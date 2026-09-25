Liverpool trifft am Sonntag, den 11. Oktober 2026, an der Anfield Road in Liverpool auf Manchester City.

Im jüngsten Pflichtduell am 4. April 2026 feierte Manchester City im FA-Cup-Viertelfinale einen dominanten 4:0-Heimsieg gegen Liverpool. In den vergangenen fünf Aufeinandertreffen in allen Wettbewerben hat Manchester City mit drei Siegen gegenüber einem Erfolg Liverpools sowie einem Unentschieden die bessere Bilanz.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte dazu liefern, wie Sie Tickets für Liverpool gegen Manchester City bekommen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Liverpool gegen Manchester City in der Premier League?

Liverpool gegen Manchester City findet an der Anfield Road in Liverpool statt, die genaue offizielle Anstoßzeit wird näher am Spieltermin bestätigt.

Premier League - Spielwoche 6 11. Okt. 2026 - 11:30 Anfield

Wie kauft man Premier-League-Tickets für Liverpool gegen Manchester City?

Der Kauf von Tickets für ein hochkarätiges Premier-League-Spiel wie Liverpool gegen Manchester City an der Anfield Road erfordert Vorbereitung, da die Nachfrage extrem hoch und die allgemeine Verfügbarkeit begrenzt ist.

Offizielle Vereinskanäle (primär & zum Nennwert)

Offizielle LFC-Mitgliedschaft: Bevor Sie versuchen können, Tickets über offizielle Kanäle zu kaufen, müssen Sie eine offizielle Liverpool-FC-Mitgliedschaft erwerben, etwa All Red Full, Light oder Junior.

Haupt-Ticketverkäufe zweimal pro Jahr: Der Großteil der regulären Eintrittskarten wird in jeder Saison in zwei Hauptverkaufsphasen verkauft. Der Verkauf im Juli deckt Spiele der ersten Saisonhälfte ab, der Verkauf im November die Partien der zweiten Hälfte. Da Manchester City ein Spiel der Kategorie A ist, hängt die Berechtigung oft von einem Losverfahren oder einer Mindestanzahl bereits besuchter Heimspiele ab.

Zusätzliche Mitgliederverkäufe & Ticket Exchange: Nicht verkaufte oder zurückgegebene Plätze von Dauerkarteninhabern werden über die LFC Ticket Exchange angeboten. Mitglieder können sich für spielbezogene Verkäufe registrieren, die in der Regel zwei Wochen vor der Partie öffnen, während der eigentliche Verkauf etwa eine Woche vor dem Anstoß stattfindet.

Optionen mit garantiertem Zugang

Offizielle LFC-Matchday-Hospitality: Wenn Sie keine Ticket-Kaufhistorie haben oder bei den Mitgliederabstimmungen leer ausgehen, sind Hospitality-Pakete die einzige Möglichkeit, garantierte Plätze zum Nennwert direkt über den Klub zu erwerben. Diese Pakete beinhalten Vorteile wie Premium-Sitzplätze, Speisen am Spieltag, Getränke und Zugang zu den Lounges an der Anfield Road.

Autorisierte Reise- & Break-Partner: Offizielle Reisepartner, etwa SportsBreaks, bieten Paketoptionen an, die ein offizielles Spielticket zusammen mit einem Hotelaufenthalt in Liverpool umfassen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Liverpool gegen Manchester City?

Der Preis für Tickets für Liverpool gegen Manchester City variiert je nach Kaufkanal erheblich:

Offizieller regulärer Verkauf (Nennwert): Standardtickets für Erwachsene, die direkt über den offiziellen Liverpool-FC-Verkauf per Losverfahren/Mitgliedschaft angeboten werden, liegen in der Regel zwischen 30 £ und 60 £ , abhängig von Sitzplatzlage und Tribüne an der Anfield Road, zum Beispiel Kop, Main Stand, Sir Kenny Dalglish Stand oder Anfield Road Stand.

Offizielle Matchday-Hospitality: Premium-Hospitality-Pakete, die direkt von Liverpool FC verkauft werden, beginnen im Allgemeinen bei etwa 250 £ bis 500 £+ pro Person, abhängig vom Lounge-Niveau, den inbegriffenen Speisen und Getränken sowie der Lage des Sitzplatzes.

Liverpool gegen Manchester City in der Premier League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Liverpool gegen Manchester City

Liverpool hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Freundschaftsspiele verzeichnet, wobei die Pflichtspielbilanz nach drei Premier-League-Partien bei S1 U2 liegt. Das jüngste Ergebnis war ein 2:0-Auswärtssieg bei Ipswich Town am 4. September, nachdem es zuvor in dieser Saison jeweils 2:2 gegen Nottingham Forest und Newcastle United gespielt hatte. Liverpool erzielte in diesen drei Pflichtspielen sechs Tore und kassierte vier, wobei die vier verlorenen Punkte aus den aufeinanderfolgenden Unentschieden vor einem Spiel dieser Größenordnung Anlass zur Sorge geben.

Manchester City reist mit drei Siegen aus drei Premier-League-Spielen und einer starken Gesamtbilanz aus fünf Partien an: drei Siege, eine Niederlage und ein Sieg in einem Freundschaftsspiel. Der jüngste Auftritt war ein knapper 1:0-Sieg gegen den Aufsteiger Coventry City am 5. September, wobei Haalands Kopfball den Unterschied machte. City besiegte Crystal Palace am 28. August mit 4:1 und setzte sich davor mit 2:1 gegen AFC Bournemouth durch. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es im Community Shield, ein 0:3 gegen Arsenal am 16. August. In vier Pflichtspielen erzielte City neun Tore und kassierte vier.

Liverpool gegen Manchester City: Die jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 4. April 2026 im FA Cup statt, als Manchester City zu Hause mit 4:0 gewann. Davor gewann Liverpool am 8. Februar 2026 in der Premier League mit 1:2 an der Anfield Road. In den vergangenen fünf Duellen hat City mit drei Siegen gegenüber einem von Liverpool die bessere Bilanz, zudem ist ein weiterer City-Sieg verzeichnet. Ein 3:0-Heimsieg im November 2025 und eine 0:2-Niederlage an der Anfield Road im Dezember 2024 sind ebenfalls im Datensatz enthalten.

Liverpool gegen Manchester City Tabelle

In der Premier-League-Tabelle steht Manchester City vor diesem Spiel auf dem ersten Platz, während Liverpool Sechster ist.