Monaco empfängt Angers am Samstag, dem 5. Desember 2026, im Stade Louis II in Monaco.

Monaco und Angers haben sich in der Ligue 1 schon einige umkämpfte Duelle geliefert. Ihr jüngstes Ligaduell fand im Februar 2026 statt, als Monaco im Stade Louis II einen ungefährdeten 2:0-Sieg feierte. In den letzten fünf direkten Duellen in allen Wettbewerben hat Monaco mit drei Siegen die Nase vorn. Angers gelang in diesem Zeitraum ein Sieg, zudem gab es ein Unentschieden.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Monaco gegen Angers wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Monaco gegen Angers in der Ligue 1?

Monaco gegen Angers wird im Stade Louis II in Monaco angepfiffen. Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 13 5. Dez. 2026 - 14:45 Stade Louis II, Monaco

Wie kann man Tickets für Monaco gegen Angers in der Ligue 1 kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Monaco und Angers gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Offizielle Website der AS Monaco: Die wichtigste und zuverlässigste Anlaufstelle für den direkten Kauf regulärer Tickets ist das offizielle Ticketportal der AS Monaco. Dort könnt Ihr zwischen verschiedenen Platzkategorien im Stade Louis II wählen.

Die wichtigste und zuverlässigste Anlaufstelle für den direkten Kauf regulärer Tickets ist das offizielle Ticketportal der AS Monaco. Dort könnt Ihr zwischen verschiedenen Platzkategorien im Stade Louis II wählen. Offizielle Kanäle von Angers SCO: Tickets für mitreisende Gästefans werden üblicherweise über die offizielle Ticketplattform von Angers SCO vertrieben oder direkt an die Fangruppen des Vereins vergeben.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglich verfügbaren Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Monaco gegen Angers in der Ligue 1?

Das sind die geschätzten Ticketpreise für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Monaco und Angers:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Tickets der Standardkategorie: Ab etwa 35 bis 50 € .

Ab etwa . Plätze der mittleren Kategorie und an der Längsseite: Üblicherweise zwischen 60 und 100 € .

Üblicherweise zwischen . Hospitality- und VIP-Pakete: Ab 150 €.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets über den offiziellen Verkauf der Vereine ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Plätze an der Stirnseite und im Oberrang: Ab etwa 48 bis 58 € .

Ab etwa . Reguläre Eintrittskarten und Plätze der mittleren Kategorie: Häufig zwischen 65 und 120 € .

Häufig zwischen . Weiterverkauf von Premium-Tickets und VIP-Bereiche: Zwischen 140 und über 400 €.

Monaco gegen Angers in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Die Form von Monaco und Angers

Monaco hat von seinen letzten fünf Ligue-1-Spielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Der jüngste Ligaauftritt endete am 1. November mit einer 1:3-Niederlage gegen Paris FC. Zuvor spielte Monaco 1:1 gegen Lille. Der einzige Ligasieg in diesem Zeitraum war ein 1:0 gegen Lorient. Außerdem verbuchte Monaco in Europa einen 3:0-Sieg gegen Freiburg in der Conference League und einen 1:2-Auswärtssieg gegen CSKA Sofia.

Angers hat von seinen letzten fünf Ligue-1-Spielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Lyon. In diesem Zeitraum verlor Angers außerdem 1:5 gegen Brest und 2:5 gegen Marseille. Der einzige Sieg war ein 2:0 gegen Troyes im September, während ein torloses Unentschieden gegen Lorient für etwas defensive Stabilität sorgte.

Monaco gegen Angers: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im Februar 2026 statt, als Monaco Angers im Stade Louis II in der Ligue 1 mit 2:0 besiegte. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Monaco drei und Angers eines. Ein Spiel endete unentschieden. Der einzige Sieg von Angers in diesem Zeitraum gelang im November 2024 mit einem 1:0 im Stade Louis II.