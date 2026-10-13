Monaco empfängt Lille am Sonntag, 25. Oktober 2026, im Stade Louis II in Monaco.

Das jüngste Duell gewann LOSC Lille im Mai 2026 im Stade Louis II mit 1:0. Beide Mannschaften kämpfen regelmäßig um die Qualifikation für die Champions League. Damit ist diese Begegnung zu Beginn der Saison in Frankreichs höchster Spielklasse besonders wichtig.

Bei GOAL erfahren Sie alles, was Sie über Tickets für Monaco gegen Lille wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Ligue-1-Spiel Monaco gegen Lille?

Monaco gegen Lille wird am Sonntag, 25. Oktober 2026, im Stade Louis II in Monaco angepfiffen.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 8 25. Okt. 2026 - 10:00 Stade Louis II, Monaco

Wie kann man Tickets für das Ligue-1-Spiel Monaco gegen Lille kaufen?

Für das Ligue-1-Spiel AS Monaco gegen LOSC Lille im Stade Louis II gibt es mehrere Möglichkeiten, Tickets direkt oder auf dem Zweitmarkt zu kaufen:

1. Offizielle Verkaufskanäle des Vereins

Offizielles Ticketportal der AS Monaco: Am zuverlässigsten und direktesten ist der Kauf über die Ticketseite auf der offiziellen Website der AS Monaco. Der freie Verkauf beginnt in der Regel einige Wochen vor dem Anpfiff.

Ticketschalter im Stade Louis II: Wer in Monaco vor Ort ist, kann an den Ticketschaltern im Stade Louis II am Spieltag oder in den Tagen vor der Partie noch verfügbare reguläre Eintrittskarten kaufen.

2. Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt

Sind die Tickets im regulären Verkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Karten von Verkäufern an. Die Preise können je nach Sitzplatz und Nachfrage schwanken.

Wie viel kosten Tickets für das Ligue-1-Spiel Monaco gegen Lille?

Die Ticketpreise für AS Monaco gegen LOSC Lille im Stade Louis II hängen davon ab, ob Sie direkt beim Verein oder über eine Zweitmarkt-Plattform kaufen und wo sich der Sitzplatz befindet:

1. Ticketschalter und offizielles Portal der AS Monaco

Reguläre Eintrittskarten zum Originalpreis, die AS Monaco direkt verkauft, kosten in der Regel zwischen 10 € und 89 €:

Familientribüne und Kurven: ca. 10 € bis 15 €

Kategorien 3 und 4 (obere Ränge und Seitentribünen): ca. 22 € bis 29 €

Kategorien 1 und 2 (zentrale Haupttribünenplätze und Tribune Honneur): ca. 40 € bis 89 €

Offizielle VIP-Hospitality-Angebote: Ab etwa 350 € pro Ticket.

2. Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt

Sind die Tickets im regulären Verkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubTickets zu Preisen an, die je nach Nachfrage schwanken:

Günstigste Plätze und Plätze der Kategorie 2 (Tribune Secondes): Ab 50 € bis 94 €

Kategorie 1 und Haupttribüne (Tribune Honneur / Premières): Zwischen 120 € und 170 €

VIP- und Hospitality-Pakete im Weiterverkauf: Zwischen 350 € und über 1.300 €

Monaco gegen Lille in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Die Form von Monaco und Lille

Monaco geht in guter Form in diese Partie: In den vergangenen fünf Pflichtspielen gab es vier Siege und ein Unentschieden. Zuletzt gewann Monaco in der Ligue 1 mit 2:1 gegen Lens, nachdem die Mannschaft zuvor in Straßburg 1:1 gespielt hatte. Die Siege gegen Paris Saint-Germain und Marseille im selben Zeitraum zeigen, welche starken Gegner Luis' Mannschaft bezwungen hat. In diesen fünf Spielen erzielte Monaco zehn Tore und kassierte drei Gegentreffer. Diese Bilanz spiegelt sowohl die Offensivstärke als auch die defensive Stabilität wider.

Lille hat von den vergangenen fünf Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Zuletzt gab es eine 1:2-Niederlage gegen Nizza, nachdem Lille zuvor in der Liga mit 2:0 gegen Troyes gewonnen hatte. Auch ein 2:2 gegen Paris Saint-Germain und ein 1:0-Sieg in Toulouse gehören zu dieser Serie. Die 2:3-Niederlage gegen Real Betis in der Champions League war dagegen ein Rückschlag. In diesen fünf Partien erzielte Lille acht Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Monaco gegen Lille: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine endete im Mai 2026 mit einem 1:0-Sieg für Lille im Stade Louis II. Dieses Ergebnis dürfte Ancelottis Mannschaft vor der erneuten Reise dorthin Mut machen. Von den vergangenen fünf direkten Duellen gewann Lille drei und Monaco eines; eine Partie endete unentschieden. Lille hatte zuletzt die Nase vorn und gewann drei der vergangenen vier Begegnungen, die nicht mit einem Unentschieden endeten.