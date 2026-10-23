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So bekommt Ihr Tickets für Manchester United gegen Roma: Preise für die Champions League, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Manchester United trifft in der Champions League auf die Roma. So sichern Sie sich Ihre Tickets.

Manchester United und Roma verbindet eine denkwürdige Europapokal-Geschichte. Zu ihren bisherigen Duellen zählen das umkämpfte Halbfinale der Europa League 2020/21 und die Begegnungen in der Champions League 2007/08.

Manchester United geht nach wechselhaften Ergebnissen auf nationaler Ebene in diese Phase, darunter jüngste Unentschieden gegen Fulham und Everton sowie ein überzeugender Sieg in der Champions League.

Wann beginnt das Champions-League-Spiel zwischen Manchester United und Roma?

Das Spiel zwischen Manchester United und Roma beginnt am Dienstag, dem 3. November 2026, im Old Trafford in Manchester.

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Champions League - Spielwoche 4
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Wie kann man Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Manchester United und Roma kaufen?

Wer sich Tickets für das bevorstehende Champions-League-Spiel zwischen Manchester United und AS Roma im Old Trafford sichern möchte, hat je nach Verfügbarkeit über die offiziellen Verkaufswege und den eigenen Präferenzen mehrere Möglichkeiten:

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Im offiziellen Ticketportal von Manchester United lassen sich der reguläre Vorverkauf, der Mitgliederverkauf und mögliche Restkontingente für den freien Verkauf prüfen.
  • Zweitmarktplattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, finden sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarktplattformen wie StubHub.

Was kosten Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Manchester United und Roma?

Die Ticketpreise für das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen Manchester United und AS Roma im Old Trafford variieren je nachdem, ob man über die offiziellen Vereinskanäle zum Originalpreis oder auf Zweitmarktplattformen kauft.

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Eintrittskarten für Erwachsene: Etwa 60 bis 115 Euro, abhängig von der Preiskategorie und der Lage des Blocks im Old Trafford.
  • Ermäßigungen für Pokalspiele und Mitglieder: Ermäßigte Tickets für Kinder und Senioren kosten bei offiziellen Ticketverlosungen des Vereins oder im Mitgliederverkauf in der Regel 30 bis 60 Euro.
  • Offizielle Hospitality-Pakete: Premium-Hospitality-Tickets des Vereins oder Reisepakete mit Spielbesuch beginnen bei etwa 250 Euro. Je nach Verpflegung und Zugang zu Lounges steigen die Preise.

2. Zweitmarktplattformen

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

  • Plätze im Oberrang oder hinter den Toren: Die günstigsten Tickets auf dem Zweitmarkt kosten üblicherweise ab etwa 140 bis 175 Euro.
  • Plätze an den Längsseiten oder im Unterrang: Tickets im mittleren Preissegment kosten in der Regel zwischen 200 und 350 Euro.
  • VIP- und Premium-Pakete auf dem Zweitmarkt: Begehrte Premium-Plätze, Logen oder kurzfristig angebotene VIP-Tickets können je nach genauer Lage und Verfügbarkeit 400 bis über 1.000 Euro kosten.

Manchester United gegen Roma in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von Manchester United und Roma

Manchester United hat in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt spielte der Klub in der Premier League 1:1 gegen Fulham, zuvor gab es in dieser Serie auch ein 2:2 gegen Everton. Der einzige Sieg gelang in der Champions League beim 4:0 gegen Sabah FK. In diesen fünf Spielen erzielte United neun Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Der Tiefpunkt der Serie waren die beiden aufeinanderfolgenden Niederlagen gegen Brighton und Manchester City.

Roma hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gab es in der Serie A ein 2:2 gegen Inter Mailand, nachdem Roma zur Halbzeit mit 2:0 geführt hatte. Zuvor gewann der Klub auswärts mit 2:0 gegen Torino und spielte in der Champions League 1:1 gegen Fenerbahçe. In den fünf Spielen erzielte Roma acht Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

MUN

MUN - Form

FUL
U1-1
TOT
U1-1
ATM
N2-0
LEE
U1-1
COM
N4-1
Tor erzielt (kassiert)
4/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ROM

ROM - Form

INT
U2-2
COM
U0-0
RMA
N3-4
GEN
S2-0
SBR
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Manchester United gegen Roma: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Teams im Halbfinale der Europa League 2020/21 aufeinander. Manchester United gewann das Hinspiel im Old Trafford mit 6:2, bevor Roma das Rückspiel in Italien mit 3:2 für sich entschied. Die beiden Klubs standen sich außerdem 2007/08 zweimal in der Champions League gegenüber. United gewann beide Spiele, mit 2:0 in Rom und 1:0 im Old Trafford. In den fünf erfassten Begegnungen weist United insgesamt die bessere Bilanz auf.

Head to Head

Manchester UnitedUnentschiedenAS Rom
3
1
1
Europa League
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AS Rom
ROM
3
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
END
Europa League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
6
AS Rom badge
AS Rom
ROM
2
END
Champions League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
AS Rom badge
AS Rom
ROM
0
END
Champions League
AS Rom badge
AS Rom
ROM
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
END
Champions League
AS Rom badge
AS Rom
ROM
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
12Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
S
S
S
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
8
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
9
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
11
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
N
S
S
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
14
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
3120105+55
U
U
S
15
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
311143+14
N
S
U
18
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Inter MailandInter MailandINT
310256-13
S
N
N
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
N
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
S
N
N
24
LASKLASKLAS
310269-33
S
N
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
310248-43
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
35
LilleLilleLIL
3003410-60
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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