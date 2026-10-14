Manchester United empfängt den AFC Bournemouth am Sonntag, 25. Oktober 2026, im Old Trafford in Manchester.

Historisch gesehen hat Manchester United im direkten Vergleich die Nase vorn: 14 Siege in Pflichtspielen stehen fünf Erfolgen von Bournemouth gegenüber. Trotz dieser insgesamt überlegenen Bilanz erwies sich Bournemouth in den vergangenen Spielzeiten immer wieder als unangenehmer Gegner und feierte denkwürdige Siege in der Premier League.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Manchester United gegen den AFC Bournemouth wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß beim Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und dem AFC Bournemouth?

Manchester United trifft am Sonntag, 25. Oktober 2026, im Old Trafford in Manchester auf den AFC Bournemouth.

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und dem AFC Bournemouth kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Manchester United und dem AFC Bournemouth am 25. Oktober 2026 im Old Trafford gibt es mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Website von Manchester United (Hauptkontingent)

Mitgliedschaft erforderlich: Wer reguläre Tickets direkt bei Manchester United kaufen möchte, benötigt in der Regel eine offizielle United-Mitgliedschaft, etwa eine Premium-, Full- oder Lite-Mitgliedschaft.

Ticketverlosung und Verkaufsstarts: Reguläre Tickets werden vor dem Spiel über Ticketverlosungen oder zu festgelegten Terminen an offizielle Mitglieder vergeben beziehungsweise verkauft.

2. Auswärtskontingent des AFC Bournemouth

Für Auswärtsfans: Gästefans müssen ihre Tickets über das offizielle Ticketsystem des AFC Bournemouth kaufen. Die Vergabe an Bournemouths aktive Dauerkarteninhaber und Mitglieder richtet sich nach dem Treuepunktesystem des Vereins.

3. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die offiziellen Tickets ausverkauft sind, bieten Wiederverkäufer häufig noch Plätze auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub an. Die Preise können allerdings vom Originalpreis abweichen.

Wie viel kosten Tickets für Manchester United gegen den AFC Bournemouth?

Die Ticketpreise für das Premier-League-Spiel Manchester United gegen den AFC Bournemouth im Old Trafford hängen davon ab, wo und auf welchem Weg Sie die Tickets kaufen:

1. Offizielle Ticketpreise beim Direktkauf (Originalpreis)

Für den Direktkauf bei Manchester United ist eine offizielle Vereinsmitgliedschaft erforderlich. Einzelkarten zum Originalpreis kosten in der Regel:

Erwachsene: 40 bis 70 Pfund (je nach Tribünenbereich und Lage des Sitzplatzes).

Ermäßigte Tickets (unter 16-Jährige / über 65-Jährige):20 bis 40 Pfund .

2. Ticket-Zweitmarkt

Da reguläre Tickets für stark nachgefragte Spiele gegen Gegner aus der höchsten Spielklasse üblicherweise schon während des offiziellen Verkaufs an Mitglieder ausverkauft sind, schwanken die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wieStubHubje nach Nachfrage:

Günstigste Plätze: Etwa 78 bis 99 Pfund pro Ticket.

Plätze der mittleren Kategorie: Etwa 125 bis 208 Pfund pro Ticket.

Premiumplätze / Plätze am Spielfeldrand im unteren Tribünenbereich:ab 250 Pfund pro Ticket.

Manchester United gegen den AFC Bournemouth in der Premier League: Alles Wissenswerte

Manchester United gegen den AFC Bournemouth: Die Form

Manchester United hat wettbewerbsübergreifend nur eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Hinzu kommen zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete mit einem 1:1 bei Fulham. Zuvor gab es Niederlagen gegen Manchester City in der Premier League und gegen Brighton im Carabao Cup. Ein 4:0-Sieg gegen Sabah FK in der Champions League war das einzige überzeugende Ergebnis in dieser Serie. In den fünf Spielen kassierte United sieben Gegentore.

Bournemouth zeigte sich konkurrenzfähiger: In den letzten fünf Spielen gab es einen Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zu den Höhepunkten zählen ein 4:0 gegen Lincoln City im Carabao Cup und ein 2:1-Auswärtssieg bei Real Sociedad in der Europa League. Die 0:1-Niederlage bei Liverpool in der Premier League war die einzige Niederlage in diesem Zeitraum. In den fünf Spielen erzielte Bournemouth neun Tore und kassierte sechs Gegentore.

Manchester United gegen den AFC Bournemouth: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Vereine fand im März 2026 statt. Im Vitality Stadium von Bournemouth trennten sie sich in der Premier League 2:2. Zuvor hatte es im Dezember 2025 im Old Trafford ein bemerkenswertes 4:4 gegeben. In den letzten fünf erfassten Begegnungen konnte sich keine der beiden Mannschaften klar durchsetzen. Unentschieden waren häufig, und beide Teams lieferten sich torreiche Duelle.