neom SC gegen Al-Taawoun wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Saudi-Pro-League-Spiel Neom SC gegen Al-Taawoun?

Das Spiel zwischen Neom SC und Al-Taawoun beginnt am Donnerstag, 26. November 2026, im King Khalid Sport City Stadium in Tabuk.

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1. Liga - Spielwoche 15
King Khalid Sport City Stadium

Wie kann man Tickets für Neom SC gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League kaufen?

Nach den Ticketinformationen für das bevorstehende Spiel gibt es folgende Möglichkeiten, Eintrittskarten für Neom SC gegen Al-Taawoun zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets werden in erster Linie über die offiziellen Ticketplattformen oder Vorverkaufsstellen des Heimvereins Neom SC vertrieben.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Spiele der Saudi Pro League kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Neom SC gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League?

Für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen Neom SC und Al-Taawoun gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Standardplätze / reguläre Eintrittskarten: 30 bis 100 SAR.
  • Premiumplätze und Plätze an der Seitenlinie: 250 bis 600 SAR.
  • VIP- und Hospitality-Pakete: ab 1.200 SAR.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets über den Erstverkauf des Vereins ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

  • Wiederverkauf: Oberrang hinter dem Tor: Etwa 1.800 bis 2.400+ SAR.
  • Wiederverkauf: Unterrang hinter dem Tor: Etwa 2.300 bis 2.800+ SAR.
  • Wiederverkauf: Plätze an der Längsseite und Premiumplätze: ab 3.000 SAR.

Neom SC gegen Al-Taawoun in der Saudi Pro League: Alles Wissenswerte

Neom SC gegen Al-Taawoun: Die Form

Neom holte in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege und ein Unentschieden bei zwei Niederlagen. Dabei erzielte das Team acht Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Zuletzt gewann Neom in der Saudi Pro League zu Hause mit 2:0 gegen Abha und beendete damit eine Serie von zwei Niederlagen in Folge. Zuvor hatte das Team gegen Al Nassr und Al-Ettifaq jeweils mit 0:1 verloren. Der 4:2-Sieg gegen Al Fateh im September zeigte allerdings, wozu Neom an einem guten Tag offensiv in der Lage ist. Die Mannschaft von Galtier hat bewiesen, dass sie viele Tore erzielen kann, präsentierte sich defensiv aber wechselhaft.

Al-Taawouns Bilanz der letzten fünf Spiele fällt düsterer aus: ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen bei sieben Gegentoren. Zuletzt verlor das Team mit 1:2 gegen Al Riyadh, nachdem es in der Vorwoche Al Qadsiah mit 0:1 unterlegen war. Der einzige Lichtblick war ein 2:1-Sieg gegen Al-Rayyan in der AFC Champions League Two, der angesichts der Probleme in der heimischen Liga allerdings wenig Trost bot. Die Mannschaft von Rasovic erzielte in diesen fünf Partien nur fünf Tore und hat die defensive Stabilität, die sie zum Stoppen ihrer Negativserie braucht, noch nicht gefunden.

NEO

NEO - Form

ALH
U1-1
ALI
N0-1
ALN
N1-0
ABH
S2-0
DIR
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
5/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ALT

ALT - Form

ALQ
N0-1
ALR
N2-1
ALF
S0-2
ALI
U1-1
ALF
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Neom SC gegen Al-Taawoun: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine endete im März 2026 im King Khalid Sport City Stadium mit einem 2:2. Das Ergebnis zeigte, wie umkämpft diese Begegnung trotz des derzeitigen Abstands zwischen den Teams sein kann. Davor trennten sich die Mannschaften im November 2025 bei Al-Taawoun mit 1:1. In den beiden jüngsten dokumentierten Begegnungen konnte keines der Teams gewinnen; die vier Tore verteilten sich gleichmäßig auf beide Seiten.

Head to Head

Neom SCUnentschiedenAl-Taawoun
0
2
0
1. Liga
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NEO
2
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2
END
1. Liga
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Al-Taawoun
ALT
1
Neom SC badge
Neom SC
NEO
1
END
3Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/2

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