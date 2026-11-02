Lille empfängt Lyon am Samstag, dem 21. November 2026, in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq.

Das jüngste Aufeinandertreffen in der Ligue 1 fand im Februar 2026 statt. Lyon feierte dabei einen knappen 1:0-Auswärtssieg. Bereits im Januar 2026 hatte Lyon Lille im Coupe de France mit 2:1 geschlagen.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Lille gegen Lyon wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Ligue-1-Spiel Lille gegen Lyon?

Lille gegen Lyon beginnt am Samstag, dem 21. November 2026, in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 14:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Wie kann man Tickets für Lille gegen Lyon in der Ligue 1 kaufen?

Für Tickets zum bevorstehenden Ligue-1-Spiel zwischen Lille und Lyon in der Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy gibt es vor allem folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle des Klubs

Offizieller Ticketverkauf des Klubs: Der sicherste und direkteste Weg führt über die offizielle Online-Ticketplattform von LOSC Lille (billetterie.losc.fr). Der freie Verkauf beginnt üblicherweise einige Monate vor dem Spiel. Klubmitglieder und Dauerkartenbesitzer erhalten häufig früher Zugang.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Kanäle des Klubs vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Lille gegen Lyon in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Lille und Lyon in der Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy hängen davon ab, ob Ihr über die offiziellen Kanäle des Klubs oder auf dem Zweitmarkt kauft.

1. Offizielle Kanäle des Klubs

Reguläre Eintrittskarten: Plätze auf den oberen Rängen oder in den Ecken kosten bei gewöhnlichen Ligaspielen ab etwa 15 bis 25 Euro .

Plätze auf den oberen Rängen oder in den Ecken kosten bei gewöhnlichen Ligaspielen ab etwa . Plätze an den Längsseiten und auf mittleren Rängen: Plätze mit besserer Sicht entlang der Seitenlinien kosten je nach Block und Rang in der Regel zwischen 35 und 75 Euro .

Plätze mit besserer Sicht entlang der Seitenlinien kosten je nach Block und Rang in der Regel zwischen . VIP- und Hospitality-Pakete: Exklusive Hospitality-Angebote des Klubs und luxuriöse Sitzplatzpakete kosten in der Regel ab etwa 150 bis über 200 Euro pro Person.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets im offiziellen Verkauf des Klubs ausverkauft, werden sie auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu Preisen angeboten, die von der Nachfrage abhängen:

Oberrang und günstige Zweitmarkt-Tickets: Die günstigsten Tickets für dieses hochkarätige Spiel kosten derzeit ab etwa 55 bis 75 Euro .

Die günstigsten Tickets für dieses hochkarätige Spiel kosten derzeit ab etwa . Kategorie 1 und Plätze im unteren Bereich der Längsseiten: Plätze mit besonders guter Sicht von der Seitenlinie kosten in der Regel 90 bis 150 Euro .

Plätze mit besonders guter Sicht von der Seitenlinie kosten in der Regel . VIP- und Hospitality-Tickets auf dem Zweitmarkt: Aufgewertete Tickets oder Hospitality-Tickets für Unternehmen kosten je nach Verfügbarkeit ab etwa 190 Euro.

Lille gegen Lyon in der Ligue 1: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von Lille und Lyon

Lille hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gab es in der Ligue 1 ein 1:1 gegen Brest, davor eine 0:3-Niederlage gegen Arsenal in der Champions League. Der 1:0-Sieg gegen Le Havre war das beste jüngste Ergebnis im nationalen Wettbewerb. In den fünf Spielen erzielte Lille sechs Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Das deutet auf Probleme mit der defensiven Stabilität hin.

Lyon hat wettbewerbsübergreifend drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gelang in der Ligue 1 ein 2:1 gegen Nice, nachdem Lyon zuvor Crystal Palace in der Europa League mit 3:2 besiegt hatte. Besonders deutlich fiel in dieser Serie das 4:0 gegen Rennes aus. In den fünf Partien erzielte Lyon zehn Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Punkte ließ der Klub nur bei einer 1:2-Niederlage gegen Lens in der Ligue 1 und einem 2:1-Auswärtssieg bei Anderlecht in der Europa League liegen, der dennoch als Sieg zählte.

Lille gegen Lyon: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand im Februar 2026 statt, als Lyon Lille in der Ligue 1 mit 1:0 besiegte. Zuvor hatte Lyon im Januar 2026 auch ein Duell im Coupe de France mit 2:1 gewonnen und im September 2025 in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy einen 1:0-Sieg in der Ligue 1 gefeiert. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Lyon drei, hinzu kamen ein Unentschieden und ein Sieg für Lille. Das jüngste Spiel an diesem Austragungsort endete im September 2025 mit einem 1:0 für Lyon.