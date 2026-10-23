Das jüngste Duell fand am 5. April 2026 statt und endete im Stade Raymond Kopa von Angers mit einem hart umkämpften 0:0. Zuvor hatte Lyon mehrere Siege in Folge gefeiert, darunter ein 1:0 im September 2025 und ein 2:0 im Groupama Stadium im Mai 2025.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Lyon gegen Angers wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Ligue-1-Spiel Lyon gegen Angers?

Das Spiel zwischen Lyon und Angers beginnt am Samstag, dem 31. Oktober 2026, im Groupama Stadium in Lyon.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 9 31. Okt. 2026 - 15:45 Groupama Stadium

Wie kann man Tickets für Lyon gegen Angers in der Ligue 1 kaufen?

Für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Lyon und Angers könnt Ihr Euch auf verschiedenen Wegen Tickets sichern:

1.Offizielle Vereinswebsite

Am direktesten und zuverlässigsten kauft Ihr reguläre Tickets über das offizielle Ticketportal von Olympique Lyonnais (billetterie.ol.fr). Mit einem kostenlosen Konto erhält man in der Regel Zugang zum freien Verkauf, ohne eine kostenpflichtige Mitgliedschaft zu benötigen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, findet Ihr auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo häufig noch reguläre Eintrittskarten. Dort können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Lyon gegen Angers in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Lyon und Angers hängen von der Sitzplatzkategorie und davon ab, ob Ihr über die offiziellen Vereinskanäle oder auf Zweitmarkt-Plattformen kauft:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Plätze und Fantribünen: Einfache Eintrittskarten oder Plätze in den Fanblöcken gibt es bereits ab 15 € .

Plätze der mittleren Preiskategorie: Reguläre Sitzplätze kosten zwischen 26 € und 63 € .

Premium- und Hospitality-Plätze: Plätze in höherpreisigen Blöcken sowie VIP-Plätze und Plätze nahe der Trainerbank kosten zwischen 76 € und 81 € oder mehr .

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Unterrang / Längsseite: Die Preise beginnen je nach Block und Verfügbarkeit bei etwa 55 € bis 85 € .

Lyon gegen Angers in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Lyon gegen Angers: Die Form

Lyon geht in hervorragender Form in dieses Spiel. In den vergangenen fünf Pflichtspielen gab es drei Siege und zwei Unentschieden. Zuletzt gelang in der Ligue 1 ein souveräner 4:0-Sieg gegen Rennes. Außerdem gewann Lyon in diesem Zeitraum auswärts in der Europa League mit 2:1 gegen Anderlecht. Ein 3:1-Heimsieg gegen Auxerre unterstreicht zudem die Torgefahr der Mannschaft. In den fünf Partien erzielte Lyon elf Tore und kassierte nur drei Gegentreffer. Diese Bilanz zeigt sowohl die Offensivstärke als auch die defensive Stabilität.

Bei Angers ist das Bild durchwachsener: In den vergangenen fünf Ligue-1-Spielen gab es zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann Angers mit 2:0 gegen Troyes. Davor hatte die Mannschaft mit 1:2 gegen Rennes verloren und sich torlos von Le Havre getrennt. Zuvor gelang in diesem Zeitraum ein 3:1-Auswärtssieg gegen Auxerre, der zeigt, dass Angers auch auswärts überzeugen kann. In den fünf Spielen erzielte Angers sechs Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Lyon gegen Angers: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der Ligue 1 endete im April 2026 in Angers torlos. Zuvor hatte Lyon drei Spiele in Folge gegen Angers gewonnen, darunter ein 1:0 zu Hause im September 2025 und ein 2:0 im Groupama Stadium im Mai 2025. In den letzten fünf direkten Duellen gab es vier Siege für Lyon und ein Unentschieden. Angers wartet in dieser Serie noch auf einen Sieg.