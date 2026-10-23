Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Frankreich Ligue 1
team-logoLyon
Groupama Stadium
team-logoAngers
Book Lyon vs Angers Tickets
GOAL-e
Unterstützt von

So bekommt Ihr Tickets für Lyon gegen Angers: Preise für das Ligue-1-Spiel, Spieltermin, Last-Minute-Verkauf und mehr

SHOPPING
Tickets
Lyon
Angers
Frankreich Ligue 1

Lyon trifft in der Ligue 1 auf Angers. So sichert Ihr Euch Tickets für das Spiel.

Das jüngste Duell fand am 5. April 2026 statt und endete im Stade Raymond Kopa von Angers mit einem hart umkämpften 0:0. Zuvor hatte Lyon mehrere Siege in Folge gefeiert, darunter ein 1:0 im September 2025 und ein 2:0 im Groupama Stadium im Mai 2025.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Lyon gegen Angers wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Ligue-1-Spiel Lyon gegen Angers?

Das Spiel zwischen Lyon und Angers beginnt am Samstag, dem 31. Oktober 2026, im Groupama Stadium in Lyon.

crest
Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 9
Groupama Stadium

Wie kann man Tickets für Lyon gegen Angers in der Ligue 1 kaufen?

Für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Lyon und Angers könnt Ihr Euch auf verschiedenen Wegen Tickets sichern:

1.Offizielle Vereinswebsite

  • Am direktesten und zuverlässigsten kauft Ihr reguläre Tickets über das offizielle Ticketportal von Olympique Lyonnais (billetterie.ol.fr). Mit einem kostenlosen Konto erhält man in der Regel Zugang zum freien Verkauf, ohne eine kostenpflichtige Mitgliedschaft zu benötigen.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, findet Ihr auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo häufig noch reguläre Eintrittskarten. Dort können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Lyon gegen Angers in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Lyon und Angers hängen von der Sitzplatzkategorie und davon ab, ob Ihr über die offiziellen Vereinskanäle oder auf Zweitmarkt-Plattformen kauft:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Plätze und Fantribünen: Einfache Eintrittskarten oder Plätze in den Fanblöcken gibt es bereits ab 15 €.
  • Plätze der mittleren Preiskategorie: Reguläre Sitzplätze kosten zwischen 26 € und 63 €.
  • Premium- und Hospitality-Plätze: Plätze in höherpreisigen Blöcken sowie VIP-Plätze und Plätze nahe der Trainerbank kosten zwischen 76 € und 81 € oder mehr.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Unterrang / Längsseite: Die Preise beginnen je nach Block und Verfügbarkeit bei etwa 55 € bis 85 €.

Lyon gegen Angers in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Lyon gegen Angers: Die Form

Lyon geht in hervorragender Form in dieses Spiel. In den vergangenen fünf Pflichtspielen gab es drei Siege und zwei Unentschieden. Zuletzt gelang in der Ligue 1 ein souveräner 4:0-Sieg gegen Rennes. Außerdem gewann Lyon in diesem Zeitraum auswärts in der Europa League mit 2:1 gegen Anderlecht. Ein 3:1-Heimsieg gegen Auxerre unterstreicht zudem die Torgefahr der Mannschaft. In den fünf Partien erzielte Lyon elf Tore und kassierte nur drei Gegentreffer. Diese Bilanz zeigt sowohl die Offensivstärke als auch die defensive Stabilität.

Bei Angers ist das Bild durchwachsener: In den vergangenen fünf Ligue-1-Spielen gab es zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann Angers mit 2:0 gegen Troyes. Davor hatte die Mannschaft mit 1:2 gegen Rennes verloren und sich torlos von Le Havre getrennt. Zuvor gelang in diesem Zeitraum ein 3:1-Auswärtssieg gegen Auxerre, der zeigt, dass Angers auch auswärts überzeugen kann. In den fünf Spielen erzielte Angers sechs Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

OL

OL - Form

REN
S4-0
RCL
N2-1
CRY
S3-2
NCE
S2-1
TSG
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
10/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
SCO

SCO - Form

REN
N1-2
LEH
U0-0
TRO
S2-0
B29
N5-1
OM
N2-5
Tor erzielt (kassiert)
6/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Lyon gegen Angers: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften in der Ligue 1 endete im April 2026 in Angers torlos. Zuvor hatte Lyon drei Spiele in Folge gegen Angers gewonnen, darunter ein 1:0 zu Hause im September 2025 und ein 2:0 im Groupama Stadium im Mai 2025. In den letzten fünf direkten Duellen gab es vier Siege für Lyon und ein Unentschieden. Angers wartet in dieser Serie noch auf einen Sieg.

Head to Head

LyonUnentschiedenAngers
4
1
0
Frankreich Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
0
Lyon badge
Lyon
OL
0
END
Frankreich Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
1
Angers badge
Angers
SCO
0
END
Frankreich Ligue 1
Lyon badge
Lyon
OL
2
Angers badge
Angers
SCO
0
END
Frankreich Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
0
Lyon badge
Lyon
OL
3
END
Frankreich Ligue 1
Angers badge
Angers
SCO
1
Lyon badge
Lyon
OL
3
END
9Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
LyonLyonOL
7421135+814
S
N
S
U
S
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
7421149+514
S
S
S
S
N
3
Paris FCParis FCPAR
7421127+514
S
N
S
U
S
4
LilleLilleLIL
7421105+514
U
S
N
S
S
5
AS MonacoAS MonacoASM
7421106+414
N
U
S
U
S
6
RennesRennesREN
74121514+113
N
S
N
S
S
7
LorientLorientLOR
732276+111
S
S
N
U
S
8
LensLensRCL
73131411+310
S
S
N
U
N
9
MarseilleMarseilleOM
73041410+49
S
S
N
N
N
10
BrestBrestB29
72321310+39
U
S
N
N
S
11
ToulouseToulouseTFC
72321211+19
S
U
S
U
N
12
AuxerreAuxerreAJA
73041117-69
S
N
S
S
N
13
NizzaNizzaNCE
722369-38
N
S
S
N
U
14
StraßburgStraßburgSTR
72141215-37
N
N
N
U
S
15
AngersAngersSCO
7214915-67
N
N
S
U
N
16
Le MansLe MansLEM
71331015-56
N
N
S
U
U
17
TroyesTroyesTRO
7115516-114
N
N
N
N
N
18
Le HavreLe HavreLEH
7025511-62
N
N
N
U
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen