Middlesbrough empfängt Derby County am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Riverside Stadium in Middlesbrough.

Das jüngste Pflichtspiel der beiden Mannschaften fand im Januar 2026 statt. Derby County gewann die Championship-Partie zu Hause knapp mit 1:0. In den letzten fünf direkten Duellen über alle Wettbewerbe hinweg hat Derby County mit drei Siegen gegenüber zwei Erfolgen von Middlesbrough leicht die Nase vorn.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für Middlesbrough gegen Derby County wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Championship-Spiel Middlesbrough gegen Derby County?

Middlesbrough gegen Derby County findet am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Riverside Stadium in Middlesbrough statt.

England Championship - Spielwoche 19 5. Dez. 2026 - 07:30 Riverside Stadium

Wie kann man Tickets für das Championship-Spiel Middlesbrough gegen Derby County kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Championship-Spiel Middlesbrough gegen Derby County gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Reguläre Heim- und Auswärtstickets könnt Ihr direkt über das offizielle Ticketportal des Middlesbrough FC oder die Ticketstelle von Derby County kaufen.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Championship-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem offiziellen Verkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für das Championship-Spiel Middlesbrough gegen Derby County?

Hier findet Ihr eine Übersicht über die voraussichtlichen Ticketpreise für das Championship-Spiel Middlesbrough gegen Derby County:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Tickets für Erwachsene: Kosten zwischen 31,50 £ und 40,50 £ .

Kosten zwischen . Ermäßigte Tickets: Kosten zwischen 24,50 £ und 33,50 £ .

Kosten zwischen . Tickets für Jugendliche: Kosten zwischen 13,50 £ und 23,50 £.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die offiziellen Tickets über den Verkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Eintrittskarten: Beginnen in der Regel bei etwa 65 £ bis 85 £ oder mehr .

Beginnen in der Regel bei etwa . Premiumplätze oder Plätze an der Längsseite: Kosten zwischen 95 £ und 120 £ oder mehr.

Middlesbrough gegen Derby County in der Championship: Alles Wissenswerte

Middlesbrough gegen Derby County: Die Form

Middlesbrough hat in den letzten fünf Championship-Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt verlor das Team mit 0:2 gegen Wrexham. Damit endete eine starke Serie, zu der ein 5:1-Auswärtssieg bei den Bolton Wanderers und ein 3:0-Erfolg gegen Charlton Athletic gehörten. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft von Hellberg 13 Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Das unterstreicht ihre Offensivstärke in diesem Zeitraum.

Derby County verzeichnete in seinen letzten fünf Championship-Spielen vier Niederlagen und ein Unentschieden. Zuletzt verlor Derby mit 0:4 gegen Norwich City. Im selben Zeitraum unterlag das Team sowohl Millwall als auch Queens Park Rangers mit 1:4. Den einzigen Punkt holte Derby beim 1:1 gegen Sheffield United. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft nur zwei Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Middlesbrough gegen Derby County: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand im Januar 2026 statt. Derby County gewann das Championship-Spiel zu Hause mit 1:0. In den letzten fünf direkten Duellen siegte Derby dreimal und Middlesbrough zweimal. Middlesbroughs Siege gelangen zu Hause, darunter ein 2:1 im November 2025 und ein 1:0 im März 2025. Das einzige deutliche Ergebnis in den vorliegenden Daten ist ein 4:1-Heimsieg von Middlesbrough im Februar 2022.