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So bekommt ihr Tickets für Lille gegen Galatasaray: Preise für die Champions League, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Lille trifft in der Champions League auf Galatasaray. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Lille trifft am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq auf Galatasaray.

Dieses Spiel ist das allererste offizielle Pflichtduell zwischen dem französischen Ligue-1-Klub und dem türkischen Süper-Lig-Meister im europäischen Fußball. Lille wird vor den eigenen Fans den Heimvorteil bestmöglich nutzen wollen, während Galatasaray mit seiner offensivstarken Mannschaft eine gefährliche Herausforderung darstellt.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Lille gegen Galatasaray zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Lille gegen Galatasaray in der Champions League?

Lille gegen Galatasaray findet am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq statt.

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Champions League - Spielwoche 3
Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Wie kann man Tickets für Lille gegen Galatasaray in der Champions League kaufen?

Zu den Möglichkeiten, Tickets für das Champions-League-Spiel LOSC Lille gegen Galatasaray zu kaufen, gehören:

1. Offizielle Ticketplattform von LOSC Lille

  • Die wichtigste Methode ist der Kauf direkt über die offizielle Ticketing-Website von Lille (billetterie.losc.fr).

2. Offizielles Auswärtskontingent (Galatasaray-Fans)

  • Wenn Sie im Auswärtsblock sitzen möchten, werden die Tickets direkt über Galatasaray SK über die offiziellen Vereinskanäle und Ticketpartner vertrieben.

3. Sekundäre Ticketmarktplätze

  • Falls das Spiel über die offiziellen Kanäle ausverkauft ist, listen sekundäre Ticketplattformen wie Ticombo verfügbare Tickets von einzelnen Verkäufern auf

Wie viel kosten Tickets für Lille gegen Galatasaray in der Champions League?

Die Ticketpreise für das LOSC Lille gegen Galatasaray UEFA-Champions-League-Spiel in der Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy variieren je nach Kaufkanal und Sitzplatzkategorie:

1. Offizieller Klubverkauf (offizielles Ticketing von LOSC Lille)

  • Oberrang / Hinter den Toren: Beginnt in der Regel bei etwa 30 € bis 50 € pro Ticket.
  • Seiten- / Zentraltribüne (lateral & zentral): Reicht von 60 € bis 120 €, abhängig von der Nähe zum Spielfeld.
  • Ermäßigungen für Jugendliche / Mitglieder: Während der offiziellen Vorverkaufsphase gibt es in der Regel besondere Vergünstigungen für offizielle Klubmitglieder und Fans unter 14 Jahren.

2. Sekundäre Ticketmarktplätze

Wenn die offiziellen Tickets ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie Ticombo Ticketpreise in den folgenden Bereichen, abhängig von Nachfrage und Sitzplatzlage:

  • Sitzplätze der Einstiegskategorie (niedrigste Preise): Beginnen bei etwa 100 € bis 130 €.
  • Durchschnittliche Standardsitzplätze: Liegen zwischen 140 € und 250 €, abhängig von der Position im Stadion.
  • Auswärtsblock (Gastfans): Werden auf sekundären Plattformen typischerweise zwischen 110 € und 180 €+ gehandelt.

Lille gegen Galatasaray in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Lille gegen Galatasaray: Form

Lille geht mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben in diese Partie. Das jüngste Spiel war ein 2:0-Heimsieg gegen Troyes in der Ligue 1, zudem gab es in diesem Zeitraum ein 2:2 gegen Paris Saint-Germain. Die einzige Niederlage setzte es in der Champions League, als Lille mit 2:3 gegen Real Betis verlor. In diesen fünf Spielen erzielte Lille sieben Tore und kassierte sechs, was sowohl die offensive Ausrichtung als auch die defensive Anfälligkeit auf höchstem Niveau zeigt.

Die letzten fünf Spiele von Galatasaray zeichnen ein problematischeres Bild, mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in diesem Zeitraum. Das jüngste Ergebnis war eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Trabzonspor in der Super Lig, zudem verlor die Mannschaft in der Champions League mit 1:3 gegen Sporting CP. Siege gegen Kocaelispor und Istanbul Basaksehir gelangen zwar, doch die Art und Weise der Niederlage gegen Trabzonspor wird Buruk Sorgen bereiten. Galatasaray erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore, kassierte aber neun, was die defensive Fragilität vor diesem Duell unterstreicht.

LIL

LIL - Form

TFC
S0-1
BET
N2-3
TRO
S2-0
NCE
N2-1
ZUL
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
GAL

GAL - Form

IBS
S2-3
SCP
N3-1
KOB
S1-0
TRS
N4-0
PEN
U3-3
Tor erzielt (kassiert)
8/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Lille gegen Galatasaray: Letzte direkte Duelle

Derzeit sind keine direkten Vergleichsdaten zwischen Lille und Galatasaray aus jüngeren Duellen verfügbar. Weitere historische Einordnung wird hinzugefügt, je näher das Spiel rückt.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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