Manchester City empfängt Fulham am Samstag, dem 21. November 2026, im Etihad Stadium in Manchester.

In diesem Premier-League-Duell hat Manchester City historisch einen deutlichen Vorteil: Von 36 Begegnungen mit Fulham gewann der Klub 23. Die jüngsten Aufeinandertreffen waren torreich. Ein Beispiel dafür ist Manchester Citys spektakulärer 5:4-Sieg im Craven Cottage.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Manchester City gegen Fulham wissen müssen, einschließlich der Kaufmöglichkeiten und Preise.

Wann wird Manchester City gegen Fulham in der Premier League angepfiffen?

Manchester City gegen Fulham findet am Samstag, dem 21. November 2026, im Etihad Stadium in Manchester statt.

Premier League - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 07:30 Etihad Stadium

Wie kann man Tickets für Manchester City gegen Fulham in der Premier League kaufen?

Für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und Fulham im Etihad Stadium gibt es mehrere Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Kanäle des Klubs

Offizieller Ticketverkauf des Klubs: Der wichtigste und sicherste Weg zu Tickets zum Originalpreis führt direkt über das offizielle Ticketportal von Manchester City. In der Regel ist dafür der Kauf einer Klubmitgliedschaft erforderlich, etwa einer Matchday-, Junior- oder Premium-Mitgliedschaft, um während der jeweiligen Verkaufsphasen Zugang zu erhalten. Für diese Spielkategorie sind üblicherweise sowohl neue als auch bestehende offizielle Mitglieder zum Ticketkauf berechtigt.

2. Ticketbörsen für den Weiterverkauf

Plattformen für den Weiterverkauf von Tickets: Wenn die offiziellen Ticketkontingente des Klubs vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Plattformen für den Weiterverkauf wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Manchester City gegen Fulham in der Premier League?

Hier finden Sie eine Übersicht über die Ticketpreise für das Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und Fulham im Etihad Stadium, aufgeschlüsselt nach offiziellen Angeboten des Klubs und dem Weiterverkaufsmarkt:

1. Offizielle Kanäle des Klubs

Spezielles Kontingent für Fans aus der Region: Manchester City stellt für jedes Heimspiel eine begrenzte Anzahl von Tickets bereit, die für Erwachsene 10 Pfund kosten. Für Personen mit Ermäßigungsanspruch und kleine Kinder gelten niedrigere Preise.

Manchester City stellt für jedes Heimspiel eine begrenzte Anzahl von Tickets bereit, die für Erwachsene kosten. Für Personen mit Ermäßigungsanspruch und kleine Kinder gelten niedrigere Preise. Regulärer Ticketpreis am Spieltag: Reguläre Eintrittskarten, die direkt über die offiziellen Mitgliedschaftsstufen des Klubs gekauft werden, kosten je nach Stufe und Platz im Stadion üblicherweise etwa 30 bis 60 Pfund und mehr .

Reguläre Eintrittskarten, die direkt über die offiziellen Mitgliedschaftsstufen des Klubs gekauft werden, kosten je nach Stufe und Platz im Stadion üblicherweise etwa . Offizielle Hospitality-Pakete: Offizielle Hospitality-Upgrades des Klubs, etwa mit gepolsterten Sitzen und Zugang zu einer Lounge, kosten in der Regel ab etwa 150 bis 250 Pfund und mehr pro Person.

2. Ticketbörsen für den Weiterverkauf

Wenn die offiziellen Tickets beim Klub ausverkauft sind, bieten Plattformen für den Weiterverkauf wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Günstigste Angebote: Die günstigsten Plätze kosten ab etwa 45 bis 76 Pfund .

Die günstigsten Plätze kosten ab etwa . Durchschnittliche Weiterverkaufspreise: Die meisten regulären Plätze an den Längsseiten oder auf den mittleren Rängen liegen in einer mittleren Preisspanne von 100 bis 145 Pfund .

Die meisten regulären Plätze an den Längsseiten oder auf den mittleren Rängen liegen in einer mittleren Preisspanne von . Premium- und VIP-Tickets im Weiterverkauf: Gefragte Hospitality-Angebote oder besonders gute Plätze mittig auf den unteren Rängen können je nach Verfügbarkeit zwischen 160 und 745 Pfund und mehr kosten.

Manchester City gegen Fulham in der Premier League: Alles Wissenswerte

Manchester City gegen Fulham: Die Form

Manchester City hat wettbewerbsübergreifend vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Die einzige Niederlage war ein 2:4 gegen Paris Saint-Germain in der Champions League. Zuletzt gelang Manchester City ein hart erkämpfter 3:2-Sieg gegen Ipswich Town in der Premier League. In diesem Zeitraum gewann der Klub außerdem gegen Liverpool (3:0) und Sunderland (5:3). In den fünf Spielen erzielte City 18 Tore, kassierte allerdings auch zwölf Gegentreffer. Das deutet trotz der positiven Ergebnisse auf eine gewisse Anfälligkeit in der Defensive hin.

Fulham hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen, zwei unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gab es einen 1:0-Sieg gegen Hull City in der Premier League. Zuvor spielte Fulham in dieser Serie gegen Liverpool torlos und gegen Manchester United 1:1. Die 1:2-Niederlage gegen Ipswich Town war die einzige Pleite in diesem Zeitraum. Fulham hat gezeigt, dass es auch gegen starke Gegner Ergebnisse erkämpfen kann.

Manchester City gegen Fulham: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams endete im Februar 2026 mit einem 3:0-Sieg für Manchester City im Etihad Stadium in der Premier League. In den letzten fünf direkten Premier-League-Duellen weist City mit vier Siegen eine starke Bilanz auf, während Fulham keines dieser Duelle gewann. Die einzige Ausnahme war Citys bemerkenswerte 4:5-Niederlage im Craven Cottage im Dezember 2025. Dabei holte Fulham in dieser Serie zum einzigen Mal die volle Punktzahl.