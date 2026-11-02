Monaco empfängt Auxerre am Samstag, dem 21. November 2026, im Stade Louis II in Monaco.

Das jüngste Aufeinandertreffen fand im April 2026 statt und endete im Stade Louis II mit einem unterhaltsamen 2:2. Zuvor hatte Monaco in der Saison 2025/26 im Coupe de France einen knappen 2:1-Auswärtssieg gegen Auxerre gefeiert.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Monaco gegen Auxerre wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Monaco gegen Auxerre in der Ligue 1?

Die Partie zwischen Monaco und Auxerre beginnt am Samstag, dem 21. November 2026, im Stade Louis II in Monaco.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

Wie kann man Tickets für Monaco gegen Auxerre in der Ligue 1 kaufen?

Für den Ticketkauf zum bevorstehenden Ligue-1-Spiel zwischen Monaco und Auxerre gibt es vor allem diese Möglichkeiten:

1. Offizielle Verkaufskanäle des Vereins

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Am direktesten und zuverlässigsten ist der Kauf über das offizielle Ticketportal der AS Monaco, insbesondere wenn Ihr reguläre Tickets oder Plätze in den Heimfanbereichen sucht.

Am direktesten und zuverlässigsten ist der Kauf über das offizielle Ticketportal der AS Monaco, insbesondere wenn Ihr reguläre Tickets oder Plätze in den Heimfanbereichen sucht. Stadionkasse: Je nach Verfügbarkeit können Tickets gelegentlich vor dem Spieltag direkt an den Kassen des Stade Louis II gekauft werden.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Angebote des Vereins vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Tickets häufig auf Zweitmarktplattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Monaco gegen Auxerre in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen der AS Monaco und AJ Auxerre im Stade Louis II hängen vom Verkaufskanal und der Platzkategorie ab.

1. Offizielle Verkaufskanäle des Vereins

Reguläre Tickets / Plätze hinter dem Tor: Einfache Plätze in den Fanbereichen kosten in der Regel ab etwa 40 bis 45 Euro .

Einfache Plätze in den Fanbereichen kosten in der Regel ab etwa . Längsseite / Seconde-Rang: Plätze der mittleren Preiskategorie kosten meist 60 bis 90 Euro und bieten einen besseren Überblick über das Spielfeld.

Plätze der mittleren Preiskategorie kosten meist und bieten einen besseren Überblick über das Spielfeld. Premieres und Premium-Kategorien: Premiumplätze auf den unteren und oberen Tribünen kosten zwischen 100 und 130 Euro .

Premiumplätze auf den unteren und oberen Tribünen kosten zwischen . VIP und Honneurs Hospitality: Luxuriöse Hospitality-Pakete und Plätze auf überdachten Tribünen der höchsten Kategorie kosten in der Regel ab etwa 500 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets beim offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Wiederverkauf: Plätze hinter dem Tor / Oberrang: Die Preise beginnen bei etwa 50 bis 55 Euro (ca. 55 bis 60 US-Dollar).

Die Preise beginnen bei etwa (ca. 55 bis 60 US-Dollar). Reguläre Seconde-Bereiche: Plätze mit seitlichem Blick auf das Spielfeld kosten üblicherweise durchschnittlich 80 bis 90 Euro .

Plätze mit seitlichem Blick auf das Spielfeld kosten üblicherweise durchschnittlich . Wiederverkauf: Längsseite und Premieres: Premiumplätze ohne VIP-Leistungen kosten auf dem Zweitmarkt in der Regel 105 bis 120 Euro .

Premiumplätze ohne VIP-Leistungen kosten auf dem Zweitmarkt in der Regel . Wiederverkauf: VIP-Hospitality: Hospitality-Tickets können je nach Verfügbarkeit und Nachfrage mehr als 500 Euro kosten.

Monaco gegen Auxerre in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Die Form von Monaco und Auxerre

Monaco hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war eine 0:1-Niederlage gegen Lorient in der Ligue 1. Darauf folgte allerdings ein 2:1-Auswärtssieg bei ZSKA Sofia in der Conference League. Zuvor spielte Monaco 2:2 gegen Toulouse und schlug Lens mit 2:1. In diesen fünf Spielen erzielte Monaco acht Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Auxerre hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen drei gewonnen, eines verloren und eines gewonnen. Zuletzt gelang in der Ligue 1 ein 3:1-Sieg gegen Le Havre. Zuvor hatte Auxerre eine deutliche 1:4-Niederlage gegen Rennes hinnehmen müssen, meldete sich aber mit Siegen gegen Clermont Foot, Brest und Nice zurück. In diesen fünf Spielen erzielte Auxerre elf Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Monaco gegen Auxerre: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell zwischen Monaco und Auxerre fand im April 2026 in der Ligue 1 im Stade Louis II statt und endete 2:2. Von den letzten fünf Begegnungen der beiden Vereine gewann Monaco drei, eine endete unentschieden und eine zugunsten von Auxerre. Monaco gewann im Februar 2025 zu Hause mit 4:2, im Dezember 2025 auswärts im Coupe de France mit 2:1 gegen Auxerre und im September 2025 auswärts in der Ligue 1 ebenfalls mit 2:1. Auxerres einziger Sieg in diesem Zeitraum war eine 0:3-Heimniederlage im September 2024, die Monaco für sich entschied.