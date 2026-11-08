Wenn Liverpool am Mittwoch, dem 16. Dezember, an der Anfield Road auf Bournemouth trifft, geht es um einen Platz im Halbfinale des Carabao Cup im Januar. Es verspricht ein denkwürdiges Viertelfinale zu werden, und Tickets können schon heute gebucht werden.

Liverpool gewann 2024 zum zehnten Mal den Ligapokal und setzte sich damit an der Spitze der ewigen Siegerliste des Wettbewerbs ab. Bournemouth hingegen ist in keinem der beiden großen englischen nationalen Pokalwettbewerbe jemals über das Viertelfinale hinausgekommen.

Dass Andoni Iraola Bournemouth im Sommer verließ, um Liverpool als Trainer zu übernehmen, verleiht dem bevorstehenden Duell zusätzliche Brisanz. Unter dem Flutlicht an der Anfield Road ist eine elektrisierende Atmosphäre garantiert.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles über Tickets für Liverpool gegen Bournemouth im Carabao Cup, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet Liverpool gegen Bournemouth im Carabao Cup statt?

Datum Spiel (Ortszeit) Tickets Spielort Mittwoch, 16. Dezember Carabao Cup: Liverpool gegen Bournemouth (20 Uhr GMT) Tickets Anfield (Liverpool) Sonntag, 30. Mai Premier League: Liverpool gegen Bournemouth (Uhrzeit noch offen) Tickets Anfield (Liverpool)

So kauft Ihr Tickets für Liverpool gegen Bournemouth im Carabao Cup

Offizielle Tickets für das Carabao-Cup-Viertelfinale zwischen Liverpool und Bournemouth an der Anfield Road können direkt bei den beiden Vereinen gekauft werden. Offizielle Hospitality-Pakete sind bereits erhältlich.

Die Tickets sind strikt in Heim- und Gästebereiche aufgeteilt:

Heimfans (Liverpool) : Tickets können online über das offizielle Ticketportal des Liverpool FC gekauft werden. Ihr benötigt ein Mobilgerät, um sie mit Eurer digitalen Wallet zu synchronisieren.

: Tickets können online über das offizielle Ticketportal des Liverpool FC gekauft werden. Ihr benötigt ein Mobilgerät, um sie mit Eurer digitalen Wallet zu synchronisieren. Gästefans (Bournemouth): Die Tickets für den Gästebereich werden direkt Bournemouth zugeteilt und müssen über dessen offizielle Ticketverkaufsseite gekauft werden.

Offizielle reguläre Heimtickets werden gestaffelt verkauft. Maßgeblich sind dabei die Mitgliedschaft und frühere Spielbesuche, für die Treuepunkte gutgeschrieben wurden:

Bevorzugter Verkauf : Die Registrierung für Fans mit Treuepunkten aus früheren Carabao-Cup-Spielen beginnt üblicherweise einige Wochen vor dem Spiel.

: Die Registrierung für Fans mit Treuepunkten aus früheren Carabao-Cup-Spielen beginnt üblicherweise einige Wochen vor dem Spiel. Verkauf für Mitglieder : Der Hauptverkauf für All Red Members mit den erforderlichen Treuepunkten für Heimspiele beginnt am 10. November.

: Der Hauptverkauf für All Red Members mit den erforderlichen Treuepunkten für Heimspiele beginnt am 10. November. Lokale Verlosungen und allgemeiner Verkauf: Falls nach den bevorzugten Verkaufsphasen Tickets übrig sind, finden Verlosungen für Mitglieder aus der Region und der allgemeine Verkauf gewöhnlich ein bis zwei Wochen vor dem Spiel statt (Anfang Dezember).

Außerdem können Fans Tickets für Liverpool gegen Bournemouth im Carabao Cup auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, noch kurzfristig Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Liverpool gegen Bournemouth im Carabao Cup?

Offizielle reguläre Tickets für Liverpools nationale Pokalspiele an der Anfield Road kosten je nach Rang, Tribüne und Ermäßigungsart in der Regel zwischen 10 und 40 Pfund.

Die Preise für die verschiedenen Ticketkategorien und Sitzbereiche gliedern sich wie folgt:

Ticketkategorie / Sitzbereich Preisspanne Ausstattung und Leistungen Ober- und Unterrang hinter den Toren 10 bis 30 Pfund Plätze hinter den Toren; der Kop ist für seine Atmosphäre berüchtigt, während der neu erweiterte Oberrang der Anfield Road eine hervorragende Aussicht von oben bietet. Ränge an den Längsseiten 30 bis 40 Pfund Erstklassiger Blick von der Seitenlinie; die unteren Reihen liegen näher an den Trainerbänken, während die oberen Ränge einen besseren taktischen Überblick bieten. Brodies Sports Bar / Lounge (Hospitality) Ab 125 Pfund Ebene 1 des Oberrangs der Anfield Road. Enthalten sind gepolsterte Sitzplätze für das Spiel, kostenloses Streetfood, ein Getränk in der Halbzeitpause und Auftritte von LFC-Legenden. Anfield Beat Lounge (Hospitality) Ab 180 Pfund Erstklassige Sitzplätze direkt in Block L15 der Haupttribüne. Enthalten sind exklusiver Zugang zur Lounge und ein kostenloses Getränk in der Halbzeitpause. Premium-Lounges Ab 245 Pfund Luxuriöse Spielerlebnisse mit gehobenen mehrgängigen Menüs, Getränken und zentral gelegenen Sitzplätzen an der Längsseite.

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Vereins. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Liverpool gegen Bournemouth: Der direkte Vergleich

Liverpool dominiert den direkten Vergleich mit Bournemouth und gewann 21 der 27 Pflichtspiele zwischen den beiden Teams. Bournemouth siegte nur dreimal, die übrigen drei Partien endeten unentschieden.

Im jüngsten Duell gewann Liverpool im September 2026 im Vitality Stadium mit 1:0 in der Liga. Alexander Isak erzielte nach Vorarbeit von Cody Gakpo in der 57. Minute das einzige Tor des Spiels.

Bemerkenswerte Rekorde und Meilensteine