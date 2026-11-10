Manchester City empfängt Leeds United am Mittwoch, 2. Desember 2026, im Etihad Stadium in Manchester.

In den jüngsten Duellen hatte Manchester City die Nase vorn: Im letzten Aufeinandertreffen in der Premier League im Februar 2026 gelang an der Elland Road ein knapper 1:0-Sieg. Zuvor hatte City Leeds im November 2025 in einem packenden Spiel im Etihad Stadium mit 3:2 bezwungen.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Manchester City gegen Leeds United wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird Manchester City gegen Leeds United in der Premier League angepfiffen?

Manchester City gegen Leeds United wird am Mittwoch, 2. Desember 2026, im Etihad Stadium in Manchester angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 13 2. Dez. 2026 - 14:30 Etihad Stadium

Wie kauft man Tickets für Manchester City gegen Leeds United in der Premier League?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und Leeds United gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Sobald die Verkaufsphasen beginnen, könnt Ihr Tickets für reguläre Plätze oder Hospitality-Pakete direkt über das offizielle Ticketportal von Manchester City oder die Mitgliedschaftsangebote des Vereins kaufen.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen für Tickets: Wenn die offiziellen Angebote des Vereins vollständig ausverkauft sind, findet Ihr Tickets für reguläre Plätze oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Manchester City gegen Leeds United in der Premier League?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und Leeds United:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets: Kosten üblicherweise zwischen etwa 30 und mehr als 105 Pfund .

Kosten üblicherweise zwischen etwa . Hospitality- und VIP-Pakete: Beginnen bei etwa 61 Pfund für einfache Spieltagserlebnisse und reichen bis zu 745 Pfund und mehr für Zugang zu Premium-Lounges und Verpflegung.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Weiterverkauf regulärer Tickets: Die Preise beginnen für Plätze auf dem Oberrang oder an einer der kurzen Spielfeldseiten in der Regel bei etwa 44 Pfund. Die angebotenen Tickets kosten im Durchschnitt etwa 136 Pfund.

Manchester City gegen Leeds United in der Premier League: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von Manchester City und Leeds United

Manchester City kommt in den letzten fünf Pflichtspielen auf drei Siege, kein Unentschieden und zwei Niederlagen. Dabei erzielte City zwölf Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Zuletzt gab es in der Premier League eine 1:2-Niederlage gegen Aston Villa, die den makellosen Start in die nationale Saison beendete. Citys stärkster Auftritt in diesem Zeitraum war ein 5:1-Sieg gegen AEK Athen in der Champions League. Zu den fünf Spielen zählt aber auch eine 2:4-Niederlage gegen Paris Saint-Germain auf europäischer Bühne. Der 3:0-Sieg gegen Liverpool an der Anfield Road war Citys stärkstes Ergebnis in der Premier League in diesem Zeitraum.

Leeds United geht mit einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Premier-League-Spielen in diese Partie. Das jüngste Spiel in Sunderland endete torlos. Zuvor hatte Leeds 1:1 gegen Manchester United gespielt. Das herausragende Ergebnis in dieser Serie war ein 4:1-Sieg gegen Newcastle United, während Leeds die einzige Niederlage beim 1:2 gegen Arsenal kassierte.

Manchester City gegen Leeds United: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete im Februar 2026 mit einem 1:0-Sieg für Manchester City an der Elland Road. In den letzten fünf Premier-League-Duellen des Datensatzes hat City mit drei Siegen die bessere Bilanz. Leeds gelang in dieser Serie nur ein Heimsieg. Zu Citys Erfolgen zählen ein 4:0 auf dem Platz von Brighton und ein 3:2-Heimsieg im November 2025.