Manchester City empfängt Fulham am Samstag, 21. November 2026, im Etihad Stadium in Manchester.

Manchester City hat in diesem Premier-League-Duell historisch klar die Nase vorn und 23 der 36 Begegnungen mit Fulham gewonnen. Die jüngsten Duelle der beiden Mannschaften waren torreich. Besonders spektakulär war ein 5:4-Sieg von Manchester City im Craven Cottage.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Manchester City gegen Fulham wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Manchester City gegen Fulham in der Premier League?

Manchester City gegen Fulham findet am Samstag, 21. November 2026, im Etihad Stadium in Manchester statt.

Premier League - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 07:30 Etihad Stadium

Wie kann man Tickets für Manchester City gegen Fulham in der Premier League kaufen?

Für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und Fulham im Etihad Stadium gibt es mehrere Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Verkaufskanäle des Klubs

Offizieller Ticketverkauf des Klubs: Der wichtigste und sicherste Weg zu Tickets zum regulären Preis führt direkt über das offizielle Ticketportal von Manchester City. Für den Zugang zu den jeweiligen Verkaufsphasen ist in der Regel der Erwerb einer Klubmitgliedschaft erforderlich, etwa einer Matchday-, Junior- oder Premium-Mitgliedschaft. Für diese Spielkategorie können neue und bestehende offizielle Mitglieder üblicherweise Tickets kaufen.

2. Zweitmarkt für Tickets

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn über die offiziellen Kanäle des Klubs keine Tickets mehr erhältlich sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für bevorstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Manchester City gegen Fulham in der Premier League?

Hier finden Sie eine Übersicht über die Ticketpreise für das Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und Fulham im Etihad Stadium, aufgeteilt nach offiziellen Angeboten des Klubs und dem Zweitmarkt:

1. Offizielle Verkaufskanäle des Klubs

Spezielles Kontingent für Fans aus der Region: Manchester City stellt für jedes Heimspiel eine begrenzte Anzahl von Tickets zum Preis von 10 Pfund für Erwachsene bereit. Für Personen mit Ermäßigungsanspruch und kleine Kinder gelten niedrigere Preise.

Manchester City stellt für jedes Heimspiel eine begrenzte Anzahl von Tickets zum Preis von für Erwachsene bereit. Für Personen mit Ermäßigungsanspruch und kleine Kinder gelten niedrigere Preise. Reguläre Ticketpreise für den Spieltag: Reguläre Eintrittskarten, die direkt über die offiziellen Mitgliedschaftsstufen des Klubs gekauft werden, kosten üblicherweise etwa 30 bis über 60 Pfund , abhängig von der jeweiligen Mitgliedschaftsstufe und dem Platz im Stadion.

Reguläre Eintrittskarten, die direkt über die offiziellen Mitgliedschaftsstufen des Klubs gekauft werden, kosten üblicherweise etwa , abhängig von der jeweiligen Mitgliedschaftsstufe und dem Platz im Stadion. Offizielle Hospitality-Pakete: Offizielle Hospitality-Upgrades des Klubs, etwa mit gepolsterten Sitzen und Zugang zu einer Lounge, beginnen in der Regel bei etwa 150 bis über 250 Pfund pro Person.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets über den offiziellen Verkauf des Klubs ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstigste Angebote: Die günstigsten Plätze kosten etwa 45 bis 76 Pfund .

Die günstigsten Plätze kosten etwa . Durchschnittliche Wiederverkaufspreise: Die meisten regulären Plätze auf der Längsseite oder im mittleren Rang liegen in einer mittleren Preisspanne von 100 bis 145 Pfund .

Die meisten regulären Plätze auf der Längsseite oder im mittleren Rang liegen in einer mittleren Preisspanne von . Premium- und VIP-Tickets im Wiederverkauf: Stark nachgefragte Hospitality-Plätze oder besonders gute Plätze mittig im Unterrang können je nach Verfügbarkeit zwischen 160 und über 745 Pfund kosten.

Manchester City gegen Fulham in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Manchester City und Fulham

Manchester City hat wettbewerbsübergreifend vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Die einzige Niederlage war ein 2:4 gegen Paris Saint-Germain in der Champions League. Zuletzt gelang City ein hart erkämpfter 3:2-Sieg gegen Ipswich Town in der Premier League. In diesem Zeitraum gewann die Mannschaft auch gegen Liverpool (3:0) und Sunderland (5:3). In den fünf Partien erzielte City 18 Tore, kassierte aber auch zwölf Gegentreffer. Das deutet trotz der guten Ergebnisse auf Schwächen in der Defensive hin.

Fulham hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen, zwei unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gab es einen 1:0-Sieg gegen Hull City in der Premier League. Zuvor erreichte Fulham in dieser Serie außerdem ein torloses Remis gegen Liverpool und ein 1:1 gegen Manchester United. Die 1:2-Niederlage gegen Ipswich Town war die einzige Pleite in diesem Zeitraum. Fulham hat gezeigt, dass die Mannschaft auch gegen starke Gegner Ergebnisse erzielen kann.

Manchester City gegen Fulham: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete im Februar 2026 im Etihad Stadium mit einem 3:0-Sieg von Manchester City in der Premier League. In den letzten fünf direkten Premier-League-Duellen weist City mit vier Siegen eine starke Bilanz auf, während Fulham keines dieser Spiele gewann. Die einzige Ausnahme war Citys bemerkenswerte 4:5-Niederlage im Craven Cottage im Dezember 2025. Es war das einzige Mal in dieser Serie, dass Fulham die volle Punktzahl holte.