Liverpool empfängt Brighton am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, an der Anfield Road in Liverpool.

Historisch gesehen dominiert Liverpool den direkten Vergleich: In 46 Pflichtspielen gab es 25 Siege für Liverpool und neun für Brighton. Trotz dieser Bilanz hat sich Brighton in den vergangenen Spielzeiten immer wieder als unangenehmer Gegner für Liverpool erwiesen und sowohl an der Anfield Road als auch im Amex Stadium torreiche Ergebnisse erzielt.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Liverpool gegen Brighton wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Liverpool gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League?

Premier League - Spielwoche 8 25. Okt. 2026 - 10:00 Anfield

Wie kann man Tickets für Liverpool gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League kaufen?

Die Nachfrage nach Premier-League-Tickets an der Anfield Road ist stets hoch. Das Heimspiel von Liverpool gegen Brighton & Hove Albion bildet da keine Ausnahme. Hier sind die wichtigsten Möglichkeiten, Tickets für den Heim- und den Gästebereich zu bekommen.

1. Offizielle Vereinskanäle (Spiel an der Anfield Road)

Offizielle Ticketverlosung für LFC-Mitglieder: Um reguläre Spieltickets direkt beim Liverpool FC zum Normalpreis zu kaufen, benötigen Sie eine offizielle LFC All Red Membership (Full, Light oder Junior).

2. Tickets für den Gästebereich (Brighton-Fans)

Offizielles Ticketkontingent von Brighton & Hove Albion: Tickets für den Gästebereich an der Anfield Road müssen direkt über das offizielle Ticketportal von Brighton & Hove Albion gekauft werden. Dauerkarteninhaber von Brighton und MyAlbion+-Mitglieder erhalten Vorrang, abhängig von den bei früheren Auswärtsspielen gesammelten Treuepunkten.

3. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub bieten Wiederverkäufer häufig noch Plätze an, wenn die offiziellen Tickets ausverkauft sind. Die Preise können allerdings vom Nennwert abweichen.

Wie viel kosten Tickets für Liverpool gegen Brighton & Hove Albion in der Liga?

Die Ticketpreise für Liverpool gegen Brighton & Hove Albion hängen davon ab, ob Sie reguläre Eintrittskarten zum Nennwert oder Plätze auf dem Zweitmarkt kaufen.

1. Reguläre Eintrittskarten (Nennwert)

Die Preise für reguläre Spieltickets für Erwachsene, die direkt über die offizielle Ticketverlosung oder Ticketbörse des Liverpool FC gekauft werden, legt der Verein fest:

Tickets für Erwachsene: 30 bis 62,75 £ (je nach Tribüne und Rang an der Anfield Road)

Ermäßigte Tickets (über 65-Jährige / junge Erwachsene): etwa 22,50 bis 47 £

Jugendliche (unter 17 Jahren): 9 bis 15 £

Tickets für Mitglieder aus der Region: 9 £ (für Einheimische reservierter Bereich im Oberrang der Haupttribüne)

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Da reguläre Tickets für stark nachgefragte Spiele gegen hochklassige Gegner in der offiziellen Verkaufsphase für Mitglieder meist ausverkauft sind, schwanken die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wieStubHubje nach Nachfrage:

Einstiegspreise: Reguläre Plätze kosten auf dem Zweitmarkt üblicherweise ab etwa 95 bis 120 £ .

Durchschnittspreise: Plätze in zentralen Bereichen des Unterrangs oder entlang der Seitenlinie kosten im Schnitt 150 bis über 250 £ .

Hospitality- und VIP-Pakete: Offizielle Hospitality-Pakete für den Spieltag kosten ab ungefähr 200 bis über 350 £ pro Person.

Liverpool gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League: Alles Wissenswerte

Liverpool gegen Brighton & Hove Albion: Die Form

Liverpool hat wettbewerbsübergreifend drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und keines verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg bei Bournemouth in der Premier League. Zudem gewann Liverpool im Carabao Cup mit 3:1 gegen Tottenham. In diesen fünf Spielen erzielte Liverpool acht Tore und kassierte drei Gegentreffer. Die einzigen Punktverluste gab es bei einem torlosen Remis in Fulham. Brighton hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Die einzige Niederlage war ein 3:4 bei Chelsea Ende August. Brighton erzielte in diesem Zeitraum 14 Tore, darunter fünf beim 5:0 gegen Coventry City und drei beim 3:0 gegen Arsenal, und kassierte in diesen Partien nur fünf Gegentreffer.

Liverpool gegen Brighton & Hove Albion: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Teams im März 2026 aufeinander, als Brighton im Amex Stadium mit 2:1 gegen Liverpool in der Premier League gewann. Davor besiegte Liverpool Brighton im Februar 2026 in einem FA-Cup-Spiel an der Anfield Road mit 3:0. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Brighton zwei und Liverpool drei. Insgesamt fielen in diesen Begegnungen 18 Tore.