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So bekommt Ihr Tickets für Manchester City gegen Leeds United: Premier-League-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Premier League

Manchester City trifft in der Premier League auf Leeds United. So sichert ihr euch Tickets.

Manchester City empfängt Leeds United am Mittwoch, 2. Desember 2026, im Etihad Stadium in Manchester.

In den jüngsten Duellen hatte Manchester City die Nase vorn: Im letzten Aufeinandertreffen in der Premier League im Februar 2026 gelang an der Elland Road ein knapper 1:0-Sieg. Zuvor hatte City Leeds im November 2025 in einem packenden Spiel im Etihad Stadium mit 3:2 bezwungen.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Manchester City gegen Leeds United wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird Manchester City gegen Leeds United in der Premier League angepfiffen?

Manchester City gegen Leeds United wird am Mittwoch, 2. Desember 2026, im Etihad Stadium in Manchester angepfiffen.

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Premier League - Spielwoche 13
Etihad Stadium

Wie kauft man Tickets für Manchester City gegen Leeds United in der Premier League?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und Leeds United gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Sobald die Verkaufsphasen beginnen, könnt Ihr Tickets für reguläre Plätze oder Hospitality-Pakete direkt über das offizielle Ticketportal von Manchester City oder die Mitgliedschaftsangebote des Vereins kaufen.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

  • Zweitmarkt-Plattformen für Tickets: Wenn die offiziellen Angebote des Vereins vollständig ausverkauft sind, findet Ihr Tickets für reguläre Plätze oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Manchester City gegen Leeds United in der Premier League?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und Leeds United:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Tickets: Kosten üblicherweise zwischen etwa 30 und mehr als 105 Pfund.
  • Hospitality- und VIP-Pakete: Beginnen bei etwa 61 Pfund für einfache Spieltagserlebnisse und reichen bis zu 745 Pfund und mehr für Zugang zu Premium-Lounges und Verpflegung.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Weiterverkauf regulärer Tickets: Die Preise beginnen für Plätze auf dem Oberrang oder an einer der kurzen Spielfeldseiten in der Regel bei etwa 44 Pfund. Die angebotenen Tickets kosten im Durchschnitt etwa 136 Pfund.

Manchester City gegen Leeds United in der Premier League: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von Manchester City und Leeds United

Manchester City kommt in den letzten fünf Pflichtspielen auf drei Siege, kein Unentschieden und zwei Niederlagen. Dabei erzielte City zwölf Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Zuletzt gab es in der Premier League eine 1:2-Niederlage gegen Aston Villa, die den makellosen Start in die nationale Saison beendete. Citys stärkster Auftritt in diesem Zeitraum war ein 5:1-Sieg gegen AEK Athen in der Champions League. Zu den fünf Spielen zählt aber auch eine 2:4-Niederlage gegen Paris Saint-Germain auf europäischer Bühne. Der 3:0-Sieg gegen Liverpool an der Anfield Road war Citys stärkstes Ergebnis in der Premier League in diesem Zeitraum.

Leeds United geht mit einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Premier-League-Spielen in diese Partie. Das jüngste Spiel in Sunderland endete torlos. Zuvor hatte Leeds 1:1 gegen Manchester United gespielt. Das herausragende Ergebnis in dieser Serie war ein 4:1-Sieg gegen Newcastle United, während Leeds die einzige Niederlage beim 1:2 gegen Arsenal kassierte.

MCI

MCI - Form

AVL
N2-1
BHA
S2-2
BHA
N0-1
RBL
S2-3
NFO
N3-1
Tor erzielt (kassiert)
7/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
LEE

LEE - Form

ARS
N2-1
MUN
U1-1
SUN
U0-0
BOU
N2-0
TOT
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
3/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Manchester City gegen Leeds United: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete im Februar 2026 mit einem 1:0-Sieg für Manchester City an der Elland Road. In den letzten fünf Premier-League-Duellen des Datensatzes hat City mit drei Siegen die bessere Bilanz. Leeds gelang in dieser Serie nur ein Heimsieg. Zu Citys Erfolgen zählen ein 4:0 auf dem Platz von Brighton und ein 3:2-Heimsieg im November 2025.

Head to Head

Manchester CityUnentschiedenLeeds
5
0
0
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
1
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
Leeds badge
Leeds
LEE
2
END
Premier League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
Leeds badge
Leeds
LEE
1
END
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
END
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
END
13Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
FC ArsenalFC ArsenalARS
10901155+1027
S
S
S
S
S
2
BrightonBrightonBHA
10712267+1922
S
S
N
S
S
3
Manchester CityManchester CityMCI
107032113+821
N
N
N
S
S
4
LiverpoolLiverpoolLIV
105321410+418
S
N
S
S
N
5
FC ChelseaFC ChelseaCHE
105141916+316
N
S
N
S
S
6
EvertonEvertonEVE
104421210+216
S
S
N
N
U
7
BournemouthBournemouthBOU
104331614+215
S
S
S
S
N
8
BrentfordBrentfordBRE
103521611+514
N
S
U
N
U
9
LeedsLeedsLEE
10352108+214
S
N
U
U
N
10
Aston VillaAston VillaAVL
103431417-313
U
U
S
S
U
11
TottenhamTottenhamTOT
103341011-112
N
S
S
S
U
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
103341316-312
U
N
S
N
N
13
HullHullHUL
102531111011
N
U
U
N
U
14
IpswichIpswichIPS
103251520-511
N
U
U
N
S
15
FulhamFulhamFUL
102441012-210
U
U
S
S
N
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
10235913-49
S
N
U
N
N
17
CoventryCoventryCOV
103071019-99
N
S
N
N
S
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
101541419-58
U
N
N
U
U
19
SunderlandSunderlandSUN
10226817-98
S
N
U
N
N
20
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
102171024-147
N
N
N
N
S
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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