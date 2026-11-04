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So bekommt Ihr Tickets für Manchester City gegen SSC Napoli: Preise für die Champions League, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Manchester City trifft in der Champions League auf die SSC Neapel. So sichert Ihr Euch Tickets für das Spiel.

Manchester City empfängt Napoli am Dienstag, 24. November 2026, im Etihad Stadium in Manchester.

Das jüngste Pflichtspiel zwischen den beiden Klubs fand in der Gruppenphase der Champions League 2025/26 statt. Manchester City gewann im Etihad Stadium souverän mit 2:0. In den bisherigen direkten Duellen in offiziellen UEFA-Wettbewerben hat Manchester City mit drei Siegen gegenüber zwei Erfolgen von Napoli die Nase vorn. Hinzu kommt ein Unentschieden.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Manchester City gegen Napoli wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Champions-League-Spiel Manchester City gegen SSC Napoli?

Manchester City gegen Napoli findet am Dienstag, 24. November 2026, im Etihad Stadium in Manchester statt.

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Champions League - Spielwoche 5
Etihad Stadium

Wie kann man Tickets für Manchester City gegen SSC Napoli in der Champions League kaufen?

Für das anstehende Champions-League-Spiel zwischen Manchester City und SSC Napoli gibt es mehrere Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der Kauf direkt über die offizielle Website von Manchester City ist der sicherste und direkteste Weg. Um Zugang zu den Verkaufsphasen zu erhalten, ist in der Regel eine aktive Vereinsmitgliedschaft, etwa eine Matchday- oder Premium-Mitgliedschaft, erforderlich. Dabei gelten Kriterien für frühere Buchungen. Reguläre Tickets und Hospitality-Pakete sind dort direkt erhältlich.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Angebote des Vereins vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Tickets häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Manchester City gegen SSC Napoli in der Champions League?

Hier findet Ihr die Ticketoptionen und geschätzten Preise in Euro für das anstehende Champions-League-Spiel zwischen Manchester City und SSC Napoli:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Tickets (Oberrang / hinter dem Tor): Kosten je nach genauem Rang und Sitzplatzblock ab etwa 55 bis 70 Euro.
  • Reguläre Tickets (Längsseite / zentraler Blick aufs Spielfeld): Kosten für Mitglieder während der ersten Verkaufsphasen in der Regel zwischen 80 und 130 Euro.
  • Offizielle Hospitality-Pakete: Kosten je nach konkretem Lounge-Angebot ab etwa 200 bis 400 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets beim Verein ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Wiederverkauf: Oberrang / Hintertorbereich: Preise beginnen in der Regel bei etwa 60 bis 95 Euro.
  • Wiederverkauf: Unterrang / Längsseite: Preise liegen zwischen 100 und 230 Euro.
  • Wiederverkauf: VIP- & Hospitality-Tickets: Preise liegen je nach Plattform und enthaltenen Leistungen zwischen 250 und mehr als 500 Euro.

Manchester City gegen SSC Napoli in der Champions League: Alles, was Ihr wissen müsst

Manchester City gegen SSC Napoli: Die Form

Manchester City hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Die einzige Niederlage war ein 2:4 zu Hause gegen Paris Saint-Germain in der Champions League. Zuletzt gewann City in der Champions League mit 5:1 gegen AEK Athens. In diesem Zeitraum gelangen dem Klub außerdem ein 3:2-Sieg in der Premier League gegen Ipswich Town und ein 5:3-Erfolg gegen Sunderland. In diesen fünf Spielen erzielte City 18 Tore und kassierte elf Gegentreffer. Die Mannschaft zeigte sich damit konstant torgefährlich.

Napoli hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Zuletzt gab es einen 4:3-Sieg gegen Bodo/Glimt in der Champions League. Im selben Zeitraum unterlag Napoli aber auch Venezia in der Serie A mit 0:1 und Villarreal in der Champions League mit 1:3. Außerdem gewann Napoli in der Serie A mit 3:0 gegen Frosinone und spielte gegen Fiorentina 1:1. In diesen fünf Partien erzielte Napoli zwölf Tore und kassierte acht Gegentreffer.

MCI

MCI - Form

IPS
S3-2
AEK
S5-1
AVL
N2-1
BHA
S2-2
BHA
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
11/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
NAP

NAP - Form

VEN
N1-0
BOD
S4-3
ROM
U3-3
MON
S1-4
JUV
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
11/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Manchester City gegen SSC Napoli: Die jüngsten direkten Duelle

Die jüngste Begegnung der beiden Klubs fand in der Gruppenphase der Champions League 2025/26 statt. Manchester City gewann im September 2025 im Etihad Stadium mit 2:0. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen, die allesamt in der Champions League stattfanden, stehen drei Siege für City und zwei für Napoli zu Buche. In diesem Zeitraum trennten sich die Teams zudem einmal unentschieden. Napolis jüngster Sieg datiert vom November 2011, als der Klub zu Hause mit 2:1 gewann.

Head to Head

Manchester CityUnentschiedenSSC Neapel
3
1
1
Champions League
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Manchester City
MCI
2
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SSC Neapel
NAP
0
END
Champions League
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SSC Neapel
NAP
2
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Manchester City
MCI
4
END
Champions League
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Manchester City
MCI
2
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SSC Neapel
NAP
1
END
Champions League
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SSC Neapel
NAP
2
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Manchester City
MCI
1
END
Champions League
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Manchester City
MCI
1
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
1
END
10Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

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