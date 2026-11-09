Liverpool empfängt Manchester United am Sonntag, 22. November 2026, an der Anfield Road in Liverpool.

Beim bislang letzten Aufeinandertreffen im Mai 2026 setzte sich Manchester United im Old Trafford in einem packenden Spiel mit 3:2 gegen Liverpool durch.

Zuvor hatte Liverpool früh in der Saison 2024–25 im Old Trafford einen deutlichen 3:0-Sieg gefeiert. Das zeigt, wie unberechenbar und umkämpft diese Duelle weiterhin sind.

Wann ist Anstoß beim Premier-League-Spiel Liverpool gegen Manchester United?

Liverpool gegen Manchester United findet am Sonntag, 22. November 2026, an der Anfield Road in Liverpool statt.

Premier League - Spielwoche 11 22. Nov. 2026 - 11:30 Anfield

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Liverpool gegen Manchester United kaufen?

Für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Liverpool und Manchester United an der Anfield Road gibt es grundsätzlich einige Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Sowohl der FC Liverpool als auch Manchester United nutzen für Heim- und Auswärtsfans offizielle Ticketkategorien und Verlosungssysteme. Mitglieder mit ausreichend Treuepunkten oder solche, die bei den Ticketverlosungen der Vereine zum Zug kommen, können Tickets zum Originalpreis direkt über die offiziellen Ticketportale der Vereine kaufen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Ticketkontingente vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel Liverpool gegen Manchester United?

Hier sind die allgemeinen Preisangaben für Tickets zum Spiel Liverpool gegen Manchester United an der Anfield Road:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Spieltagstickets: Reguläre Sitzplätze kosten je nach Tribüne und Stadionbereich üblicherweise etwa 35 bis rund 60 Pfund .

Reguläre Sitzplätze kosten je nach Tribüne und Stadionbereich üblicherweise etwa . Ermäßigte Tickets für junge Fans: Für berechtigte Kinder, junge Erwachsene und ältere Fans sind über die offiziellen Vereinskanäle ermäßigte Tickets erhältlich. Die Ermäßigung gegenüber dem regulären Originalpreis für Erwachsene beträgt in der Regel 50 % oder mehr.

Für berechtigte Kinder, junge Erwachsene und ältere Fans sind über die offiziellen Vereinskanäle ermäßigte Tickets erhältlich. Die Ermäßigung gegenüber dem regulären Originalpreis für Erwachsene beträgt in der Regel 50 % oder mehr. Hospitality-Pakete: Offizielle Hospitality- und VIP-Pakete sind deutlich teurer und kosten je nach Lounge, Verpflegungsangebot und enthaltenen Leistungen am Spieltag meist zwischen 300 und deutlich über 1.000 Pfund pro Person.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Weiterverkauf regulärer Tickets: Reguläre Sitzplätze kosten meist ab etwa 150 bis 250 Pfund und können für Plätze mit besonders guter Sicht mehr als 500 Pfund kosten.

Reguläre Sitzplätze kosten meist ab etwa und können für Plätze mit besonders guter Sicht kosten. Weiterverkauf von Premium-Sitzplätzen: Plätze auf dem Oberrang oder günstiger gelegene Plätze entlang der Seitenlinie kosten häufig 400 bis über 800 Pfund, je nachdem, wie nah der Spieltag ist und wie hoch die allgemeine Nachfrage ausfällt.

Liverpool gegen Manchester United in der Premier League: Alles Wissenswerte

Liverpool gegen Manchester United: Die Form

Liverpool geht mit vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann der Klub in der Premier League mit 1:2 gegen Brentford. In diesem Zeitraum erzielte Liverpool zudem sechs Tore gegen LASK in der Champions League. Der einzige Makel war eine 0:3-Heimniederlage gegen Manchester City. In diesen fünf Spielen erzielte Liverpool sieben Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Das zeigt sowohl die offensive Gefahr als auch gelegentliche defensive Anfälligkeiten.

Die letzten fünf Spiele von Manchester United zeichnen ein anderes Bild: ein Unentschieden, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen, aber kein Sieg. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 bei Leeds United. In diesem Zeitraum verlor United zudem in der Champions League mit 0:2 gegen Atlético Madrid. In den fünf Spielen erzielte United fünf Tore und kassierte acht Gegentreffer. Diese Bilanz spiegelt die Unbeständigkeit wider, an der Carrick arbeitet.

Liverpool gegen Manchester United: Die jüngsten direkten Duelle

Die jüngsten direkten Duelle dieser beiden Klubs waren umkämpft. Manchester United gewann das bislang letzte Aufeinandertreffen im Mai 2026 im Old Trafford mit 3:2, Liverpool feierte jedoch im Oktober 2025 an der Anfield Road einen 1:2-Sieg. Die Ergebnisse der letzten fünf erfassten Begegnungen verteilen sich auf beide Teams, wobei United in der Gesamtbilanz knapp vorne liegt. In den jüngsten Duellen fielen viele Tore. Keiner der beiden Klubs konnte sich über längere Zeit eine Vormachtstellung gegenüber dem anderen erarbeiten.