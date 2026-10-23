In allen Wettbewerben hat Manchester City bislang 21 Siege gegen Brighton gefeiert. Brighton kommt auf 8 Siege, hinzu kommen 7 Unentschieden.

Beim jüngsten Ligaduell im Januar 2026 trennten sich die beiden Mannschaften im Etihad Stadium nach einer umkämpften Partie 1:1.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Manchester City gegen Brighton & Hove Albion wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das Premier-League-Spiel Manchester City gegen Brighton & Hove Albion statt?

Das Spiel zwischen Manchester City und Brighton & Hove Albion findet am Samstag, dem 31. Oktober 2026, im Etihad Stadium in Manchester statt.

Premier League - Spielwoche 9 31. Okt. 2026 - 11:00 Etihad Stadium

Wie kann man Tickets für Manchester City gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für Manchester City gegen Brighton & Hove Albion gibt es vor allem folgende Möglichkeiten, ohne Berücksichtigung der Preise:

Offizielle Vereinsmitgliedschaft (Manchester City): Tickets können direkt über das offizielle Ticketportal des Vereins gekauft werden. Für reguläre Eintrittskarten ist in der Regel eine aktive, kostenpflichtige Vereinsmitgliedschaft erforderlich, etwa eine Matchday- oder Junior-Mitgliedschaft. Die Ticketkontingente werden pro Mitglied verwaltet.

Offizielle Hospitality- und VIP-Pakete: Wenn reguläre Tickets nicht verfügbar sind oder Ihr ein besonderes Stadionerlebnis bevorzugt, bieten die offiziellen Hospitality-Pakete des Vereins Premium-Sitzplätze, Zugang zu Lounges und exklusive Zusatzleistungen.

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Ticketangebote des Vereins vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden.

Wie viel kosten Tickets für Manchester City gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das kommende Premier-League-Spiel zwischen Manchester City und Brighton & Hove Albion, aufgeschlüsselt nach offiziellen Verkaufswegen und dem Zweitmarkt:

1. Offizielle Verkaufswege des Vereins

Reguläre Eintrittskarten (für offizielle Mitglieder): Offizielle reguläre Eintrittskarten für Erwachsene kosten je nach Preisstufe und Spielkategorie zwischen 30 und 60 Pfund . Ermäßigte Preise gibt es für Kinder und Jugendliche (ab 15 Pfund), junge Erwachsene und Senioren.

Offizielle Hospitality-Pakete: Premium-Angebote für den Spieltag und Lounge-Pakete, die direkt über den Verein gekauft werden, beginnen bei 130 Pfund pro Person. Hochwertige Angebote wie der Tunnel Club können mehr als 1.000 Pfund kosten.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets über den Verein ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Eintrittskarten im Weiterverkauf: Die Preise beginnen üblicherweise bei umgerechnet etwa 55 bis 65 Pfund , schwanken jedoch je nach Nachfrage, Sitzplatzkategorie und zeitlichem Abstand zum Spieltag.

Hospitality-Pakete im Weiterverkauf: Die Preise beginnen im Allgemeinen bei etwa 140 Pfund und steigen je nach Leistungen des Pakets.

Manchester City gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Manchester City und Brighton & Hove Albion

Manchester City hat seine letzten fünf Spiele allesamt gewonnen und dabei Siege in der Premier League, im Carabao Cup und in der Champions League eingefahren. Zuletzt gewann City in der Premier League mit 5:3 gegen Sunderland. Im Carabao Cup erzielte die Mannschaft zudem fünf Tore gegen Norwich City. In diesen fünf Spielen traf City 13-mal und kassierte vier Gegentore. Die Mannschaft zeigte dabei konstant starke Offensivleistungen.

Brighton hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Die einzige Niederlage war ein 3:4 gegen Chelsea Ende August. Seitdem ist die Mannschaft von Hurzeler in ausgezeichneter Form und gewann unter anderem mit 3:0 bei Arsenal und mit 5:0 gegen Coventry City. In diesen fünf Spielen erzielte Brighton 14 Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Manchester City gegen Brighton & Hove Albion: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften endete im Januar 2026 im Etihad Stadium mit einem 1:1. Von den letzten fünf direkten Begegnungen gewann Brighton zwei, City eine. Zwei Partien endeten unentschieden. In diesem Zeitraum feierte Brighton zwei Auswärtssiege in Folge im Etihad, darunter ein 2:1 im August 2025 und ein 2:1 im November 2024.