Im jüngsten Ligaduell am 15. März 2026 feierte Manchester United im Old Trafford einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen Aston Villa. Im Hinspiel der Saison 2025/26 zeigte sich Aston Villa jedoch widerstandsfähig und setzte sich zu Hause knapp mit 2:1 durch.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Aston Villa?

Das Spiel zwischen Manchester United und Aston Villa beginnt am Sonntag, dem 8. November 2026, im Old Trafford in Manchester.

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Aston Villa kaufen?

Wer sich Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Aston Villa sichern möchte, hat je nach Mitgliedsstatus und Verfügbarkeit grundsätzlich einige Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf und Vereinsmitgliedschaften: Beide Vereine vergeben Tickets in erster Linie über ihre offiziellen Mitgliederportale. Eine Mitgliedschaft bei Manchester United oder Aston Villa ermöglicht die Teilnahme an Ticketverlosungen sowie den Zugang zu regulären Verkaufsphasen und offiziellen Ticketbörsen für Mitglieder.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Aston Villa?

Hier sind die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Aston Villa im Überblick:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Ticketpreise: Die offiziellen Preise für reguläre Sitzplätze liegen üblicherweise bei etwa 45 bis über 100 £ , abhängig von Preiskategorie, Sitzplatzlage und Spielkategorie.

Offizielle Hospitality- und VIP-Pakete der Vereine: Premium-Hospitality-Pakete für den Spieltag beginnen in der Regel bei etwa 175 bis über 300 £ pro Person. Je nach enthaltenen Leistungen, etwa gehobener Gastronomie, Lounge-Zugang und exklusiven Sitzplätzen, können die Preise deutlich höher liegen.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Reguläre Wiederverkaufsangebote: Reguläre Sitzplätze für dieses Spiel sind derzeit ab etwa 104 £ erhältlich. Die üblichen Marktpreise liegen im Durchschnitt bei rund 305 £ oder höher, abhängig von der Nachfrage und davon, wie nah der Spieltag ist.

Premiumplätze und Sitzplätze an den Längsseiten im Wiederverkauf: Besonders gefragte Plätze auf den unteren Rängen oder mit Blick von der Längsseite kosten häufig zwischen 150 und über 300 £ . Für außergewöhnliche oder seltene Ticketkategorien können die Preise je nach aktueller Verfügbarkeit auf dem Markt deutlich höher ausfallen.

Manchester United gegen Aston Villa in der Premier League: Alles Wissenswerte

Manchester United gegen Aston Villa: Die Form

Manchester United verbuchte in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt spielte United in der Premier League 1:1 gegen Fulham, nachdem die Mannschaft zuvor gegen Everton ein 2:2 erreicht hatte. In der Champions League besiegte United Sabah FK mit 4:0, verlor aber mit 0:1 gegen Manchester City und im Carabao Cup mit 2:3 gegen Brighton. In diesen fünf Partien erzielte United neun Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Die letzten fünf Spiele von Aston Villa brachten drei Siege, eine Niederlage und ein Ergebnis aus einem Freundschaftsspiel. Im jüngsten Pflichtspiel gewann Villa in der Premier League bei Tottenham Hotspur mit 2:3. In der Champions League siegte Villa zudem mit 2:3 gegen Club Brugge und schlug Coventry City im Carabao Cup mit 1:3. In der Liga verlor die Mannschaft allerdings mit 1:2 gegen Nottingham Forest. In diesen fünf Spielen erzielte Villa zehn Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Manchester United gegen Aston Villa: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften am 15. März 2026 aufeinander. Manchester United besiegte Aston Villa damals in der Premier League im Old Trafford mit 3:1. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann United drei und Villa eines, eine Partie endete torlos. Im Hinspiel im Dezember 2025 setzte sich Villa zu Hause mit 2:1 durch. Im Mai 2025 hatte United im Old Trafford zudem mit 2:0 gewonnen.