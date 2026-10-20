Manchester City geht nach einem 2:0-Auswärtssieg gegen den FC Porto zum Auftakt in dieses Spiel. AEK Athen sicherte sich den Platz in der Ligaphase durch einen 4:0-Gesamtsieg gegen Lewski Sofia in der Playoff-Runde.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Manchester City gegen AEK Athen wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das Champions-League-Spiel zwischen Manchester City und AEK Athen?

Das Spiel zwischen Manchester City und AEK Athen wird am Dienstag, 20. Oktober 2026, im Etihad Stadium in Manchester angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 3 20. Okt. 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Wie kann man Tickets für Manchester City gegen AEK Athen in der Champions League kaufen?

Für das Champions-League-Spiel zwischen Manchester City und AEK Athen am 20. Oktober 2026 im Etihad Stadium gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielles Ticketportal von Manchester City

Besucht auf der offiziellen Website von Manchester City den Bereich für Tickets und Hospitality.

2. Gästekontingent (Fans von AEK Athen)

Wer im Gästeblock sitzen möchte, muss Tickets direkt über die offizielle Ticketstelle von AEK Athen oder das Gästekontingent des Vereins erwerben. Der Gastgeber verkauft keine Gästetickets.

Wie viel kosten Tickets für Manchester City gegen AEK Athen in der Champions League?

Die Ticketpreise für Manchester City gegen AEK Athen in der UEFA Champions League variieren je nach Sitzplatzkategorie und Verkaufskategorie:

1. Reguläre Tickets (Erwachsene)

Reguläre Tickets für Erwachsene kosten üblicherweise zwischen 45 und 95 Euro , abhängig von der Tribünenebene und der Sicht auf das Spielfeld (hinter den Toren oder an der Längsseite).

2. Ermäßigte Tickets und Tickets für Jugendliche

Ermäßigte Tickets für Senioren, junge Erwachsene und Jugendliche kosten in der Regel zwischen 25 und 50 Euro .

3. Gästeblock (AEK Athen)

Der Preis für Gästetickets ist durch UEFA-Vorschriften auf maximal 70 Euro begrenzt.

4. Hospitality am Spieltag

Offizielle VIP-Pakete und Angebote für Hospitality-Lounges beginnen bei ungefähr 180 Euro und können je nach Verpflegung und Lage des Sitzplatzes mehr als 450 Euro kosten.

Manchester City gegen AEK Athen in der Champions League: Alles Wissenswerte

Manchester City gegen AEK Athen: Die aktuelle Form

Manchester City hat seine letzten fünf Spiele allesamt gewonnen und dabei Siege in der Premier League, der Champions League und im Carabao Cup gefeiert. Das jüngste Ergebnis war ein 5:0 gegen Norwich City im Carabao Cup am 17. September. In dieser Serie gewann City zudem in der Premier League mit 1:0 gegen Manchester United und in der Champions League mit 2:0 gegen den FC Porto. In den fünf Partien erzielte City zwölf Tore, kassierte zwei Gegentreffer und blieb zweimal ohne Gegentor.

AEK Athen hat wettbewerbsübergreifend vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Zuletzt gelang ein 8:1-Pokalsieg gegen Panserraikos FC. Außerdem gewann AEK in der Champions League mit 1:0 gegen LASK und setzte sich in der Super League mit 5:0 gegen Aris Thessaloniki durch. Die einzigen Punktverluste gab es beim 1:1 gegen Asteras Tripolis.

Manchester City gegen AEK Athen: Die jüngsten direkten Duelle

Für diese Begegnung sind derzeit keine Daten zu direkten Duellen zwischen Manchester City und AEK Athen verfügbar.