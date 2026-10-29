NEOM SC empfängt Al Kholood am Freitag, dem 20. November 2026, im King Khalid Sport City Stadium in Tabuk.

Im ersten Aufeinandertreffen im Oktober 2025 feierte NEOM SC bei Al Kholood einen spannenden 3:2-Auswärtssieg. Im Rückspiel im Februar 2026 revanchierte sich Al Kholood mit einem knappen 2:1-Auswärtssieg in Tabuk.

Hier erfahren Sie bei GOAL alles, was Sie über Tickets für NEOM SC gegen Al Kholood wissen müssen, darunter, wo Sie diese kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann findet das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen NEOM SC und Al Kholood statt?

NEOM SC gegen Al Kholood findet am Freitag, dem 20. November 2026, im King Khalid Sport City Stadium in Tabuk statt.

1. Liga - Spielwoche 14 20. Nov. 2026 - 12:00 King Khalid Sport City Stadium

Wie kann man Tickets für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen NEOM SC und Al Kholood kaufen?

Für den Ticketkauf zum bevorstehenden Saudi-Pro-League-Spiel zwischen NEOM SC und Al Kholood gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Auf den offiziellen Ticketportalen oder Social-Media-Kanälen von NEOM SC und Al Kholood können Sie prüfen, ob die Vereine direkt Tickets verkaufen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarktplattformen: Wenn die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten oft auf Ticket-Zweitmarktplattformen wie Ticombo erhältlich. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Saudi-Pro-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen NEOM SC und Al Kholood?

Für das Saudi-Pro-League-Spiel zwischen NEOM SC und Al Kholood werden folgende Ticketpreise erwartet:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardplätze / regulärer Eintritt: Plätze in den regulären Sitzplatzbereichen und auf den Rängen hinter den Toren kosten in der Regel 20 bis 40 SAR .

Plätze in den regulären Sitzplatzbereichen und auf den Rängen hinter den Toren kosten in der Regel . Premiumplätze / Haupttribüne: Plätze mit besserer Sicht an den Seitenlinien und im unteren zentralen Tribünenbereich kosten üblicherweise 50 bis 100 SAR.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets über den Erstverkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Ticket-Zweitmarktplattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Standardplätze: Die Preise liegen je nach Angebot und Nachfrage im Allgemeinen bei etwa 55 bis 150 SAR .

Die Preise liegen je nach Angebot und Nachfrage im Allgemeinen bei etwa . Premium- / Hospitality-Plätze: Die Preise können deutlich höher ausfallen und liegen auf Ticket-Wiederverkaufsplattformen häufig bei 220 bis über 1.650 SAR.

NEOM SC gegen Al Kholood in der Saudi Pro League: Alles Wissenswerte

NEOM SC gegen Al Kholood: Die aktuelle Form

NEOM SC hat in seinen letzten fünf Spielen in der Saudi Pro League zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Dabei erzielte das Team acht Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Al-Ettifaq, nachdem NEOM SC zuvor 1:1 gegen Al Hazem gespielt hatte. Seine stärkste Phase hatte NEOM SC Anfang September, als das Team Al Hilal und Al Khaleej in zwei aufeinanderfolgenden Spielen besiegte. Beim 3:0 im zweiten dieser Spiele blieb NEOM SC ohne Gegentor.

Al Kholood hat aus seinen letzten fünf Ligaspielen nur einen Sieg geholt, einmal unentschieden gespielt und dreimal verloren. Das jüngste Spiel endete mit einer 2:3-Niederlage gegen Al-Faisaly. In der Woche davor unterlag Al Kholood Al Qadsiah mit 0:5. In diesen fünf Spielen kassierte das Team 13 Gegentore. Das unterstreicht die Defensivprobleme, die Buckingham angehen muss.

NEOM SC gegen Al Kholood: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine fand im Februar 2026 statt, als Al Kholood in der Saudi Pro League bei NEOM SC mit 2:1 gewann. Davor hatte NEOM SC im Oktober 2025 auswärts bei Al Kholood einen 3:2-Sieg gefeiert. In den beiden erfassten Begegnungen hat damit jedes Team einmal gewonnen. NEOM SC erzielte fünf Tore, Al Kholood vier.