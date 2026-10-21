Liverpool empfängt Manchester United am Sonntag, dem 22. November 2026, an der Anfield Road in Liverpool.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen im Mai 2026 setzte sich Manchester United in einem packenden Spiel im Old Trafford knapp mit 3:2 gegen Liverpool durch.

Zuvor hatte Liverpool zu Beginn der Saison 2024/25 im Old Trafford einen deutlichen 3:0-Sieg gefeiert. Das zeigt, wie unberechenbar und hart umkämpft diese Duelle nach wie vor sind.

Wann ist Anstoß bei Liverpool gegen Manchester United in der Premier League?

Liverpool gegen Manchester United findet am Sonntag, dem 22. November 2026, an der Anfield Road in Liverpool statt.

Premier League - Spielwoche 11 22. Nov. 2026 - 11:30 Anfield

Wie kann man Tickets für Liverpool gegen Manchester United in der Premier League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Liverpool und Manchester United an der Anfield Road gibt es grundsätzlich einige Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Sowohl der FC Liverpool als auch Manchester United bieten für Heim- und Auswärtsfans offizielle Ticketkategorien und Verlosungsverfahren an. Mitglieder mit ausreichend Treuepunkten oder solche, die bei den Ticketverlosungen der Vereine erfolgreich sind, können Tickets zum regulären Preis direkt über die offiziellen Ticketportale kaufen.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, finden sich auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub oft noch reguläre Eintrittskarten. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Liverpool gegen Manchester United in der Premier League?

Hier sind die allgemeinen Preisangaben für Tickets für Liverpool gegen Manchester United an der Anfield Road:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Spieltagstickets: Reguläre Sitzplätze kosten je nach Tribüne und Stadionbereich üblicherweise ungefähr 35 £ bis etwa 60 £ .

Ermäßigte Tickets für Kinder und Jugendliche: Über die offiziellen Vereinskanäle gibt es ermäßigte Tickets für berechtigte Kinder, junge Erwachsene und ältere Fans. Die Ermäßigung beträgt in der Regel mindestens 50 % gegenüber dem regulären Ticketpreis für Erwachsene.

Hospitality-Pakete: Offizielle Hospitality- und VIP-Pakete beginnen bei deutlich höheren Preisen, üblicherweise zwischen 300 £ und weit über 1.000 £ pro Person. Der Preis hängt von der jeweiligen Lounge, dem gastronomischen Angebot und den enthaltenen Leistungen am Spieltag ab.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Weiterverkauf regulärer Tickets: Reguläre Sitzplätze sind meist ab etwa 150 £ bis 250 £ erhältlich. Plätze mit besonders guter Sicht können mehr als 500 £ kosten.

Weiterverkauf von Premium-Plätzen: Für Plätze auf den oberen Rängen oder besser gelegene Plätze an der Seitenlinie werden oft 400 £ bis über 800 £ verlangt. Der Preis hängt davon ab, wie nah der Spieltermin ist und wie hoch die allgemeine Nachfrage ausfällt.

Liverpool gegen Manchester United in der Premier League: Alles Wissenswerte

Liverpool gegen Manchester United: Die Form

Liverpool geht mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen und einer Niederlage in diese Partie. Das jüngste Spiel endete mit einem 1:2-Sieg gegen Brentford in der Premier League. In diesem Zeitraum erzielte Liverpool zudem sechs Tore gegen LASK in der Champions League. Der einzige Makel war eine 0:3-Heimniederlage gegen Manchester City. In diesen fünf Spielen erzielte Liverpool sieben Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Das zeigt sowohl die Offensivstärke als auch gelegentliche Schwächen in der Defensive.

Die letzten fünf Spiele von Manchester United erzählen eine andere Geschichte: ein Unentschieden, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen, aber kein Sieg. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 bei Leeds United. In diesem Zeitraum verlor United zudem in der Champions League mit 0:2 gegen Atletico Madrid. United erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte acht Gegentreffer. Diese Bilanz spiegelt die Unbeständigkeit wider, an der Carrick arbeitet.

Liverpool gegen Manchester United: Die jüngsten direkten Duelle

Die jüngsten direkten Duelle der beiden Klubs waren eng umkämpft. Manchester United gewann das letzte Aufeinandertreffen im Mai 2026 im Old Trafford mit 3:2, Liverpool holte im Oktober 2025 jedoch einen 1:2-Sieg an der Anfield Road. In den letzten fünf erfassten Begegnungen gab es Siege auf beiden Seiten, wobei United in der Gesamtbilanz knapp vorne liegt. In den jüngsten Duellen fielen viele Tore, und keinem der beiden Teams gelang es, sich über längere Zeit gegen das andere durchzusetzen.