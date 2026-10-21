Liverpool empfängt Brighton am Sonntag, dem 25. Oktober 2026, an der Anfield Road in Liverpool.

In den bisherigen Pflichtspielen hat Liverpool den direkten Vergleich dominiert: 25 Siege aus 46 Begegnungen stehen neun Erfolgen von Brighton gegenüber. Trotz dieser Bilanz hat Brighton Liverpool in den vergangenen Spielzeiten häufig Probleme bereitet und sowohl an der Anfield Road als auch im Amex Stadium torreiche Ergebnisse erzielt.

Wann ist Anstoß beim Premier-League-Spiel Liverpool gegen Brighton & Hove Albion?

Premier League - Spielwoche 8 25. Okt. 2026 - 10:00 Anfield

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Liverpool gegen Brighton & Hove Albion kaufen?

Die Nachfrage nach Premier-League-Tickets an der Anfield Road ist immer groß. Das Heimspiel von Liverpool gegen Brighton & Hove Albion bildet da keine Ausnahme. Hier sind die wichtigsten Möglichkeiten, Tickets für den Heim- und den Gästebereich zu bekommen.

1. Offizielle Vereinskanäle (Spiel an der Anfield Road)

Offizielle Ticketverlosung für LFC-Mitglieder: Um reguläre Eintrittskarten zum Normalpreis direkt beim Liverpool FC zu kaufen, ist eine offizielle LFC All Red Membership erforderlich (Full, Light oder Junior).

2. Tickets für den Gästebereich (Brighton-Fans)

Offizielles Gästekontingent von Brighton & Hove Albion: Tickets für den Gästebereich an der Anfield Road müssen direkt über das offizielle Ticketportal von Brighton & Hove Albion gekauft werden. Vorrang haben Dauerkarteninhaber von Brighton und MyAlbion+-Mitglieder, abhängig von den bei früheren Auswärtsspielen gesammelten Treuepunkten.

3. Ticket-Zweitmarktplattformen

Auf Ticket-Zweitmarktplattformen wie StubHub bieten Wiederverkäufer häufig Plätze an, wenn die offiziellen Tickets ausverkauft sind. Die Preise können allerdings vom Nennwert abweichen.

Was kosten Tickets für das Ligaspiel Liverpool gegen Brighton & Hove Albion?

Die Ticketpreise für Liverpool gegen Brighton & Hove Albion hängen davon ab, ob man reguläre Eintrittskarten zum Nennwert oder Plätze auf dem Zweitmarkt kauft.

1. Reguläre Eintrittskarten (Nennwert)

Die Preise für reguläre Spieltagstickets für Erwachsene, die direkt über die offizielle Verlosung oder die Ticketbörse des Liverpool FC gekauft werden, legt der Verein fest:

Tickets für Erwachsene: 30 bis 62,75 £ (je nach Tribüne und Rang an der Anfield Road)

Ermäßigte Tickets (über 65-Jährige / junge Erwachsene): ca. 22,50 bis 47 £

Jugendliche (unter 17 Jahren): 9 bis 15 £

Tickets für Mitglieder aus der Umgebung: 9 £ (für Ortsansässige reservierter Bereich im Oberrang der Haupttribüne)

2. Ticket-Zweitmarktplattformen

Da reguläre Tickets für stark nachgefragte Spiele gegen erstklassige Gegner während der offiziellen Verkaufsphase für Mitglieder meist ausverkauft sind, schwanken die Preise auf Ticket-Zweitmarktplattformen wieStubHubje nach Nachfrage:

Einstiegspreise: Reguläre Plätze sind auf dem Ticket-Zweitmarkt üblicherweise ab etwa 95 bis 120 £ erhältlich.

Durchschnittspreise: Plätze in zentralen Bereichen des Unterrangs oder auf den Längsseiten kosten im Schnitt 150 bis über 250 £ .

Hospitality- und VIP-Pakete: Offizielle Hospitality-Pakete für den Spieltag sind ab ungefähr 200 bis über 350 £ pro Person erhältlich.

Liverpool gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League: Alles Wissenswerte

Liverpool gegen Brighton & Hove Albion: Die Form

Liverpool hat in den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege, ein Unentschieden und keine Niederlage verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Auswärtssieg gegen Bournemouth in der Premier League. Außerdem gewann Liverpool im Carabao Cup mit 3:1 gegen Tottenham. In diesen fünf Partien erzielte Liverpool acht Tore und kassierte drei Gegentreffer. Die einzigen Punktverluste gab es bei einem torlosen Unentschieden in Fulham. Brighton hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Die einzige Niederlage war ein 3:4 bei Chelsea Ende August. In diesem Zeitraum erzielte Brighton 14 Tore, darunter fünf beim 5:0 gegen Coventry City und drei beim 3:0 gegen Arsenal. In diesen Partien kassierte die Mannschaft lediglich fünf Gegentore.

Liverpool gegen Brighton & Hove Albion: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im März 2026 statt, als Brighton im Amex Stadium in der Premier League mit 2:1 gewann. Zuvor hatte Liverpool Brighton im Februar 2026 in einem FA-Cup-Spiel an der Anfield Road mit 3:0 besiegt. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Brighton zwei und Liverpool drei. Insgesamt fielen in diesen Begegnungen 18 Tore.