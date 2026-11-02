Lorient empfängt Rennes am Sonntag, dem 22. November 2026, im Stade du Moustoir in Lorient.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen in der Liga am 24. Januar 2026 feierte Lorient im Roazhon Park einen souveränen 2:0-Auswärtssieg. Zuvor hatte Lorient Rennes im August 2025 im Stade du Moustoir zu Hause mit 4:0 besiegt.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Lorient gegen Rennes wissen müssen, darunter, wo sie erhältlich sind und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Ligue-1-Spiel zwischen Lorient und Rennes?

Das Spiel zwischen Lorient und Rennes beginnt am Sonntag, dem 22. November 2026, im Stade du Moustoir in Lorient.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 11 22. Nov. 2026 - 11:15 Stade du Moustoir

Wie kann man Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Lorient und Rennes kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Lorient und Rennes gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: An den offiziellen Vorverkaufsstellen und auf den Websites von FC Lorient und Stade Rennais F.C. können Sie sich über den Direktverkauf, bevorzugte Verkaufsphasen für Mitglieder und den allgemeinen Vorverkauf informieren.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarktplattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarktplattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Lorient und Rennes?

Für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen FC Lorient und Stade Rennais im Stade du Moustoir gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Plätze in den üblichen Kategorien hinter den Toren oder in den Ecken kosten ab etwa 25 bis 35 Euro .

Plätze in den üblichen Kategorien hinter den Toren oder in den Ecken kosten ab etwa . Seitenlinie und zentrale Tribüne: Die Preise liegen je nach genauer Kategorie und Stadionbereich bei etwa 45 bis über 90 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstige Plätze und Oberrang : Plätze im Oberrang oder mit weniger gefragter Sicht kosten in der Regel ab etwa 55 bis 65 Euro .

: Plätze im Oberrang oder mit weniger gefragter Sicht kosten in der Regel ab etwa . VIP- und Premium-Hospitality-Pakete: Je nach Verfügbarkeit können die Preise kurz vor dem Spiel auf 150 bis über 300 Euro steigen.

Lorient gegen Rennes in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Die Form von Lorient und Rennes

Lorient hat drei seiner letzten fünf Ligue-1-Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Zuletzt gab es am 18. Oktober einen 1:0-Heimsieg gegen Monaco. Am 10. Oktober gewann Lorient zudem mit 1:0 gegen Paris FC. In diesen fünf Spielen erzielte Lorient sechs Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Die einzige Niederlage war ein 1:2 gegen Le Mans im September.

Rennes hat wettbewerbsübergreifend zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und drei verloren. Zuletzt verlor Rennes am 18. Oktober in der Ligue 1 mit 3:4 gegen Paris FC. Davor gelangen ein 2:1-Sieg gegen OFI Kreta in der Europa League und ein 4:1 gegen Auxerre in der Liga. Die 0:4-Niederlage gegen Lyon im September bleibt der Tiefpunkt dieser Serie. In den fünf Spielen erzielte Rennes neun Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Lorient gegen Rennes: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 24. Januar 2026 statt. Rennes gewann damals in der Ligue 1 zu Hause mit 2:0 gegen Lorient. In den letzten fünf direkten Duellen kommt Lorient auf drei Siege, Rennes auf zwei. Insgesamt fielen in diesen Begegnungen 13 Tore. Lorients deutlichster Sieg in dieser Serie war ein 4:0 zu Hause im August 2025.