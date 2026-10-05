Lille trifft am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq auf Galatasaray.

Dieses Spiel ist das allererste offizielle Pflichtduell zwischen dem französischen Ligue-1-Klub und dem türkischen Süper-Lig-Meister im europäischen Fußball. Lille wird vor den eigenen Fans den Heimvorteil bestmöglich nutzen wollen, während Galatasaray mit seiner offensivstarken Mannschaft eine gefährliche Herausforderung darstellt.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Lille gegen Galatasaray zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Lille gegen Galatasaray in der Champions League?

Lille gegen Galatasaray findet am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq statt.

Champions League - Spielwoche 3 21. Okt. 2026 - 12:45 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Wie kann man Tickets für Lille gegen Galatasaray in der Champions League kaufen?

Zu den Möglichkeiten, Tickets für das Champions-League-Spiel LOSC Lille gegen Galatasaray zu kaufen, gehören:

1. Offizielle Ticketplattform von LOSC Lille

Die wichtigste Methode ist der Kauf direkt über die offizielle Ticketing-Website von Lille (billetterie.losc.fr).

2. Offizielles Auswärtskontingent (Galatasaray-Fans)

Wenn Sie im Auswärtsblock sitzen möchten, werden die Tickets direkt über Galatasaray SK über die offiziellen Vereinskanäle und Ticketpartner vertrieben.

3. Sekundäre Ticketmarktplätze

Falls das Spiel über die offiziellen Kanäle ausverkauft ist, listen sekundäre Ticketplattformen wie Ticombo verfügbare Tickets von einzelnen Verkäufern auf

Wie viel kosten Tickets für Lille gegen Galatasaray in der Champions League?

Die Ticketpreise für das LOSC Lille gegen Galatasaray UEFA-Champions-League-Spiel in der Decathlon Arena – Stade Pierre-Mauroy variieren je nach Kaufkanal und Sitzplatzkategorie:

1. Offizieller Klubverkauf (offizielles Ticketing von LOSC Lille)

Oberrang / Hinter den Toren: Beginnt in der Regel bei etwa 30 € bis 50 € pro Ticket.

Seiten- / Zentraltribüne (lateral & zentral): Reicht von 60 € bis 120 € , abhängig von der Nähe zum Spielfeld.

Ermäßigungen für Jugendliche / Mitglieder: Während der offiziellen Vorverkaufsphase gibt es in der Regel besondere Vergünstigungen für offizielle Klubmitglieder und Fans unter 14 Jahren.

2. Sekundäre Ticketmarktplätze

Wenn die offiziellen Tickets ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie Ticombo Ticketpreise in den folgenden Bereichen, abhängig von Nachfrage und Sitzplatzlage:

Sitzplätze der Einstiegskategorie (niedrigste Preise): Beginnen bei etwa 100 € bis 130 € .

Durchschnittliche Standardsitzplätze: Liegen zwischen 140 € und 250 € , abhängig von der Position im Stadion.

Auswärtsblock (Gastfans): Werden auf sekundären Plattformen typischerweise zwischen 110 € und 180 €+ gehandelt.

Lille gegen Galatasaray in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Lille gegen Galatasaray: Form

Lille geht mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben in diese Partie. Das jüngste Spiel war ein 2:0-Heimsieg gegen Troyes in der Ligue 1, zudem gab es in diesem Zeitraum ein 2:2 gegen Paris Saint-Germain. Die einzige Niederlage setzte es in der Champions League, als Lille mit 2:3 gegen Real Betis verlor. In diesen fünf Spielen erzielte Lille sieben Tore und kassierte sechs, was sowohl die offensive Ausrichtung als auch die defensive Anfälligkeit auf höchstem Niveau zeigt.

Die letzten fünf Spiele von Galatasaray zeichnen ein problematischeres Bild, mit zwei Siegen und zwei Niederlagen in diesem Zeitraum. Das jüngste Ergebnis war eine deutliche 0:4-Niederlage gegen Trabzonspor in der Super Lig, zudem verlor die Mannschaft in der Champions League mit 1:3 gegen Sporting CP. Siege gegen Kocaelispor und Istanbul Basaksehir gelangen zwar, doch die Art und Weise der Niederlage gegen Trabzonspor wird Buruk Sorgen bereiten. Galatasaray erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore, kassierte aber neun, was die defensive Fragilität vor diesem Duell unterstreicht.

Lille gegen Galatasaray: Letzte direkte Duelle

Derzeit sind keine direkten Vergleichsdaten zwischen Lille und Galatasaray aus jüngeren Duellen verfügbar. Weitere historische Einordnung wird hinzugefügt, je näher das Spiel rückt.