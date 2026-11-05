Lyon empfängt Monaco am Samstag, 28. November 2026, im Groupama Stadium in Lyon.

In den jüngsten direkten Duellen hatte Monaco leicht die Nase vorn. Dazu zählt auch ein hart erkämpfter 2:1-Sieg beim letzten Gastspiel im Groupama Stadium. Lyon schlug zuvor in der Saison 2025/26 mit einem überzeugenden 3:1-Auswärtssieg in Monaco zurück.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Lyon gegen Monaco wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das Ligue-1-Spiel Lyon gegen Monaco?

Lyon gegen Monaco findet am Samstag, 28. November 2026, im Groupama Stadium in Lyon statt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 12 29. Nov. 2026 - 14:45 Groupama Stadium

Wie kann man Tickets für Lyon gegen Monaco in der Ligue 1 kaufen?

Für den Ticketkauf zum bevorstehenden Ligue-1-Spiel zwischen Lyon und Monaco gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets könnt Ihr direkt über die offizielle Website oder das Ticketportal von Olympique Lyonnais kaufen, sobald der freie Verkauf oder exklusive Verkaufsphasen für Mitglieder beginnen.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo erhältlich. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Lyon gegen Monaco in der Ligue 1?

Für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Lyon und Monaco gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Plätze der Standardkategorie: Tickets für den Oberrang oder die Eckbereiche im Groupama Stadium kosten ab etwa 25 bis 35 Euro .

Tickets für den Oberrang oder die Eckbereiche im Groupama Stadium kosten ab etwa . Plätze der mittleren Preiskategorie und an den Längsseiten: Sie kosten je nach genauem Block in der Regel zwischen 45 und 90 Euro .

Sie kosten je nach genauem Block in der Regel zwischen . VIP-Hospitality-Pakete: Sie kosten in der Regel 150 bis über 300 Euro pro Person.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang und günstigere Bereiche: Die Preise beginnen bei etwa 35 bis 45 Euro .

Die Preise beginnen bei etwa . Längsseiten und neutrale Bereiche: Die Preise liegen in der Regel zwischen 50 und 100 Euro .

Die Preise liegen in der Regel zwischen . Unterrang und Premium-Blöcke: Die Preise liegen je nach Nachfrage zwischen 120 und über 180 Euro.

Lyon gegen Monaco in der Ligue 1: Alles, was Ihr wissen müsst

Lyon gegen Monaco: Die Form

Lyon hat in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege und drei Niederlagen verbucht. Zuletzt gab es eine 0:3-Niederlage gegen Hoffenheim in der Europa League, zuvor hatte Lyon Nizza in der Ligue 1 mit 2:1 besiegt. In den Spielen davor gewann Lyon in Europa mit 3:2 gegen Crystal Palace und in der Liga mit 4:0 gegen Rennes. Fonsecas Mannschaft erzielte in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Monaco hat aus den letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage geholt. Zuletzt spielte Monaco in der Ligue 1 1:1 gegen Lille, nachdem die Mannschaft zuvor in der Conference League mit 3:0 gegen Freiburg gewonnen hatte. Der einzige Rückschlag in dieser Serie war eine 0:1-Niederlage gegen Lorient in der Liga. Die Mannschaft von Filipe Luis erzielte in diesen fünf Partien sieben Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Lyon gegen Monaco: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand im März 2026 statt, als Monaco im Groupama Stadium in der Ligue 1 mit 2:1 gewann. Davor siegte Monaco im Januar 2026 mit 3:1, als Lyon im Fürstentum zu Gast war. In den letzten fünf direkten Duellen hat Monaco mit drei Siegen gegenüber zwei Erfolgen für Lyon die bessere Bilanz. Lyon feierte allerdings im April 2024 einen 3:2-Heimsieg.