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So bekommt ihr Tickets für Manchester United gegen Aston Villa: Premier-League-Preise, Spieltermin, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Manchester United trifft in der Premier League auf Aston Villa. So sichert Ihr Euch Tickets für das Spiel.

Im jüngsten Ligaduell am 15. März 2026 feierte Manchester United im Old Trafford einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen Aston Villa. Im Hinspiel der Saison 2025/26 zeigte sich Aston Villa jedoch widerstandsfähig und setzte sich zu Hause knapp mit 2:1 durch.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Aston Villa?

Das Spiel zwischen Manchester United und Aston Villa beginnt am Sonntag, dem 8. November 2026, im Old Trafford in Manchester.

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Premier League - Spielwoche 10
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Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Aston Villa kaufen?

Wer sich Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Aston Villa sichern möchte, hat je nach Mitgliedsstatus und Verfügbarkeit grundsätzlich einige Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf und Vereinsmitgliedschaften: Beide Vereine vergeben Tickets in erster Linie über ihre offiziellen Mitgliederportale. Eine Mitgliedschaft bei Manchester United oder Aston Villa ermöglicht die Teilnahme an Ticketverlosungen sowie den Zugang zu regulären Verkaufsphasen und offiziellen Ticketbörsen für Mitglieder.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Aston Villa?

Hier sind die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und Aston Villa im Überblick:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Ticketpreise: Die offiziellen Preise für reguläre Sitzplätze liegen üblicherweise bei etwa 45 bis über 100 £, abhängig von Preiskategorie, Sitzplatzlage und Spielkategorie.
  • Offizielle Hospitality- und VIP-Pakete der Vereine: Premium-Hospitality-Pakete für den Spieltag beginnen in der Regel bei etwa 175 bis über 300 £ pro Person. Je nach enthaltenen Leistungen, etwa gehobener Gastronomie, Lounge-Zugang und exklusiven Sitzplätzen, können die Preise deutlich höher liegen.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

  • Reguläre Wiederverkaufsangebote: Reguläre Sitzplätze für dieses Spiel sind derzeit ab etwa 104 £ erhältlich. Die üblichen Marktpreise liegen im Durchschnitt bei rund 305 £ oder höher, abhängig von der Nachfrage und davon, wie nah der Spieltag ist.
  • Premiumplätze und Sitzplätze an den Längsseiten im Wiederverkauf: Besonders gefragte Plätze auf den unteren Rängen oder mit Blick von der Längsseite kosten häufig zwischen 150 und über 300 £. Für außergewöhnliche oder seltene Ticketkategorien können die Preise je nach aktueller Verfügbarkeit auf dem Markt deutlich höher ausfallen.

Manchester United gegen Aston Villa in der Premier League: Alles Wissenswerte

Manchester United gegen Aston Villa: Die Form

Manchester United verbuchte in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt spielte United in der Premier League 1:1 gegen Fulham, nachdem die Mannschaft zuvor gegen Everton ein 2:2 erreicht hatte. In der Champions League besiegte United Sabah FK mit 4:0, verlor aber mit 0:1 gegen Manchester City und im Carabao Cup mit 2:3 gegen Brighton. In diesen fünf Partien erzielte United neun Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Die letzten fünf Spiele von Aston Villa brachten drei Siege, eine Niederlage und ein Ergebnis aus einem Freundschaftsspiel. Im jüngsten Pflichtspiel gewann Villa in der Premier League bei Tottenham Hotspur mit 2:3. In der Champions League siegte Villa zudem mit 2:3 gegen Club Brugge und schlug Coventry City im Carabao Cup mit 1:3. In der Liga verlor die Mannschaft allerdings mit 1:2 gegen Nottingham Forest. In diesen fünf Spielen erzielte Villa zehn Tore und kassierte acht Gegentreffer.

MUN

MUN - Form

BHA
N2-3
FUL
U1-1
TOT
U1-1
ATM
N2-0
LEE
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
AVL

AVL - Form

TOT
S2-3
SEV
S1-3
BRE
U2-2
FB
S6-0
NEW
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
15/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Manchester United gegen Aston Villa: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften am 15. März 2026 aufeinander. Manchester United besiegte Aston Villa damals in der Premier League im Old Trafford mit 3:1. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann United drei und Villa eines, eine Partie endete torlos. Im Hinspiel im Dezember 2025 setzte sich Villa zu Hause mit 2:1 durch. Im Mai 2025 hatte United im Old Trafford zudem mit 2:0 gewonnen.

Head to Head

Manchester UnitedUnentschiedenAston Villa
3
1
1
Premier League
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Manchester United
MUN
3
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Aston Villa
AVL
1
END
Premier League
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Aston Villa
AVL
2
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
Premier League
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Manchester United
MUN
2
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
END
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
0
END
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
2
END
8Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
7601115+618
S
S
N
S
S
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
S
S
S
S
U
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
74121713+413
S
S
N
U
N
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
S
N
S
U
S
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
N
U
S
U
U
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
U
N
U
S
U
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
N
U
S
U
U
9
HullHullHUL
723287+19
N
U
N
U
U
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
N
S
N
S
N
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
N
N
S
N
U
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
S
U
S
N
U
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
U
U
U
N
U
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
N
S
U
N
S
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
S
N
N
U
U
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
S
U
N
U
U
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
N
S
S
N
N
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
S
N
U
U
N
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
N
N
N
S
U
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
N
N
N
N
U
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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