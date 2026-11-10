Liverpool empfängt Sunderland am Mittwoch, 2. Dezember 2026, an der Anfield Road in Liverpool.

Die jüngsten Premier-League-Duelle spiegeln Liverpools historische Überlegenheit wider: Das letzte Pflichtspiel gewann Liverpool im Februar 2026 auswärts im Stadium of Light mit 1:0. Die vorherige Begegnung an der Anfield Road im Dezember 2025 endete nach einem umkämpften Spiel 1:1.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Liverpool gegen Sunderland wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß beim Premier-League-Spiel Liverpool gegen Sunderland?

Das Premier-League-Spiel Liverpool gegen Sunderland wird am Mittwoch, 2. Dezember 2026, an der Anfield Road in Liverpool angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 13 2. Dez. 2026 - 14:30 Anfield

Wie kann man Tickets für Liverpool gegen Sunderland in der Premier League kaufen?

Für das kommende Premier-League-Spiel zwischen Liverpool und Sunderland gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Mitglieder mit der erforderlichen Kaufhistorie oder den nötigen Punkten können über die offizielle Website des Vereins direkt an den offiziellen Ticketverkaufsphasen, Verlosungen und zusätzlichen Verkaufsphasen teilnehmen.

2. Zweitmarkt für Tickets

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Sind die offiziellen Angebote des Vereins vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Kontingente im Erstverkauf erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Liverpool gegen Sunderland in der Premier League?

Das sind die Ticketpreise für das kommende Premier-League-Spiel zwischen Liverpool und Sunderland:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Die Preise zum Nennwert liegen üblicherweise bei etwa 9 bis 60 Pfund .

Die Preise zum Nennwert liegen üblicherweise bei etwa . Offizielle Hospitality-Pakete: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 150 bis über 300 Pfund.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die offiziellen Tickets im Erstverkauf des Vereins ausverkauft, richten sich die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Wiederverkaufspreise: Für Plätze auf dem Oberrang oder mit eingeschränkter Sicht beginnen sie üblicherweise bei etwa 80 bis 150 Pfund. Stark nachgefragte oder zentral gelegene Plätze kosten dagegen schnell 200 bis über 500 Pfund pro Ticket.

Liverpool gegen Sunderland in der Premier League: Alles Wissenswerte

Liverpool gegen Sunderland: Die Form

Liverpool hat wettbewerbsübergreifend vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Die einzige Niederlage gab es gegen Manchester City (0:3). Zuletzt feierte Liverpool in der Premier League einen 2:0-Heimsieg gegen Brighton. Hinzu kamen Siege gegen Villarreal (4:3) und auswärts gegen Brentford (2:1). In diesen fünf Spielen erzielte Liverpool 16 Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Sunderland holte aus den letzten fünf Spielen einen Sieg und zwei Unentschieden bei zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete in der Premier League zu Hause gegen Leeds United 0:0, nachdem Sunderland in der Europa League gegen Lech Poznan 1:1 gespielt hatte. In diesem Zeitraum von fünf Spielen erzielte Sunderland vier Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Der einzige Sieg gelang auswärts bei Torreense in einem europäischen Wettbewerb.

Liverpool gegen Sunderland: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im Juli 2026 in einem Testspiel während der Saisonvorbereitung aufeinander, das Liverpool mit 4:2 gewann. Im letzten Pflichtspiel setzte sich Liverpool im Februar 2026 in der Premier League auswärts bei Sunderland mit 1:0 durch. Das Duell an der Anfield Road im Dezember 2025 endete 1:1. Die jüngste Bilanz der direkten Duelle unterstreicht Liverpools Überlegenheit: Liverpool gewann drei der letzten fünf Begegnungen, während Sunderland in den jüngsten Pflichtspielen gegen Liverpool kein Sieg gelang.