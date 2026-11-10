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So bekommt Ihr Tickets für Manchester United gegen Brentford: Ticketpreise in der Premier League, Spielinfos, kurzfristiger Ticketverkauf und mehr

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Manchester United trifft in der Premier League auf Brentford. So sichert Ihr Euch Tickets.

Manchester United empfängt Brentford am Samstag, 28. November 2026, im Old Trafford in Manchester.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen am 27. April 2026 setzte sich Manchester United im Old Trafford dank Toren von Casemiro und Benjamin Šeško knapp mit 2:1 durch. Brentford hat bereits gezeigt, dass der Klub Manchester United überraschend deutlich schlagen kann: Zu Beginn der Saison 2022/23 gewann Brentford gegen United mit 4:0.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Manchester United gegen Brentford wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird das Premier-League-Spiel Manchester United gegen Brentford angepfiffen?

Manchester United gegen Brentford findet am Samstag, 28. November 2026, im Old Trafford in Manchester statt.

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Premier League - Spielwoche 12
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Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Manchester United gegen Brentford kaufen?

Für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Brentford gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Für den direkten Kauf beim Verein ist in der Regel eine offizielle Vereinsmitgliedschaft erforderlich. Mitglieder können je nach Verfügbarkeit und Vergabephase an Ticketverlosungen teilnehmen oder offizielle Wiederverkaufsplattformen nutzen.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Ticket-Zweitmarktplattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Ticket-Zweitmarktplattformen wie StubHub finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für bevorstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglich verfügbaren Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel Manchester United gegen Brentford?

Für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Brentford gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Nennwert / reguläre Preise: Liegen üblicherweise bei etwa 45 bis 86 Pfund.
  • Offizielle Hospitality-Pakete: Beginnen bei etwa 200 bis über 250 Pfund pro Person.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Ticket-Zweitmarktplattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

  • Reguläre Wiederverkaufspreise: Beginnen für Plätze auf den oberen Rängen in der Regel bei etwa 105 bis 120 Pfund.

Manchester United gegen Brentford in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Manchester United und Brentford

Manchester United geht ohne Sieg aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. In diesem Zeitraum gab es ein Unentschieden und vier Niederlagen. Zuletzt verlor United in der Premier League zu Hause mit 0:3 gegen Bournemouth. Zudem gab es in der Champions League eine 1:4-Niederlage bei Como. Gegen Leeds United und Tottenham Hotspur spielte United in diesem Zeitraum jeweils 1:1, gegen Atletico Madrid verlor der Klub in einem europäischen Wettbewerb mit 0:2. In diesen fünf Spielen erzielte United vier Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Brentford reist mit einer ausgeglicheneren Bilanz an: In den letzten fünf Spielen gab es zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das herausragende Ergebnis war ein 3:0-Sieg gegen Chelsea in der Premier League. Das jüngste Spiel bei Hull City endete 1:1. In diesem Zeitraum erzielte Brentford acht Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

MUN

MUN - Form

COM
N4-1
BOU
N0-3
CHE
N2-0
ROM
S3-2
AVL
U4-4
Tor erzielt (kassiert)
8/15
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
BRE

BRE - Form

LIV
N1-2
HUL
U1-1
SUN
N3-2
NFO
S2-0
BHA
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Manchester United gegen Brentford: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand im April 2026 statt. Manchester United gewann das Premier-League-Spiel im Old Trafford mit 2:1. Von den letzten fünf Duellen gewann Brentford zwei und United ebenfalls zwei, eine Partie endete unentschieden. Zu Brentfords Siegen in diesem Zeitraum gehören ein 3:1 zu Hause im September 2025 und ein 4:3 zu Hause im Mai 2025.

Head to Head

Manchester UnitedUnentschiedenBrentford
2
1
2
Premier League
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Manchester United
MUN
2
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Brentford
BRE
1
END
Premier League
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Brentford
BRE
3
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Manchester United
MUN
1
END
Premier League
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Brentford
BRE
4
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Manchester United
MUN
3
END
Premier League
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Manchester United
MUN
2
Brentford badge
Brentford
BRE
1
END
Premier League
Brentford badge
Brentford
BRE
1
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Manchester United
MUN
1
END
9Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor5/5

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