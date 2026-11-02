Málaga empfängt Racing Santander am Sonntag, dem 8. November 2026, im Estadio La Rosaleda in Málaga.

Die jüngsten Pflichtspiele der beiden Teams fanden in der Segunda-Division-Saison 2025–26 statt. Im Mai 2026 trennten sie sich im Estadio La Rosaleda 1:1. Zuvor hatte Racing Santander Málaga in derselben Saison 2025–26 im heimischen El Sardinero deutlich mit 3:0 besiegt.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Málaga gegen Racing Santander wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Málaga gegen Racing Santander in LaLiga?

Málaga gegen Racing Santander findet am Sonntag, dem 8. November 2026, im Estadio La Rosaleda in Málaga statt.

La Liga - Spielwoche 12 7. Nov. 2026 - 08:00 Estadio La Rosaleda

Wie kann man Tickets für Málaga gegen Racing Santander in LaLiga kaufen?

Wer Tickets für ein LaLiga-Spiel zwischen Atlético Madrid und Barcelona kaufen möchte, hat mehrere zuverlässige Möglichkeiten. Welche infrage kommt, hängt davon ab, ob Ihr direkt bei den Vereinen oder über Zweitmarkt- und Hospitality-Anbieter kaufen möchtet:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Reguläre Heimspiel-Tickets könnt Ihr direkt über das offizielle Ticketportal von Málaga CF oder über die offizielle Website von Málaga CF kaufen. Beim Kauf direkt über den Verein erhaltet Ihr Tickets zum Originalpreis und mit garantiert gültigem Einlass. Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten in der Regel Zugang, bevor der freie Verkauf beginnt.

2. Ticket-Zweitmärkte

Ticket-Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Tickets häufig noch auf Ticket-Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub erhältlich. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent ausgeschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Málaga gegen Racing Santander in LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Málaga und Racing Santander variieren je nach Sitzplatz, Nachfrage und danach, ob Ihr über die offiziellen Vereinskanäle oder auf dem Zweitmarkt kauft:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets: Bei gewöhnlichen Ligaspielen beginnen die Preise für Plätze im Oberrang oder in allgemeinen Sitzplatzkategorien üblicherweise bei etwa 40 bis 70 € .

Bei gewöhnlichen Ligaspielen beginnen die Preise für Plätze im Oberrang oder in allgemeinen Sitzplatzkategorien üblicherweise bei etwa . Kontingent für den Gästebereich: Offizielle Gästetickets, die über Bewerbungsverfahren für Vereinsmitglieder vergeben werden, kosten in der Regel etwa 50 € .

Offizielle Gästetickets, die über Bewerbungsverfahren für Vereinsmitglieder vergeben werden, kosten in der Regel etwa . Premium- und Unterrangplätze des Vereins: Plätze mit besserer Sicht im Unterrang oder mittig an der Längsseite, die direkt über den offiziellen Vereinsverkauf erhältlich sind, kosten häufig zwischen 120 und 250 € oder mehr.

2. Ticket-Zweitmärkte

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Ticket-Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Oberrang / regulärer Weiterverkauf: Tickets für die oberen Ränge oder höher gelegene Bereiche beginnen je nach Marktnachfrage in der Regel bei etwa 210 bis 320 € .

Tickets für die oberen Ränge oder höher gelegene Bereiche beginnen je nach Marktnachfrage in der Regel bei etwa . Unterrang und Premium-Kategorien: Bessere Plätze in mittleren Kategorien und im Unterrang kosten häufig zwischen 350 und über 900 €.

Málaga gegen Racing Santander in LaLiga: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von Málaga und Racing Santander

Málaga hat keines seiner letzten fünf LaLiga-Spiele gewonnen. In diesem Zeitraum gab es drei Niederlagen und zwei Unentschieden. Zuletzt verlor das Team 0:1 gegen Getafe; zuvor unterlag es in dieser Serie auch Villarreal mit 1:3 und Real Madrid mit 0:4. Die beiden Unentschieden gab es gegen Celta Vigo und Levante. In den fünf Spielen erzielte Málaga nur zwei Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Auch Racing Santander durchlebte zuletzt eine schwierige Phase: Aus den letzten fünf Spielen holte das Team zwei Siege und kassierte drei Niederlagen. Die jüngste Partie endete mit einer deutlichen 0:5-Niederlage gegen Celta Vigo, davor verlor Racing mit 2:7 gegen Barcelona. Zuvor hatte Racing allerdings zwei Siege in Folge gefeiert, mit 2:1 gegen Deportivo Alaves und 3:2 gegen Elche. In den fünf Spielen erzielte das Team neun Tore, kassierte aber 17 Gegentreffer.

Málaga gegen Racing Santander: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams fand im Mai 2026 in der Segunda Division statt. Die Partie im Estadio La Rosaleda endete 1:1. In den letzten fünf direkten Duellen hat Racing Santander mit drei Siegen die bessere Bilanz. Málaga gewann keines davon, die übrigen zwei Spiele endeten unentschieden. Alle fünf Begegnungen fanden in der Segunda Division statt.