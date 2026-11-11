Manchester United empfängt Coventry City am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Old Trafford in Manchester.

Manchester United und Coventry City sind seit April 2001 nicht mehr in einem Premier-League-Spiel aufeinandergetroffen. Damals gewann Manchester United im Old Trafford mit 4:2. Ihr letztes Pflichtspiel gegeneinander war das dramatische FA-Cup-Halbfinale im April 2024 in Wembley: Coventry holte einen Drei-Tore-Rückstand auf, bevor Manchester United sich knapp im Elfmeterschießen durchsetzte.

Hier liefert GOAL alle Informationen zum Ticketkauf für Manchester United gegen Coventry City: wo es Karten gibt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Coventry City?

Manchester United gegen Coventry City findet am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Old Trafford in Manchester statt.

Wie kauft man Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Coventry City Town?

Für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Coventry City gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets können direkt über die offizielle Website oder die Ticketstelle von Manchester United gekauft werden. Das ist die wichtigste und sicherste Quelle für Karten zum Originalpreis, abhängig von Mitgliedschaftsstufe und Verfügbarkeit.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Coventry City?

Hier sind die Ticketpreise für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Coventry City:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten für Erwachsene: Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa 80 Pfund.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Weiterverkauf regulärer Eintrittskarten: Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa 104 Pfund bis 105 Pfund .

Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa bis . Stark nachgefragte Plätze und Premium-Sitzplätze: Die Preise liegen zwischen 242 und 360 Pfund.

Manchester United gegen Coventry City in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Manchester United und Coventry City

Manchester United hat wettbewerbsübergreifend eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Zuletzt gelang ein 3:2-Sieg gegen Roma in der Champions League. Zuvor hatte United unter anderem in der Premier League mit 0:2 gegen Chelsea und mit 0:3 bei Bournemouth verloren. In diesem Zeitraum kassierte United auch eine 1:4-Niederlage gegen Como in der Champions League. In den fünf Spielen erzielte die Mannschaft sieben Tore und kassierte neun.

Coventry City hat drei seiner letzten fünf Premier-League-Spiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gab es einen 3:1-Sieg bei Sunderland, außerdem gewann Coventry mit 4:1 gegen Newcastle United. Im selben Zeitraum verlor die Mannschaft mit 0:1 gegen Fulham und mit 1:3 gegen Tottenham Hotspur. In diesen fünf Spielen erzielte Coventry acht Tore und kassierte sechs.

Manchester United gegen Coventry City: Die jüngsten direkten Duelle

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften gab es im April 2024 im FA Cup, als Coventry City und Manchester United 3:3 spielten. Von den letzten fünf erfassten direkten Duellen gewann Manchester United drei, hinzu kamen ein Unentschieden und ein Sieg für Coventry. In der Premier League trafen die Mannschaften zuletzt im April 2001 aufeinander. Damals gewann United im Old Trafford mit 4:2.