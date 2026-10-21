Liverpool empfängt Arsenal am Sonntag, dem 1. November 2026, an der Anfield Road in Liverpool.

Die bisherigen Ligaduelle waren hart umkämpft. Das letzte Aufeinandertreffen endete nach einer taktisch geprägten Partie 0:0. Beide Teams gehen mit hohen Ambitionen in die Saison 2026/27, sodass jeder Punkt im direkten Duell für die Meisterschaftstabelle entscheidend ist.

Wann ist Anstoß beim Premier-League-Spiel Liverpool gegen Arsenal?

Liverpool gegen Arsenal findet am Sonntag, dem 1. November 2026, an der Anfield Road in Liverpool statt.

Premier League - Spielwoche 9 1. Nov. 2026 - 11:30 Anfield

Wie kann man Tickets für Liverpool gegen Arsenal in der Premier League kaufen?

Für ein stark nachgefragtes Premier-League-Spiel wie Liverpool gegen Arsenal gibt es in der Regel einige wesentliche Wege, sich Tickets zu sichern:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Vereinsmitgliedschaften: Gelegentlich können Tickets direkt über Liverpool F.C. oder Arsenal F.C. erworben werden, etwa über die offiziellen Ticketverlosungen für Mitglieder oder bei späteren Zusatzverkäufen. Für Spitzenspiele sind jedoch nur äußerst wenige Karten verfügbar. In der Regel ist eine kostenpflichtige Vereinsmitgliedschaft mit vorheriger Buchungshistorie erforderlich.

Offizielle Hospitality-Pakete: Beide Vereine bieten Premium-Hospitality-Angebote für den Spieltag an, etwa mit Zugang zu einer Lounge, gepolsterten Sitzen und Verpflegung. Diese können direkt gebucht werden.

Wie viel kosten Tickets für Liverpool gegen Arsenal in der Premier League?

Hier sind die Ticketpreise für das Premier-League-Spiel Liverpool gegen Arsenal, aufgeschlüsselt nach offiziellen Verkaufswegen und Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Der reguläre Preis für Premier-League-Spiele an der Anfield Road liegt je nach Tribüne und Rang üblicherweise zwischen 40 und 325 £ . Tickets für Spitzenspiele wie gegen Arsenal werden allerdings ausschließlich über Mitgliederverlosungen vergeben und sind sofort ausverkauft.

Offizielle Hospitality-Pakete: Premium-Hospitality-Pakete für den Spieltag, die direkt über offizielle Vereinspartner gekauft werden, kosten in der Regel ab etwa 250 bis über 529 £ pro Person. Darin enthalten sind der Zugang zu einer Lounge, gepolsterte Sitze und Verpflegungsoptionen.

Vereinsmitgliedschaften: Um an den Verlosungen für Tickets zum regulären Preis teilnehmen zu können, benötigen Fans zunächst eine offizielle Vereinsmitgliedschaft. Diese kostet pro Saison zwischen 26,99 und 42,99 £ .

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets über die Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Günstigste Angebote: Die günstigsten Tickets kosten derzeit ab etwa 250 bis 300 £ für Plätze im Oberrang oder mit eingeschränkter Sicht.

Durchschnittliche Wiederverkaufspreise: Die meisten Angebote für reguläre Sitzplätze liegen im Durchschnitt zwischen 350 und über 900 £ , abhängig von der Nachfrage und dem genauen Block an der Anfield Road.

Premium-Angebote im Wiederverkauf und Plätze an der Längsseite: Für begehrte Plätze im Unterrang an der Längsseite oder VIP-Angebote auf dem Zweitmarkt steigen die Preise häufig auf über 1.000 bis über 1.200 £ , je näher der Spieltag rückt.

Liverpool gegen Arsenal in der Premier League: Alles Wissenswerte

Liverpool gegen Arsenal: Aktuelle Form

Liverpool geht in guter Form in dieses Spiel. Wettbewerbsübergreifend gewann das Team drei seiner letzten fünf Partien, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Iraolas Mannschaft besiegte AFC Bournemouth in ihrem jüngsten Premier-League-Spiel mit 1:0 und gewann in diesem Zeitraum auch gegen Tottenham Hotspur im Carabao Cup sowie gegen Atletico Madrid in der Champions League. In den fünf Spielen erzielte Liverpool sieben Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Arsenals jüngste Bilanz ist wechselhafter. Artetas Mannschaft gewann drei ihrer letzten fünf Spiele, musste aber in ihrem jüngsten Ligaspiel eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Brighton in der Premier League hinnehmen. In anderen Partien zeigte sie Widerstandskraft: Sie besiegte Chelsea mit 2:1 und gewann in der Champions League bei SSC Napoli mit 1:0. Lässt man das Ergebnis gegen Brighton außen vor, stehen damit vier Siege aus fünf Spielen zu Buche.

Liverpool gegen Arsenal: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams endete im Januar 2026 bei Arsenal torlos mit 0:0. Davor gewann Liverpool im August 2025 an der Anfield Road mit 1:0. Im Mai 2025 trennten sich die beiden Vereine dort 2:2. Die letzten fünf Pflichtspielduelle waren insgesamt eng umkämpft, ohne dass sich eine der beiden Mannschaften einen klaren Vorteil verschaffen konnte.